Video di Formazione al Dettaglio: Migliora le Prestazioni dei Dipendenti e le Vendite

Migliora la formazione dei dipendenti e aumenta la ritenzione della conoscenza con video di formazione al dettaglio coinvolgenti, facilmente creati utilizzando la funzione di testo-a-video.

456/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi per il personale di vendita esperto sulle tecniche avanzate di "upsell". Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico, utilizzando brevi clip basate su scenari, con una voce fuori campo sicura e persuasiva che enfatizza i punti chiave di vendita. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare efficacemente il tuo materiale di formazione in contenuti visivi accattivanti per la formazione alle vendite.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione al dettaglio conciso di 30 secondi per tutti i dipendenti, progettato per migliorare la ritenzione della conoscenza dei prodotti stagionali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e informativo, incorporando tagli rapidi dei punti salienti del prodotto con una voce fuori campo coinvolgente ed energica e grafiche visivamente accattivanti. Assicurati la massima comprensione utilizzando i sottotitoli di HeyGen per l'accessibilità e il rafforzamento delle informazioni chiave.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 50 secondi per i responsabili di turno e i team leader, delineando strategie efficaci di "Leadership" per le operazioni quotidiane. Presenta questo video con uno stile visivo professionale, autorevole ma accessibile, ambientato in un ambiente di vendita al dettaglio pulito, con una voce fuori campo chiara e guida. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video raffinato e d'impatto per la formazione dei dipendenti sui ruoli di supervisione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funzionano i video di formazione al dettaglio

Crea video di formazione al dettaglio efficaci e coerenti senza sforzo con strumenti potenziati dall'AI, semplificando l'inserimento dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar
Inizia inserendo il tuo script completo per i "video di formazione al dettaglio". Successivamente, seleziona uno dei nostri "avatar AI" realistici per trasmettere il tuo messaggio con impatto.
2
Step 2
Applica Branding e Modelli
Migliora i tuoi contenuti di "formazione dei dipendenti" applicando i tuoi elementi di brand unici. Utilizza i nostri "controlli di branding (logo, colori)" per mantenere la coerenza visiva.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Audio Dinamici
Arricchisci i tuoi contenuti con elementi visivi pertinenti dalla nostra "libreria multimediale/supporto stock". Migliora l'accessibilità e la "ritenzione della conoscenza" aggiungendo voci fuori campo e sottotitoli.
4
Step 4
Esporta la Tua Formazione Completata
Prepara il tuo video professionale per la distribuzione utilizzando il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni". Distribuisci il tuo "Virtual Training" rifinito su varie piattaforme senza problemi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Motiva e Potenzia il Personale

Fornisci contenuti motivazionali coinvolgenti attraverso video AI per potenziare i dipendenti al dettaglio, promuovendo un miglior servizio clienti e abilità di upselling.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione al dettaglio?

HeyGen consente alle aziende di produrre rapidamente video di formazione al dettaglio di alta qualità utilizzando avatar AI e tecnologia di testo-a-video, riducendo significativamente i tempi e i costi di produzione associati alla creazione video tradizionale. Questa efficienza aiuta a soddisfare varie esigenze di formazione dei dipendenti, dall'inserimento alla continua sviluppo delle competenze.

Quali tipi di formazione dei dipendenti può supportare HeyGen per gli ambienti di vendita al dettaglio?

HeyGen supporta diversi argomenti di formazione dei dipendenti al dettaglio, tra cui il miglioramento del servizio clienti, delle competenze comunicative e della formazione alle vendite. Le sue funzionalità come la generazione di voce fuori campo e i sottotitoli garantiscono contenuti coinvolgenti che aumentano la ritenzione della conoscenza in tutti i moduli di apprendimento.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutti i miei contenuti di apprendimento al dettaglio?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua azienda senza soluzione di continuità in tutti i tuoi materiali di formazione al dettaglio. Questo assicura un aspetto coerente e professionale per ogni video di formazione virtuale, rafforzando l'identità del tuo marchio e migliorando l'apprendimento complessivo.

HeyGen rende i contenuti di formazione al dettaglio più accessibili e adattabili?

HeyGen migliora l'accessibilità attraverso sottotitoli automatici, rendendo l'apprendimento più inclusivo per tutti i dipendenti. Inoltre, le sue opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione consentono una facile adattabilità dei video di formazione su varie piattaforme e dispositivi, ottimizzando la portata delle tue iniziative di formazione al dettaglio.

