Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina una dimostrazione coinvolgente di 45 secondi rivolta ai team di vendita, che illustra la potenza di un "creatore di video demo di prodotti SaaS" per un contatto personalizzato. Questo video presenterà un avatar AI amichevole e professionale che agisce come un rappresentante di vendita virtuale, spiegando con chiarezza le caratteristiche principali del prodotto grazie alla generazione di voiceover chiari e articolati. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e interattiva, simulando un'esperienza demo personalizzata, progettata per costruire fiducia ed educare efficacemente i potenziali clienti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo dettagliato di 60 secondi per product manager e scrittori tecnici, mirato a semplificare le caratteristiche complesse all'interno dei "video esplicativi SaaS". L'approccio visivo dovrebbe essere informativo e preciso, utilizzando registrazioni dello schermo e grafica annotata da una libreria multimediale/supporto stock per illustrare i processi passo dopo passo. Un voiceover calmo e autorevole guiderà lo spettatore, arricchito da sottotitoli completi per garantire accessibilità e comprensione, rendendo i concetti intricati facili da comprendere.
Prompt di Esempio 3
Crea un dinamico spot pubblicitario di 15 secondi "creatore di video pubblicitari SaaS" per piccoli imprenditori e startup che cercano di aumentare la consapevolezza del loro marchio sui social media. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e accattivante, con testi in grassetto e cambi di scena rapidi progettati per essere immediatamente "accattivanti". Il video dimostrerà quanto facilmente gli utenti possano adattare i loro contenuti per diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, mostrando vari frammenti pubblicitari d'impatto per ispirare una rapida produzione creativa.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il creatore di video pubblicitari SaaS

Crea senza sforzo video pubblicitari SaaS professionali per aumentare la consapevolezza del marchio e il coinvolgimento su tutti i tuoi canali di marketing.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo tra una gamma di modelli progettati professionalmente, ottimizzati per SaaS e su misura per demo di prodotti, video esplicativi o promozioni. Questa base accelera la creazione del tuo video.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Dai vita al tuo messaggio scegliendo tra diversi avatar AI per presentare il tuo script. Integra il tuo branding con loghi e colori personalizzati per mantenere un'identità visiva coerente.
3
Step 3
Migliora e Personalizza
Affina il tuo video aggiungendo sottotitoli generati automaticamente per aumentare l'accessibilità e il coinvolgimento su qualsiasi piattaforma. Affina i dettagli per un tocco personalizzato.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta il tuo video di livello professionale in più formati e rapporti d'aspetto, ottimizzati per contenuti sui social media, campagne di marketing o pagine di destinazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

Dimostra il valore del tuo prodotto SaaS e costruisci fiducia creando video di successo dei clienti coinvolgenti con l'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video promozionali SaaS?

HeyGen semplifica la creazione di video promozionali e video esplicativi SaaS di livello professionale utilizzando l'AI avanzata. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli ottimizzati per SaaS e attori AI per produrre rapidamente campagne di marketing accattivanti, senza bisogno di editing estensivo.

HeyGen può aiutare a creare video demo di prodotti personalizzati?

Sì, HeyGen ti consente di creare video demo di prodotti SaaS altamente personalizzati. Utilizza avatar AI e voiceover AI per trasmettere dinamicamente il messaggio del tuo marchio, migliorando il coinvolgimento per demo di prodotti interattive e walkthrough utente.

Che tipo di contenuti video può generare HeyGen per le campagne di marketing?

HeyGen è un versatile creatore di video AI che genera contenuti diversificati per le tue campagne di marketing, dai contenuti coinvolgenti per i social media a potenti annunci AI. Questo aiuta a potenziare la consapevolezza del marchio e migliorare la conversione con visual professionali e una forte identità di marca.

HeyGen offre funzionalità per creare contenuti in stile esplicativo senza editing complesso?

Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti come un registratore dello schermo e capacità di editing video AI che ti permettono di produrre video esplicativi SaaS di alta qualità con il minimo sforzo. Puoi generare contenuti di livello professionale ed esportarli in vari formati, riducendo significativamente la necessità di editing video tradizionale.

