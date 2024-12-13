Strumento Video di Sicurezza per una Formazione Coinvolgente

Crea video di formazione sulla sicurezza moderni e coinvolgenti senza sforzo utilizzando la nostra piattaforma AI e avatar AI realistici per un apprendimento visivo d'impatto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video pratico di 90 secondi sulla consapevolezza della sicurezza per i lavoratori edili e i supervisori di cantiere, concentrandoti sui pericoli comuni sul posto di lavoro specifici dei cantieri. Lo stile visivo dovrebbe essere realistico e dimostrare le procedure corrette, supportato da un tono serio ma istruttivo. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per rappresentare vari ruoli, rendendo il contenuto relazionabile e enfatizzando la visualizzazione dei rischi in modo convincente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione sulla conformità di 2 minuti per i professionisti delle risorse umane e gli ufficiali di sicurezza, dettagliando le procedure di emergenza e i piani di evacuazione. Il video necessita di una presentazione visiva strutturata e passo-passo con una voce autorevole, sfruttando i Template e le scene di HeyGen per garantire un aspetto coerente e professionale. Questa risorsa servirà come componente cruciale per video di formazione sulla sicurezza efficaci all'interno di qualsiasi organizzazione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di micro-apprendimento coinvolgente di 45 secondi per i dipendenti esistenti che necessitano di rapidi aggiornamenti sulla conformità. Lo stile visivo dovrebbe essere conciso e facile da assimilare, incorporando grafica animata e una narrazione chiara, ulteriormente migliorata dai Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità in vari ambienti di apprendimento. Questo breve video mira a rafforzare i protocolli di sicurezza chiave attraverso l'apprendimento visivo, garantendo una continua consapevolezza della sicurezza.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona uno strumento video di sicurezza

Semplifica la creazione di video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti e conformi per la tua forza lavoro con la nostra piattaforma AI intuitiva.

1
Step 1
Scegli il tuo punto di partenza
Seleziona da una libreria di template professionali o inizia con una tela bianca per delineare rapidamente i tuoi video di formazione sulla sicurezza.
2
Step 2
Aggiungi il tuo contenuto e i presentatori
Incolla il tuo script sui protocolli di sicurezza e seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio con chiarezza.
3
Step 3
Applica miglioramenti e affina
Incorpora elementi visivi, musica di sottofondo e sottotitoli automatici per garantire che i tuoi video di sicurezza sul lavoro siano completi e accessibili.
4
Step 4
Esporta per la distribuzione
Genera il tuo video di sicurezza finale in vari formati, inclusa l'Esportazione SCORM, per un'integrazione senza soluzione di continuità con il tuo sistema di gestione dell'apprendimento.

Demistifica i protocolli di sicurezza complessi

Trasforma i complessi pericoli sul posto di lavoro e le procedure di emergenza in contenuti facilmente comprensibili e visivamente coinvolgenti per un apprendimento visivo efficace.

Domande Frequenti

Come supporta tecnicamente HeyGen le piattaforme LMS esistenti per la formazione sulla sicurezza?

HeyGen è progettato per integrarsi perfettamente con i tuoi Sistemi di Gestione dell'Apprendimento (LMS) esistenti tramite le capacità di Esportazione SCORM. Questa caratteristica tecnica assicura che i tuoi video di formazione sulla sicurezza di alta qualità possano essere facilmente distribuiti e monitorati, semplificando le tue iniziative di formazione sulla conformità.

Quali capacità uniche di AI offre HeyGen per creare video di sicurezza sul lavoro coinvolgenti?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e un intuitivo creatore di video AI per aiutarti a produrre video di sicurezza personalizzati con narrazioni coinvolgenti. Questo consente la creazione di contenuti dinamici che catturano l'attenzione e comunicano efficacemente la consapevolezza critica della sicurezza alla tua forza lavoro.

HeyGen può facilitare la creazione di contenuti di apprendimento visivo diversificati e d'impatto per i protocolli di sicurezza?

Sì, HeyGen fornisce una piattaforma flessibile e facile da usare con una ricca libreria di template, permettendoti di sviluppare rapidamente una varietà di materiali di apprendimento visivo per i protocolli di sicurezza. Questo semplifica il processo di comunicazione dei complessi pericoli sul posto di lavoro e delle procedure di emergenza.

Come può HeyGen assistere nel rendere i video di sicurezza accessibili a una forza lavoro globale o diversificata?

HeyGen migliora l'accessibilità per la tua forza lavoro diversificata offrendo funzionalità come la Traduzione con un clic e i sottotitoli automatici. Queste capacità tecniche assicurano che i video di consapevolezza della sicurezza e i video di formazione siano compresi in diverse lingue e necessità.

