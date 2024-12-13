Il Miglior Strumento Video Scolastico per un Apprendimento Coinvolgente

Migliora la comprensione e l'accessibilità degli studenti. Il nostro strumento video scolastico intuitivo genera automaticamente sottotitoli e caption accurati per ogni lezione.

555/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 1 minuto rivolto a studenti delle scuole superiori e università, illustrando il potere di HeyGen per i loro compiti video e la creazione multimediale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e vivace, con tagli rapidi e grafiche coinvolgenti. Il video dimostrerebbe come trasformare un semplice script in un video raffinato utilizzando la funzione da testo a video, attingendo a risorse dalla libreria multimediale/supporto stock per migliorare i loro progetti e sfruttando vari modelli e scene per risultati professionali.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video completo di 2 minuti rivolto agli amministratori IT scolastici e ai coordinatori tecnici, spiegando i vantaggi di integrare HeyGen come strumento video principale potenziato dall'AI. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e autorevole, enfatizzando un'interfaccia user-friendly e capacità robuste. Questa presentazione dettaglierebbe come la piattaforma supporta esigenze diverse in tutta la scuola, presentando il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme e sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità, rendendolo una soluzione ideale per strumenti video scolastici.
Prompt di Esempio 3
Produci un video innovativo di 45 secondi per insegnanti che esplorano approcci pedagogici moderni come il modello della classe capovolta. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e all'avanguardia, dimostrando l'applicazione pratica. Questo video mostrerebbe come gli insegnanti possano creare rapidamente lezioni registrate coinvolgenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen per fornire contenuti pre-classe, sfruttando la funzione di generazione di voiceover per opzioni multilingue e scegliendo tra vari modelli e scene per strutturare efficacemente lezioni video interattive.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano gli Strumenti Video Scolastici

Dai potere a educatori e studenti di creare, modificare e condividere lezioni e presentazioni video coinvolgenti con facilità, promuovendo ambienti di apprendimento dinamici.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto
Inizia trasformando i tuoi piani di lezione o testo esistente in un video dinamico utilizzando la nostra funzione da testo a video, o seleziona tra vari modelli professionali per avviare il tuo progetto.
2
Step 2
Registra la Tua Lezione
Cattura il tuo schermo, webcam o entrambi per registrare lezioni dal vivo, dimostrazioni software o presentazioni interattive, assicurando che ogni dettaglio della tua istruzione sia preservato.
3
Step 3
Migliora con Strumenti AI
Aumenta l'accessibilità e il coinvolgimento aggiungendo automaticamente sottotitoli e caption. Genera voiceover potenziati dall'AI per fornire contenuti in più lingue, rendendo le lezioni inclusive per tutti gli studenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta facilmente il tuo video completato in vari formati o integralo direttamente con il tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS) per condividerlo con gli studenti, consentendo un accesso senza interruzioni ai contenuti educativi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Lezioni Video Dinamiche

.

Trasforma argomenti complessi in lezioni video coinvolgenti e facili da comprendere utilizzando la narrazione potenziata dall'AI, catturando l'attenzione degli studenti in tutte le discipline.

background image

Domande Frequenti

Come semplificano gli strumenti video potenziati dall'AI di HeyGen la creazione multimediale per contenuti educativi?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia da testo a video per generare rapidamente presentazioni video professionali. Questo include voiceover generati dall'AI e sottotitoli automatici, semplificando notevolmente il processo di creazione multimediale per gli educatori.

Quali controlli tecnici offre HeyGen per personalizzare le presentazioni video?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendo agli utenti di integrare loghi e colori personalizzati, garantendo coerenza del marchio. Offre anche il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e una robusta libreria multimediale per una maggiore flessibilità nell'editing video.

Come garantisce HeyGen l'accessibilità e la compatibilità tecnica dei video per un pubblico diversificato?

HeyGen genera automaticamente sottotitoli e caption, migliorando l'accessibilità per tutti gli spettatori. Inoltre, il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le varie opzioni di esportazione garantiscono la compatibilità tecnica su diversi dispositivi e piattaforme per presentazioni video senza interruzioni.

HeyGen è progettato con un'interfaccia user-friendly per la creazione di video, anche per chi è nuovo agli strumenti AI?

Sì, HeyGen presenta un'interfaccia intuitiva e user-friendly che semplifica il processo di creazione di presentazioni video potenziate dall'AI da zero o utilizzando modelli. Questo consente a educatori e studenti di produrre efficacemente lezioni video di alta qualità senza un'esperienza estesa nell'editing video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo