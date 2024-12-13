Il miglior strumento di registrazione video per professionisti

Cattura audio nitido e video in HD senza sforzo con il nostro strumento di registrazione video, potenziato dalla generazione di voiceover di HeyGen per risultati impeccabili.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo coinvolgente di 90 secondi per creatori di contenuti e dimostratori di software, mostrando la potenza della registrazione in HD per tutorial software cristallini. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e di alta qualità con musica di sottofondo vivace, enfatizzando quanto sia facile eseguire un montaggio video sofisticato direttamente all'interno della piattaforma. Sfrutta la funzione di testo in video da script di HeyGen per produrre rapidamente contenuti raffinati e professionali, rendendo i processi complessi apparentemente semplici.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale conciso di 45 secondi rivolto a sviluppatori e team di supporto, illustrando la comodità di un'estensione Chrome per la registrazione dello schermo per la segnalazione di bug e dimostrazioni rapide. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto, passo dopo passo, con una voce narrante calma ed esplicativa, dimostrando specificamente la registrazione audio efficiente insieme all'attività dello schermo. Utilizza i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza a tutti gli spettatori, fornendo una soluzione rapida e facile da digerire.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 2 minuti facile da usare, pensato per i proprietari di piccole imprese e i team di marketing, evidenziando come un'interfaccia intuitiva renda accessibile a tutti la creazione di registrazioni dello schermo professionali. Il video dovrebbe avere uno stile visivo e audio accessibile, incoraggiante e raffinato, dimostrando la facilità di esportare i progetti finali in formato MP4 per una compatibilità universale. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen per creare narrazioni persuasive che permettano agli utenti di produrre con fiducia contenuti video di alta qualità senza una vasta esperienza tecnica.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona uno strumento di registrazione video

Cattura e condividi facilmente l'attività del tuo schermo con il nostro potente strumento di registrazione video, progettato per chiarezza e facilità d'uso.

1
Step 1
Seleziona l'area di registrazione
Usa l'interfaccia intuitiva per scegliere l'intero schermo, una finestra specifica o una regione personalizzata per una registrazione dello schermo precisa.
2
Step 2
Scegli gli input di registrazione
Seleziona facilmente il tuo microfono per una registrazione audio cristallina e opta per includere la tua webcam per un tocco personale.
3
Step 3
Registra il tuo contenuto
Inizia la tua cattura con un solo clic, assicurandoti che il tuo video sia prodotto in registrazione HD di alta qualità per chiarezza.
4
Step 4
Esporta il tuo video finale
Esporta rapidamente la tua registrazione completata in un formato MP4 ampiamente compatibile, pronto per la condivisione o ulteriori modifiche.

Casi d'Uso

Produci video social coinvolgenti

Trasforma le tue registrazioni dello schermo e altri contenuti in video social media accattivanti e clip brevi per aumentare l'engagement del pubblico.

Domande Frequenti

Come gestisce HeyGen l'output video e i rapporti d'aspetto per i contenuti generati?

HeyGen supporta il ridimensionamento flessibile dei rapporti d'aspetto per adattarsi a varie piattaforme, garantendo che i tuoi video appaiano professionali ovunque. Puoi facilmente esportare le tue creazioni in formati adatti a diverse esigenze.

Quali opzioni tecniche sono disponibili per la generazione vocale all'interno della piattaforma di HeyGen?

HeyGen offre capacità avanzate di generazione di voiceover, permettendo agli utenti di selezionare tra una gamma di voci sintetiche per accompagnare i loro video con avatar AI. Questo assicura un audio di alta qualità per ogni produzione.

HeyGen può aiutare con i controlli di branding per i miei video generati?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, regolare i colori e mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi contenuti video. Questo assicura che il tuo output sia perfettamente allineato con le linee guida del tuo brand.

HeyGen supporta la creazione di video da testo direttamente da uno script?

Assolutamente. La funzionalità principale di HeyGen include robuste capacità di testo in video da script, permettendoti di trasformare contenuti scritti in presentazioni video coinvolgenti con avatar AI e scene generate dinamicamente.

