Crea facilmente video di formazione coinvolgenti per la riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze con l'AI. La nostra funzionalità di trasformazione del testo in video rende l'eLearning semplice, senza necessità di competenze.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video educativo professionale di 60 secondi rivolto a formatori aziendali e responsabili delle risorse umane, dimostrando come semplificare la creazione di moduli di formazione. Adotta un'estetica visiva pulita e aziendale con testo sullo schermo che rafforza i punti chiave, completato da una voce narrante calma e informativa. Sottolinea il vantaggio di utilizzare avatar AI e sottotitoli per migliorare il coinvolgimento degli studenti nella creazione di video educativi.
Prompt di Esempio 2
Crea un video educativo coinvolgente di 30 secondi progettato per studenti generici, illustrando quanto sia facile diventare un creatore di video educativi, anche senza competenze necessarie. Il video dovrebbe adottare uno stile animato giocoso e colorato, utilizzando grafiche vivaci e una colonna sonora allegra. Mostra come i modelli e le scene di HeyGen, insieme al suo ampio supporto di libreria multimediale/stock, consentano una rapida creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di formazione istruttivo di 75 secondi per istruttori che spiegano concetti tecnici complessi, enfatizzando chiarezza e personalizzazione. Lo stile visivo dovrebbe essere simile a un video esplicativo, con diagrammi chiari e transizioni professionali, supportato da una generazione di voce narrante precisa con musica di sottofondo sottile. Evidenzia la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per personalizzare l'output per varie piattaforme, creando video di formazione efficaci.
Come Funziona il Creatore di Video Educativi per la Riqualificazione

Trasforma contenuti complessi di riqualificazione in video educativi coinvolgenti potenziati dall'AI in pochi minuti, senza necessità di competenze di design o tecniche.

1
Step 1
Digita il Tuo Contenuto
Inizia digitando o incollando il tuo contenuto di riqualificazione. La nostra piattaforma utilizza una creazione avanzata di video dal testo per convertire istantaneamente il tuo copione in una sequenza visiva coinvolgente per i tuoi video animati.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona da una ricca libreria di modelli e scene per visualizzare il tuo contenuto. Questi layout pronti all'uso semplificano la creazione del tuo video educativo, rendendo facile costruire video di formazione coinvolgenti.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Branding
Allinea il tuo video educativo con l'identità della tua organizzazione. Applica i tuoi controlli di branding unici, inclusi loghi, colori e caratteri, per garantire coerenza in tutti i tuoi materiali di formazione.
4
Step 4
Genera e Condividi
Produci il tuo video educativo di alta qualità senza sforzo. Scarica il tuo video completato in vari formati di rapporto d'aspetto, pronto per la distribuzione in tutti i tuoi programmi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica Argomenti Complessi di Riqualificazione

Produci video educativi chiari e concisi potenziati dall'AI per semplificare argomenti intricati, rendendo i contenuti di riqualificazione facilmente comprensibili per tutti gli studenti.

Domande Frequenti

HeyGen è facile da usare per creare video educativi?

Sì, HeyGen è progettato come un generatore di video AI intuitivo, rendendo la creazione di video educativi accessibile anche senza competenze di design o tecniche precedenti. Semplifica il processo, trasformando i tuoi concetti in contenuti coinvolgenti senza sforzo.

Quali opzioni creative offre HeyGen per personalizzare i video educativi?

HeyGen offre un ampio controllo creativo per i tuoi video educativi attraverso modelli personalizzabili, avatar AI e una ricca libreria multimediale. Puoi facilmente incorporare i loghi, i colori e le risorse del tuo marchio per rendere l'apprendimento indimenticabile.

HeyGen può supportare lo sviluppo di programmi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze?

Assolutamente. HeyGen è un creatore di video educativi ideale per la riqualificazione, consentendo la rapida creazione di video di formazione di alta qualità e contenuti istruttivi per lo sviluppo della forza lavoro. La sua piattaforma potenziata dall'AI garantisce una qualità costante per i tuoi programmi di aggiornamento delle competenze.

Come rende HeyGen efficiente la creazione di video dal testo per gli educatori?

Le capacità di creazione di video dal testo di HeyGen consentono agli educatori di convertire rapidamente i copioni in video educativi coinvolgenti con voce narrante AI e sottotitoli automatici. Questo riduce significativamente i tempi di produzione migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento degli studenti.

