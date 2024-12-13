Strumento da Script a Video: Crea video straordinari con l'AI

Trasforma senza sforzo i tuoi script in video coinvolgenti utilizzando la potente funzione di testo a video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial di 2 minuti rivolto agli educatori tecnici, dimostrando come creare walkthrough software dettagliati o moduli di e-learning utilizzando il generatore di script a video AI di HeyGen. Il video dovrebbe presentare un avatar personalizzato e amichevole che spiega concetti complessi, supportato da testo chiaro sullo schermo e sottotitoli, tutto all'interno di un modello visivamente coerente e layout di scena per migliorare l'apprendimento.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video social di 1 minuto accattivante rivolto ai digital marketer nel settore tecnologico, illustrando quanto facilmente possano riproporre contenuti esistenti in promozioni accattivanti tramite l'app HeyGen. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico e all'avanguardia, utilizzando tagli dinamici dalla libreria multimediale/supporto stock, e dimostrando la flessibilità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo di 1 minuto per i redattori tecnici, spiegando come convertire documentazione densa in contenuti video facilmente digeribili per il pubblico interno o esterno. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo minimalista e diretto, enfatizzando la chiarezza con sottotitoli e didascalie prominenti per l'accessibilità, mentre una voce narrante AI naturale trasmette i dettagli tecnici in modo facilmente comprensibile.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona uno strumento da script a video

Trasforma i tuoi contenuti scritti in video coinvolgenti senza sforzo con gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen. Segui questi semplici passaggi per dare vita ai tuoi script, perfetti per i creatori di contenuti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo nella piattaforma. La capacità di testo a video da script di HeyGen ti consente di generare istantaneamente gli elementi fondamentali per il tuo video direttamente dalle tue parole scritte, rendendo facile creare video da script.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e la Voce
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI e sincronizzali con un voiceover AI di alta qualità che si adatta perfettamente al tono e al messaggio del tuo script, assicurando che la tua presentazione sia coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti
Eleva il tuo video con media ricchi. Integra filmati B-roll pertinenti, seleziona musica di sottofondo coinvolgente e genera automaticamente sottotitoli/didascalie accurate per aumentare l'accessibilità e l'impatto.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Finalizza il tuo progetto con potenti strumenti di editing. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare il tuo video per qualsiasi piattaforma, offrendo opzioni di esportazione flessibili per condividere i tuoi contenuti professionali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produzione di Contenuti Educativi

.

Sviluppa corsi video coinvolgenti e materiali di formazione dai tuoi script, migliorando le esperienze di apprendimento ed espandendo la portata globale.

background image

Domande Frequenti

Come sfrutta HeyGen l'AI per trasformare gli script in video?

HeyGen utilizza una tecnologia avanzata di generatore di script a video AI, permettendo agli utenti di creare video da script senza sforzo. Questa potente piattaforma di generazione video AI interpreta il tuo testo per produrre contenuti visivi dinamici, semplificando il tuo flusso di lavoro di produzione video.

HeyGen può creare voiceover AI e generare sottotitoli per i video?

Sì, HeyGen offre robuste capacità di voiceover AI, proponendo una gamma di voci naturali per i tuoi progetti video. Inoltre, HeyGen genera automaticamente sottotitoli e didascalie accurate, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo pubblico.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per avatar AI personalizzati?

HeyGen offre agli utenti strumenti AI all'avanguardia per progettare e utilizzare avatar personalizzati che possono articolare il tuo script. Queste persone AI danno vita ai tuoi contenuti, offrendo una presentazione unica e coinvolgente per varie applicazioni.

Quali opzioni di esportazione flessibili sono disponibili per i video creati con HeyGen?

HeyGen offre opzioni di esportazione flessibili per adattarsi a diverse piattaforme ed esigenze, permettendoti di scaricare i tuoi video generati dall'AI in vari formati e rapporti d'aspetto. Questo assicura che i tuoi contenuti siano ottimizzati per la condivisione sui social media e altri canali digitali.

