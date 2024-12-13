Costruisci il Tuo Portale di Formazione Video Self-Service
Migliora i risultati dell'e-learning e offri programmi di formazione coinvolgenti trasformando gli script in video con avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video dinamico di "90 secondi" per formatori aziendali e progettisti didattici, illustrando quanto rapidamente si possano sviluppare programmi di formazione coinvolgenti. Usa uno stile visivo che mescoli tagli rapidi dei diversi Template e scene di HeyGen con musica di sottofondo energica. Dimostra come l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen permetta una personalizzazione completa, rendendo la creazione di contenuti efficiente e d'impatto.
Sviluppa un video informativo di "120 secondi" rivolto a professionisti dell'apprendimento e dello sviluppo e leader delle risorse umane, dimostrando il valore di una piattaforma di formazione video completa. Adotta uno stile visivamente ricco con grafici basati sui dati e una narrazione chiara e professionale. Spiega quanto sia facile generare contenuti utilizzando il Text-to-video da script per un messaggio coerente, e come i Sottotitoli/caption di HeyGen garantiscano l'accessibilità, migliorando l'esperienza utente complessiva.
Produci un video promozionale elegante di "45 secondi" per responsabili IT ed esecutivi L&D che valutano nuove soluzioni di sistema di gestione dell'apprendimento (LMS). Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed efficiente, dimostrando flussi di lavoro senza interruzioni con una narrazione sicura. Sottolinea come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen assicurino che i video siano perfettamente ottimizzati per varie piattaforme, e come i miglioramenti AI semplifichino la creazione di contenuti per una facile integrazione in qualsiasi LMS.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi l'Offerta di Corsi e la Portata Globale.
HeyGen consente la rapida creazione di corsi diversificati, aiutando il tuo portale di formazione video self-service a scalare i contenuti e raggiungere un pubblico globale più ampio.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione della Formazione.
Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento dei discenti e migliorare la ritenzione delle conoscenze in tutti i tuoi programmi di formazione all'interno del portale.
Domande Frequenti
Come migliora HeyGen i risultati dell'e-learning per i programmi di formazione?
HeyGen funge da potente piattaforma di formazione video, sfruttando avatar AI e capacità di text-to-video per creare contenuti video educativi coinvolgenti, migliorando significativamente i risultati dell'e-learning per vari programmi di formazione.
HeyGen può essere utilizzato come portale di formazione video self-service per i dipendenti?
Assolutamente, HeyGen consente alle organizzazioni di stabilire un robusto portale di formazione video self-service. Con strumenti di editing intuitivi e template personalizzabili, gli utenti possono facilmente creare corsi online e gestire i loro programmi di formazione in modo efficiente.
Quali miglioramenti AI offre HeyGen per contenuti di formazione personalizzabili?
HeyGen fornisce avanzati miglioramenti AI, inclusi avatar AI realistici e generazione di voiceover, per creare contenuti video educativi altamente personalizzati. Gli utenti possono anche utilizzare i controlli di branding per allineare i video con l'identità della loro organizzazione, garantendo un'esperienza utente coerente.
HeyGen è compatibile con le piattaforme di sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti?
HeyGen è progettato per integrarsi senza problemi con vari sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS), consentendo una facile distribuzione e gestione dei tuoi contenuti di formazione video. Questo assicura un processo semplificato per la creazione e distribuzione di contenuti video educativi coinvolgenti in tutta la tua organizzazione.