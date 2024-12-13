Strumento di Video Formazione a Distanza: Apprendimento Potenziato dall'AI

Potenzia i tuoi team remoti con video formativi coinvolgenti per i dipendenti, creati senza sforzo utilizzando la nostra funzione di testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial di 60 secondi rivolto a Product Manager e Scrittori Tecnici, dimostrando la facilità di creare guide utente passo-passo con uno strumento di video formazione a distanza. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e altamente informativo, con funzionalità di testo-a-video da script per generare automaticamente contenuti, arricchito con sottotitoli sincronizzati per l'accessibilità e una traccia di sottofondo dinamica e vivace.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale conciso di 30 secondi per Imprenditori e Capi Dipartimento, evidenziando i vantaggi di costruire una libreria di video formativi completa per la formazione continua dei dipendenti. L'estetica visiva dovrebbe essere coinvolgente, luminosa e dinamica, utilizzando vari modelli e scene per mostrare diversi moduli di formazione, arricchiti con supporto di libreria multimediale/stock per creare contenuti visivamente ricchi.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo pratico di 45 secondi per Manager delle Operazioni e Team Leader, illustrando come trasformare SOP standard in video formativi efficaci utilizzando uno strumento di video formazione a distanza. Lo stile visivo e audio dovrebbe trasmettere efficienza e chiarezza, concentrandosi sull'applicazione pratica, con una generazione di voiceover calma e guida, e dimostrando il ridimensionamento e l'esportazione senza soluzione di continuità per varie piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona uno Strumento di Video Formazione a Distanza

Semplifica l'onboarding dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze per i tuoi team remoti con video formativi coinvolgenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Formativo
Inizia selezionando un modello professionale o costruendo una scena da zero utilizzando la nostra interfaccia intuitiva di creazione video formativi. Inserisci il tuo contenuto formativo principale, sapendo che potrai personalizzarlo facilmente in seguito.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per narrare la tua formazione. Questo permette risposte video personalizzate e uno stile di presentazione coerente in tutti i tuoi contenuti istruttivi.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Integra i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori specifici del brand, per garantire che tutta la tua documentazione video sia in linea con l'identità aziendale. Genera automaticamente sottotitoli per migliorare l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Formativo
Utilizza il ridimensionamento dell'aspetto e varie opzioni di esportazione per ottimizzare il tuo video per diverse piattaforme. Condividi facilmente il tuo video formativo finito con i tuoi team remoti o integralo nel tuo sistema di gestione dell'apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti Educativi Complessi

.

Semplifica argomenti educativi complessi e procedure in contenuti video facilmente digeribili, migliorando l'apprendimento e la comprensione a distanza.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come strumento di video formazione a distanza per le aziende moderne?

HeyGen, una piattaforma AI generativa leader, consente alle aziende di creare rapidamente video formativi professionali e documentazione video completa. Permette la produzione di contenuti coinvolgenti per i team remoti, semplificando l'onboarding e la formazione dei dipendenti con avatar AI avanzati e funzionalità di testo-a-video.

Quali tipi di documentazione video e guide posso creare utilizzando HeyGen?

Con HeyGen, puoi facilmente produrre varie forme di documentazione video, incluse guide utente dettagliate passo-passo, un'ampia libreria di video tutorial e SOP chiare. La nostra piattaforma integra avatar AI e testo-a-video per semplificare il processo di creazione di materiali formativi completi per i dipendenti.

Come semplifica HeyGen la creazione di video formativi di alta qualità?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video formativi sfruttando la sua avanzata piattaforma AI generativa. Gli utenti possono convertire script in video professionali con avatar AI e voiceover realistici, riducendo significativamente i tempi di produzione per tutto, dall'onboarding a guide utente dettagliate passo-passo.

Posso personalizzare i miei video formativi creati con HeyGen per adattarli all'identità della mia azienda?

Assolutamente! HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori specifici del brand in tutti i tuoi video formativi. Questo assicura che la tua documentazione video e i contenuti della libreria di video tutorial riflettano costantemente l'identità professionale della tua azienda.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo