Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video dinamico di 1 minuto rivolto a studenti delle scuole superiori e università, illustrando il potere di HeyGen per i loro compiti video e la creazione multimediale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e vivace, con tagli rapidi e grafiche coinvolgenti. Il video dimostrerebbe come trasformare un semplice script in un video raffinato utilizzando la funzione da testo a video, attingendo a risorse dalla libreria multimediale/supporto stock per migliorare i loro progetti e sfruttando vari modelli e scene per risultati professionali.
Sviluppa un video completo di 2 minuti rivolto agli amministratori IT scolastici e ai coordinatori tecnici, spiegando i vantaggi di integrare HeyGen come strumento video principale potenziato dall'AI. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e autorevole, enfatizzando un'interfaccia user-friendly e capacità robuste. Questa presentazione dettaglierebbe come la piattaforma supporta esigenze diverse in tutta la scuola, presentando il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme e sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità, rendendolo una soluzione ideale per strumenti video scolastici.
Produci un video innovativo di 45 secondi per insegnanti che esplorano approcci pedagogici moderni come il modello della classe capovolta. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e all'avanguardia, dimostrando l'applicazione pratica. Questo video mostrerebbe come gli insegnanti possano creare rapidamente lezioni registrate coinvolgenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen per fornire contenuti pre-classe, sfruttando la funzione di generazione di voiceover per opzioni multilingue e scegliendo tra vari modelli e scene per strutturare efficacemente lezioni video interattive.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Creazione di Corsi Educativi.
Dai potere agli educatori di creare efficacemente lezioni video diversificate e contenuti didattici, raggiungendo più studenti a livello globale.
Migliora il Coinvolgimento nell'Apprendimento.
Migliora la partecipazione degli studenti e la ritenzione delle conoscenze con video educativi interattivi e potenziati dall'AI per classi capovolte e insegnamento online.
Domande Frequenti
Come semplificano gli strumenti video potenziati dall'AI di HeyGen la creazione multimediale per contenuti educativi?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia da testo a video per generare rapidamente presentazioni video professionali. Questo include voiceover generati dall'AI e sottotitoli automatici, semplificando notevolmente il processo di creazione multimediale per gli educatori.
Quali controlli tecnici offre HeyGen per personalizzare le presentazioni video?
HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendo agli utenti di integrare loghi e colori personalizzati, garantendo coerenza del marchio. Offre anche il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e una robusta libreria multimediale per una maggiore flessibilità nell'editing video.
Come garantisce HeyGen l'accessibilità e la compatibilità tecnica dei video per un pubblico diversificato?
HeyGen genera automaticamente sottotitoli e caption, migliorando l'accessibilità per tutti gli spettatori. Inoltre, il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le varie opzioni di esportazione garantiscono la compatibilità tecnica su diversi dispositivi e piattaforme per presentazioni video senza interruzioni.
HeyGen è progettato con un'interfaccia user-friendly per la creazione di video, anche per chi è nuovo agli strumenti AI?
Sì, HeyGen presenta un'interfaccia intuitiva e user-friendly che semplifica il processo di creazione di presentazioni video potenziate dall'AI da zero o utilizzando modelli. Questo consente a educatori e studenti di produrre efficacemente lezioni video di alta qualità senza un'esperienza estesa nell'editing video.