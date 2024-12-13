Strumento di Video Formazione per il Rinnovo: Aggiornamenti Efficaci e Coinvolgenti

Crea facilmente apprendimento basato su video coinvolgente per i rinnovi, sfruttando la funzione efficiente di testo-a-video di HeyGen per aggiornamenti rapidi dei contenuti.

556/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di aggiornamento sulla conformità di 1 minuto rivolto a tutti i nuovi dipendenti, utilizzando uno stile visivo animato amichevole e accessibile con musica di sottofondo vivace. Questo video dovrebbe introdurre le principali politiche aziendali come parte dei loro video di onboarding iniziali. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo coinvolgente e accessibile, rendendo le regole complesse facili da comprendere per un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo di 2 minuti per tecnici di servizio sul campo, dimostrando una procedura complessa di manutenzione delle attrezzature. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente informativo e diretto, con visualizzazioni passo-passo e sovrapposizioni di testo sullo schermo che evidenziano avvertimenti di sicurezza cruciali. Questo video serve come un pezzo fondamentale di apprendimento basato su video, utilizzando efficacemente la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per convertire rapidamente documenti procedurali dettagliati in tutorial video chiari e completi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di aggiornamento rapido di 45 secondi per i team di vendita, annunciando una nuova funzionalità del prodotto o una struttura di prezzi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico ed energico, con grafica audace e una narrazione veloce e motivazionale per mantenere l'attenzione. Questo video di formazione sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un messaggio dall'aspetto professionale, garantendo una comunicazione tempestiva e coerente tra i team distribuiti per un efficiente rinnovo delle conoscenze.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona uno Strumento di Video Formazione per il Rinnovo

Ottimizza la creazione di video di formazione per il rinnovo coinvolgenti e aggiornati per il tuo team con potenti funzionalità progettate per efficienza e impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Video Formazione
Inizia trasformando il tuo script di formazione per il rinnovo in un video dinamico utilizzando la nostra funzione intuitiva di testo-a-video. Questo ti consente di generare rapidamente contenuti coinvolgenti direttamente dal tuo materiale scritto.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e i Visual
Migliora il tuo video scegliendo un avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Questi avatar AI aiutano a trasmettere le informazioni chiaramente e a mantenere l'engagement dei discenti durante la tua formazione per il rinnovo.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Personalizzazione
Personalizza il tuo video di formazione per il rinnovo con il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding completi. Questo assicura coerenza visiva e rafforza la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Contenuti di Formazione
Finalizza il tuo video ed esportalo facilmente in vari formati ottimizzati e rapporti d'aspetto. Questo assicura che i tuoi contenuti di formazione per il rinnovo siano pronti per una distribuzione senza soluzione di continuità su diverse piattaforme e dispositivi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Contenuti di Formazione Complessi

.

Sfrutta i video AI per semplificare argomenti intricati o tecnici, rendendo la formazione per il rinnovo più chiara ed efficace per tutti i discenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione animati?

HeyGen sfrutta video AI avanzati e avatar AI per trasformare i tuoi script in video di formazione animati coinvolgenti. Le sue capacità intuitive di testo-a-video semplificano l'intero processo di produzione video, fungendo da potente strumento di video formazione.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i modelli di video di formazione in HeyGen?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli video e robuste funzionalità di personalizzazione, inclusi controlli di branding per loghi e colori. Puoi facilmente adattare i contenuti per soddisfare le tue esigenze di formazione aziendale e mantenere la coerenza del marchio nei tuoi materiali di apprendimento basati su video.

HeyGen supporta più formati di esportazione e opzioni di voce fuori campo per i contenuti di formazione?

Sì, HeyGen offre una generazione completa di voce fuori campo e include automaticamente sottotitoli/didascalie, migliorando l'accessibilità per il tuo apprendimento basato su video. Puoi anche esportare i tuoi video di formazione finali in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme, rendendolo uno strumento ideale per video di formazione per il rinnovo.

HeyGen è uno strumento efficace per creare video di formazione per il rinnovo coinvolgenti?

Assolutamente. HeyGen è un potente strumento di video formazione progettato per creare video di formazione per il rinnovo coinvolgenti rapidamente ed efficientemente. Le sue funzionalità senza soluzione di continuità aiutano le aziende a produrre contenuti video di alta qualità e coinvolgenti, garantendo che i dipendenti rimangano aggiornati con le ultime informazioni attraverso video AI dinamici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo