Potente Generatore di Video Tutorial Salesforce per un Apprendimento Facile

Trasforma istantaneamente i tuoi script Salesforce in video dinamici e clip esplicative con la capacità avanzata di trasformare il testo in video a partire da uno script.

Prompt di Esempio 1
Un breve video esplicativo di 45 secondi, specificamente per gli amministratori di Salesforce, può mostrare efficacemente una nuova funzionalità o aggiornamento all'interno di Salesforce, costruito utilizzando il Generatore di Video AI di HeyGen. Il suo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, trasmettendo rapidamente le informazioni con testo di supporto sullo schermo. La capacità di trasformare il testo in video a partire da uno script sarà inestimabile per produrre contenuti accurati ed efficienti rapidamente.
Prompt di Esempio 2
Per i dipendenti che apprendono un nuovo processo o applicazione Salesforce, è essenziale produrre un video di onboarding di 90 secondi. L'output del generatore di video tutorial Salesforce dovrebbe abbracciare uno stile visivo aziendale e raffinato e offrire un tono audio rassicurante e informativo. Per garantire chiarezza a tutti gli spettatori, integra la robusta funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo il contenuto altamente accessibile e digeribile.
Prompt di Esempio 3
Gli utenti esperti di Salesforce o i power user trarranno grande beneficio da un video di 2 minuti che offre consigli avanzati di configurazione. Lo stile visivo di questo video deve essere dettagliato e istruttivo, perfettamente completato da una voce fuori campo sicura e professionale che scompone concetti complessi. Utilizzando i diversi modelli e scene di HeyGen, il video può essere strutturato efficacemente, creando una guida completa e dettagliata.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Tutorial Salesforce

Crea efficacemente video di formazione Salesforce e clip esplicative utilizzando avatar AI e capacità avanzate di trasformare il testo in video.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Sviluppa il tuo contenuto di formazione Salesforce scrivendo o incollando il tuo script. La nostra piattaforma utilizza la capacità avanzata di trasformare il testo in video a partire da uno script per trasformare il tuo testo in scene dinamiche.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voce
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo tutorial. Poi, scegli una voce fuori campo umana per narrare chiaramente la tua formazione Salesforce.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Personalizzazione
Incorpora il branding e la personalizzazione della tua azienda aggiungendo loghi e regolando i colori per allinearsi con l'identità visiva della tua organizzazione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione Salesforce ed esportalo in vari formati e rapporti d'aspetto, pronto per la distribuzione sulle piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapidamente Clip Esplicative e Tutorial

Crea rapidamente clip esplicative Salesforce concise e video tutorial per la comunicazione interna o suggerimenti rapidi, sfruttando la generazione efficiente di video AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen è un avanzato "Generatore di Video AI" che semplifica la produzione video. Gli utenti possono facilmente "Creare Video" sfruttando la capacità di "trasformare il testo in video a partire da uno script", trasformando contenuti scritti in narrazioni coinvolgenti con "avatar AI" realistici e "voce fuori campo umana".

HeyGen può essere utilizzato come generatore di video tutorial Salesforce?

Assolutamente. HeyGen funge da efficiente "generatore di video tutorial Salesforce", consentendo alle aziende di creare "video di formazione Salesforce" professionali. La sua piattaforma intuitiva permette una rapida produzione di "video tutorial" e "clip esplicative" per educare efficacemente gli utenti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per il branding e il deployment dei video?

HeyGen offre robuste opzioni di "Branding e Personalizzazione", inclusa la possibilità di aggiungere loghi e colori del brand. Gli utenti possono "Esportare e Distribuire" i loro video in modo efficiente, con funzionalità come "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" e "sottotitoli/caption" automatici per adattarsi a varie piattaforme e esigenze di accessibilità.

Qual è il processo per creare video utilizzando il generatore di video di HeyGen?

Per "Creare Video" con il "generatore di video" di HeyGen, basta "Creare il Tuo Script o Prompt". La piattaforma trasforma quindi il tuo testo in un video dinamico, offrendo un modo semplice per produrre contenuti professionali senza software di editing complessi.

