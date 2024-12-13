Creatore di Video Pubblicitari Stagionali per Annunci Festivi Più Veloci

Lancia campagne festive e stagionali accattivanti in pochi minuti. Trasforma i tuoi script in video straordinari con la nostra avanzata capacità Da testo a video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Realizza un video promozionale moderno di 45 secondi rivolto ai team di marketing per introdurre un nuovo prodotto stagionale sui social media. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, incentrato sul prodotto, e utilizzare una voce narrante chiara per descrivere le caratteristiche, mentre un "avatar AI" può presentare i dettagli del prodotto in modo coinvolgente, creando video promozionali d'impatto per catturare l'attenzione del pubblico.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video pubblicitario dinamico di 60 secondi progettato per le attività locali per annunciare il loro entusiasmante evento di liquidazione di fine stagione. Questo visuale energico, luminoso e incentrato sulla comunità, abbinato a musica vivace e una voce narrante chiara, dovrebbe catturare l'attenzione dei residenti locali, convertendo facilmente un semplice script in una narrazione visiva coinvolgente utilizzando la funzione "Da testo a video da script" di HeyGen per campagne di marketing efficaci.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un elegante video di marketing di 15 secondi per servizi di abbonamento online che mirano a promuovere le loro offerte stagionali a tempo limitato. Questo video professionale e conciso, con animazioni moderne e musica di sottofondo leggera, deve articolare chiaramente i benefici chiave e può ottenere una narrazione perfetta con la "Generazione di voce narrante" di HeyGen, raggiungendo efficacemente un pubblico online impegnato come leader nella creazione di video di marketing AI.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari Stagionali

Produci senza sforzo annunci video stagionali coinvolgenti per le tue campagne di marketing con il nostro intuitivo creatore di video AI, progettato per catturare l'attenzione del tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Annuncio Stagionale
Scegli tra una varietà di modelli progettati professionalmente o inizia da zero con il tuo script per generare un video iniziale utilizzando l'AI. Questo dà il via al tuo processo creativo per qualsiasi festività o evento.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo annuncio con i colori, i caratteri e il logo specifici del tuo marchio. Incorpora elementi dinamici e immagini dalla libreria multimediale per allinearti al tuo tema stagionale.
3
Step 3
Migliora con Elementi AI
Integra avatar AI realistici o sfrutta la funzionalità da testo a video per trasmettere efficacemente il tuo messaggio. Aggiungi voci narranti e sottotitoli per garantire che la tua promozione stagionale sia d'impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Ottimizza il tuo video per varie piattaforme social media con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Scarica il tuo video promozionale finito in alta definizione, pronto per potenziare le tue campagne di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira il Pubblico con Campagne Stagionali

Produci video emotivamente coinvolgenti che catturano lo spirito della stagione, motivando gli spettatori a interagire con il tuo marchio e le tue offerte.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le mie campagne video pubblicitarie stagionali?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video pubblicitari stagionali e video promozionali coinvolgenti. Sfrutta il nostro creatore di video AI con modelli personalizzabili e avatar AI per progettare campagne di marketing accattivanti che catturano l'attenzione del pubblico senza strumenti di editing video estesi.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per creare annunci video unici con HeyGen?

HeyGen offre ampi controlli di branding per garantire che i tuoi annunci video riflettano l'identità del tuo marchio. Utilizza il nostro editor drag-and-drop per incorporare animazioni personalizzate, scegliere tra vari modelli e accedere a una ricca libreria multimediale per produrre video personalizzati di alta qualità per tutti i tuoi video di marketing.

HeyGen può aiutare a creare annunci video rapidamente utilizzando l'AI?

Sì, HeyGen accelera significativamente la creazione di annunci video con strumenti avanzati basati su AI. Trasforma i tuoi script in annunci video coinvolgenti utilizzando la tecnologia Da testo a video, genera voci narranti professionali e utilizza avatar AI per semplificare il tuo processo di creazione di contenuti per creativi pubblicitari potenti.

Come supporta HeyGen la creazione di annunci video per le piattaforme social media?

HeyGen rende semplice produrre annunci video accattivanti ottimizzati per piattaforme social media come Instagram Reels, TikTok e YouTube Shorts. La nostra piattaforma supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni in 4K Ultra HD, aiutando le imprese e-commerce e i marketer a distribuire pubblicità video di alta qualità su tutti i canali.

