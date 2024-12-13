Video Pubblicitario di Recensione & Converti

Migliora le prestazioni dei tuoi video pubblicitari e aumenta il CTR con i modelli e le scene professionali di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video pubblicitario virale di 45 secondi progettato per i responsabili marketing che mirano a incrementare significativamente l'engagement sui social media. Utilizza uno stile visivo veloce e alla moda con testi audaci sovrapposti sullo schermo e una voce narrante persuasiva, dimostrando come i modelli e le scene estensive di HeyGen e i sottotitoli integrati possano rapidamente elevare le campagne pubblicitarie.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video pubblicitario istruttivo di 60 secondi per i marketer digitali focalizzato sull'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie e sull'aumento del CTR. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e informativo, incorporando elementi di visualizzazione dei dati. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per una spiegazione chiara e autorevole e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattare il video a varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video introduttivo di 30 secondi per imprenditori o creatori nuovi alla produzione video, evidenziando la facilità di creazione di annunci senza bisogno di competenze avanzate di editing video. Lo stile visivo dovrebbe essere accessibile e incoraggiante, con una dimostrazione chiara e passo-passo accompagnata da musica di sottofondo motivante. Mostra come il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen combinato con il testo-a-video renda la produzione video intuitiva.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Rivedere i Video Pubblicitari

Crea video pubblicitari coinvolgenti senza sforzo con il creatore di video AI di HeyGen, semplificando il tuo processo creativo per una rapida revisione e prestazioni ottimali della campagna.

Step 1
Scegli un Modello Video
Seleziona da una libreria diversificata di modelli video professionali per avviare la creazione del tuo annuncio. Questo fornisce una base strutturata, risparmiando tempo e garantendo coerenza visiva per il tuo video pubblicitario.
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto Pubblicitario
Utilizza l'editor intuitivo drag & drop per aggiungere il tuo script, elementi visivi e di brand. Genera facilmente voiceover e sottotitoli sullo schermo per trasmettere chiaramente il tuo messaggio e coinvolgere il tuo pubblico.
Step 3
Applica Branding e Elementi Visivi
Integra il logo, i colori e gli asset multimediali specifici del tuo brand utilizzando i controlli di branding e una robusta libreria multimediale. Assicurati che il tuo video pubblicitario si allinei perfettamente con la tua strategia di marketing prima della revisione.
Step 4
Esporta per Revisione Multi-Piattaforma
Genera il tuo video pubblicitario finale in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per diverse piattaforme social come TikTok, YouTube e Instagram. Questo prepara il tuo annuncio per una distribuzione e revisione senza problemi su tutti i tuoi canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti con Video AI

Trasforma le recensioni e le testimonianze dei clienti in video potenti potenziati dall'AI, costruendo fiducia e credibilità per i tuoi prodotti o servizi.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari?

HeyGen è un avanzato creatore di video AI che semplifica la produzione di video pubblicitari di alta qualità. Con un editor drag & drop facile da usare e modelli video estensivi, i marketer digitali possono creare contenuti pubblicitari coinvolgenti per varie campagne senza bisogno di competenze avanzate di editing video.

HeyGen può aiutare a produrre video pubblicitari di recensione efficaci e testimonianze?

Assolutamente. HeyGen ti consente di trasformare video di recensioni di prodotti e testimonianze in video pubblicitari di recensione dinamici, aumentando la credibilità e influenzando le decisioni di acquisto. Utilizza le funzionalità di HeyGen come avatar AI e voiceover per presentare feedback genuini e aumentare il CTR su piattaforme social.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video pubblicitari virali sui social media?

HeyGen fornisce strumenti robusti per creare video pubblicitari virali ottimizzati per piattaforme come TikTok, YouTube e Instagram. Con capacità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, modelli video dinamici e sottotitoli automatici, puoi generare rapidamente video brevi che catturano l'attenzione e si allineano con i contenuti di tendenza.

In che modo HeyGen può migliorare la mia strategia di marketing digitale?

HeyGen potenzia la tua strategia di marketing digitale consentendo la rapida produzione di diversi video pubblicitari per qualsiasi canale pubblicitario. Sfruttando la creazione di video potenziata dall'AI di HeyGen, puoi fornire costantemente contenuti pubblicitari coinvolgenti, generare lead e trasformare l'attenzione in vendite, ottimizzando la tua strategia di marketing complessiva.

