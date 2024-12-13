Generatore di Video di Formazione per Server: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Genera rapidamente video di formazione professionali per dipendenti e onboarding con avatar AI realistici, risparmiando tempo e risorse.

478/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di prodotto di 90 secondi per i team di supporto tecnico, mostrando i passaggi di risoluzione dei problemi per un problema software comune. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e pulito, completato da una voce calma e rassicurante. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per strutturare il tutorial in modo efficace e aggiungere chiarezza con Sottotitoli/caption automatici.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di aggiornamento rapido di 45 secondi per i team di sviluppo, annunciando il lancio di un nuovo endpoint API. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno con grafica dinamica, caratterizzato da una voce energica che trasmette urgenza ed entusiasmo. Trasforma uno script tecnico direttamente in video utilizzando la capacità di Text-to-video da script di HeyGen, quindi ottimizza la sua visualizzazione su varie piattaforme con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione approfondito di 2 minuti per il personale IT senior, dettagliando una procedura complessa di recupero del sistema per la manutenzione del server. Questo video, generato in modo efficiente utilizzando un approccio di generazione video AI, richiede uno stile visivo dettagliato ed esperto, accompagnato da una voce sofisticata e autorevole. Incorpora diagrammi tecnici e supporti visivi pertinenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, migliorati da avatar AI professionali per guidare gli spettatori attraverso ogni passaggio critico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Formazione per Server

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti di formazione per server in video professionali e coinvolgenti con AI, semplificando l'apprendimento per il tuo team.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inserisci i tuoi materiali di formazione esistenti o un nuovo script direttamente. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia `Text-to-video da script` per trasformare le tue parole in una base video dinamica, rendendo la creazione di contenuti semplice.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Scena
Seleziona da una vasta gamma di `avatar AI` per essere il tuo presentatore virtuale. Poi, scegli i `template video` adatti o progetta scene personalizzate per supportare visivamente i tuoi contenuti di formazione per server e mantenere il tuo pubblico coinvolto.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Voice-over
Migliora i tuoi `video di formazione` incorporando immagini, video ed elementi di branding pertinenti dalla nostra libreria multimediale. Genera una `Voiceover generation` dal suono naturale che si sincronizza perfettamente con il tuo script, dando vita alle tue lezioni.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Con un solo clic, il tuo `generatore di video di formazione per server` elabora tutti gli input. Aggiungi automaticamente `Sottotitoli/caption` per l'accessibilità, quindi esporta il tuo video di formazione di alta qualità nel rapporto d'aspetto preferito, pronto per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica i Concetti Tecnici dei Server

.

Trasforma configurazioni e procedure complesse dei server in contenuti video chiari e digeribili, rendendo la formazione tecnica accessibile e coinvolgente per tutti i livelli di competenza.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione AI?

HeyGen funge da avanzato generatore di video AI, consentendo agli utenti di trasformare il testo in video di formazione di qualità professionale con avatar AI realistici. Questa potente capacità di text-to-video riduce drasticamente il tempo e le risorse di produzione per creare contenuti coinvolgenti.

HeyGen può integrarsi con le piattaforme di formazione o i flussi di lavoro esistenti?

Assolutamente. Come software robusto per video di formazione, HeyGen offre capacità di integrazione API, consentendo un'integrazione senza soluzione di continuità nei tuoi sistemi e flussi di lavoro esistenti. Questo permette la generazione automatica di video, inclusi AI Captions e Voice-over, per diverse esigenze di formazione senza intervento manuale.

Quali tipi di contenuti di formazione posso creare con HeyGen?

HeyGen ti consente di produrre una vasta gamma di video di formazione, dai generatori di video di formazione per server completi a dinamici spiegatori di prodotto e materiali di onboarding per i dipendenti. Con modelli di video personalizzabili e opzioni di registrazione dello schermo, HeyGen offre la flessibilità di adattare i contenuti a qualsiasi obiettivo di apprendimento.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio per i video generati?

Sì, HeyGen assicura che i tuoi video di formazione si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio attraverso ampi controlli di branding, inclusa la personalizzazione di logo e colori. Puoi anche utilizzare vari modelli di video e sfruttare funzionalità avanzate come il lip-sync per un risultato professionale e raffinato che rafforza l'immagine aziendale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo