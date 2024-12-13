Video Pubblicitario di Remarketing: Aumenta le Tue Conversioni Oggi
Ottimizza la tua campagna di remarketing con video creativi ad alta conversione. Aumenta le conversioni e coinvolgi segmenti di pubblico personalizzati utilizzando il testo-a-video da script di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Immagina un tutorial video di 60 secondi per marketer digitali e professionisti dell'e-commerce, che dimostri 'come creare' annunci di retargeting su YouTube di base. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, passo dopo passo, con registrazioni dello schermo e una voce calma e autorevole, utilizzando gli avatar AI realistici di HeyGen per guidare lo spettatore attraverso il processo.
Sviluppa un video creativo conciso di 30 secondi per team di marketing e agenzie, mostrando esempi dinamici di campagne di remarketing coinvolgenti su misura per i visitatori passati del sito web. Questo prompt richiede uno stile veloce e visivamente ricco con musica moderna e una voce energica, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente visuali accattivanti.
Produci un pezzo analitico di 45 secondi per marketer avanzati e analisti di dati, concentrandoti su strategie per 'ottimizzare' i segmenti di pubblico per massimizzare le prestazioni del remarketing. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo sofisticato con visualizzazioni di dati e grafici, completato da una voce narrante perspicace e articolata generata senza sforzo utilizzando la funzione di generazione di voce narrante di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente video pubblicitari di remarketing di impatto per aumentare le conversioni e le prestazioni della campagna.
Video Coinvolgenti per i Social Media.
Genera video creativi accattivanti per annunci di retargeting su YouTube e campagne di remarketing sui social.
Domande Frequenti
Come posso creare efficacemente un video pubblicitario di remarketing di alta qualità?
HeyGen semplifica la creazione di video creativi coinvolgenti per la tua campagna di remarketing. Con avatar AI e testo-a-video da script, puoi rapidamente produrre contenuti raffinati per i tuoi segmenti di pubblico, ottimizzando i tuoi sforzi pubblicitari video.
Qual è il modo migliore per ottimizzare i contenuti video per gli annunci di retargeting su YouTube?
HeyGen ti consente di ottimizzare la tua pubblicità video fornendo ridimensionamento del rapporto d'aspetto e controlli di branding personalizzati. Questo assicura che il tuo video creativo sia perfettamente adatto a piattaforme come YouTube e si allinei con il tuo obiettivo di campagna complessivo per aumentare le conversioni.
HeyGen può aiutare a migliorare le conversioni delle mie campagne di retargeting video?
Assolutamente. Creando contenuti video personalizzati e coinvolgenti con HeyGen, puoi riattivare i visitatori del sito web e ottenere conversioni più elevate. Il nostro strumento ti aiuta a produrre video pubblicitari di remarketing efficaci che risuonano con il tuo pubblico personalizzato.
Come assicura HeyGen la coerenza del brand nella pubblicità video?
HeyGen fornisce robusti controlli di branding, inclusi loghi e colori personalizzati, per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi sforzi pubblicitari video. Puoi anche aggiungere generazione di voce narrante professionale e sottotitoli per una campagna di remarketing raffinata e specifica per il brand.