Modelli di Video Pubblicitari Stagionali: Potenzia le Tue Campagne

Crea video brevi coinvolgenti per i social media istantaneamente con i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen.

476/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un elegante modello di video promozionale di 45 secondi mirato ai marchi di e-commerce che presentano le loro nuove linee di prodotti stagionali. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva moderna e pulita con transizioni dinamiche e musica contemporanea e vivace, utilizzando efficacemente i modelli personalizzabili di HeyGen per evidenziare varie caratteristiche e vantaggi dei prodotti all'interno di una narrazione coerente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video breve di 15 secondi che cattura l'attenzione, perfetto per i marketer sui social media che lanciano una rapida promozione stagionale. Questo video dovrebbe presentare tagli rapidi, testi in grassetto e effetti sonori vivaci per catturare immediatamente l'attenzione del pubblico, facendo un ottimo uso dei sottotitoli automatici di HeyGen per garantire accessibilità e coinvolgimento su varie piattaforme come Instagram Reel e YouTube Shorts.
Prompt di Esempio 3
Immagina un modello di video di campagna pubblicitaria di 60 secondi caldo e invitante, su misura per le aziende basate sui servizi che offrono pacchetti stagionali. Lo stile visivo dovrebbe evocare comfort e professionalità, accompagnato da musica di sottofondo rilassante, mentre un avatar AI di HeyGen trasmette un messaggio coinvolgente, creando una connessione personale con lo spettatore e comunicando efficacemente il valore delle offerte stagionali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Modelli di Video Pubblicitari Stagionali

Crea video promozionali coinvolgenti per qualsiasi stagione o festività rapidamente e facilmente, potenziando i tuoi sforzi di marketing con design pronti all'uso.

1
Step 1
Seleziona un Modello Stagionale
Sfoglia una vasta collezione di "modelli di video stagionali" progettati per varie festività e campagne. Sfrutta l'ampia gamma di "Modelli e scene" di HeyGen per trovare il punto di partenza perfetto.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Adatta il modello selezionato con il messaggio e i visual specifici del tuo marchio. Utilizza i "Controlli di branding (logo, colori)" di HeyGen per mantenere la coerenza del marchio nei tuoi "modelli personalizzabili".
3
Step 3
Genera Voci Fuori Campo Dinamiche
Migliora l'impatto del tuo video aggiungendo un audio coinvolgente. La potente funzione di "Generazione di voci fuori campo" di HeyGen ti consente di creare narrazioni coinvolgenti per i tuoi "modelli di video promozionali" senza sforzo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Annuncio
Finalizza il tuo video e preparalo per la distribuzione su varie piattaforme. Usa la "Rimodulazione del rapporto d'aspetto e esportazioni" di HeyGen per ottimizzare le tue campagne "social media".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta Testimonianze dei Clienti per le Campagne

.

Eleva le campagne pubblicitarie stagionali creando facilmente video AI coinvolgenti che mettono in risalto storie di successo autentiche dei clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video pubblicitari stagionali?

HeyGen offre una vasta libreria di modelli di video pubblicitari stagionali personalizzabili e modelli di video promozionali, permettendo agli utenti di produrre contenuti coinvolgenti in modo efficiente. Il nostro creatore di video online semplifica l'intero processo, rendendo facile personalizzare i video per varie campagne pubblicitarie.

Quali capacità AI offre HeyGen per la creazione di video promozionali?

HeyGen sfrutta strumenti di editing AI avanzati per migliorare la creazione di video promozionali, inclusa la generazione di avatar AI realistici e la conversione di testo in voci fuori campo naturali. Combinato con la funzionalità drag-and-drop, questo rende la creazione di video brevi professionali altamente efficiente.

HeyGen può ottimizzare i miei video di promozione prodotto per diverse piattaforme social?

Assolutamente. HeyGen ti consente di ottimizzare facilmente i tuoi video di promozione prodotto per varie piattaforme social, inclusi formati specifici per Instagram Reels e YouTube Shorts. I nostri strumenti assicurano che i tuoi video brevi siano perfettamente adattati e pronti per la condivisione.

Come aiuta HeyGen a mantenere la coerenza del marchio negli sforzi di video marketing?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo e i colori specifici del marchio in qualsiasi modello personalizzabile. Questo assicura un'identità di marca coerente in tutti i tuoi modelli di video promozionali e campagne pubblicitarie.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo