Ottimizza la tua campagna di remarketing con video creativi ad alta conversione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un tutorial video di 60 secondi per marketer digitali e professionisti dell'e-commerce, che dimostri 'come creare' annunci di retargeting su YouTube di base. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, passo dopo passo, con registrazioni dello schermo e una voce calma e autorevole, utilizzando gli avatar AI realistici di HeyGen per guidare lo spettatore attraverso il processo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video creativo conciso di 30 secondi per team di marketing e agenzie, mostrando esempi dinamici di campagne di remarketing coinvolgenti su misura per i visitatori passati del sito web. Questo prompt richiede uno stile veloce e visivamente ricco con musica moderna e una voce energica, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente visuali accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Produci un pezzo analitico di 45 secondi per marketer avanzati e analisti di dati, concentrandoti su strategie per 'ottimizzare' i segmenti di pubblico per massimizzare le prestazioni del remarketing. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo sofisticato con visualizzazioni di dati e grafici, completato da una voce narrante perspicace e articolata generata senza sforzo utilizzando la funzione di generazione di voce narrante di HeyGen.
Come Funziona un Video Pubblicitario di Remarketing

Scopri come creare annunci video di remarketing efficaci che riattivano i visitatori passati e aumentano le conversioni.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Creativo Coinvolgente
Utilizza la funzione Testo-a-video da script di HeyGen per generare rapidamente un video creativo accattivante che cattura l'attenzione e trasmette efficacemente il tuo messaggio al tuo pubblico di riferimento.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Pubblico di Destinazione e la Piattaforma
Esporta il tuo video utilizzando la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni di HeyGen, assicurandoti che sia perfettamente dimensionato per la piattaforma pubblicitaria scelta per raggiungere efficacemente il tuo pubblico personalizzato di visitatori precedenti.
3
Step 3
Applica Branding e Obiettivo della Campagna
Utilizza i controlli di branding di HeyGen (logo, colori) per mantenere una forte coerenza del brand all'interno del tuo video, allineandolo con l'obiettivo complessivo della tua campagna di remarketing per il massimo impatto.
4
Step 4
Carica e Migliora per le Prestazioni
Carica il tuo video completato sulla piattaforma pubblicitaria scelta. Considera l'aggiunta di sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare il coinvolgimento degli spettatori e ottimizzare il tuo annuncio per migliori conversioni.

Mostra il Successo dei Clienti

Sfrutta i video AI per mostrare il successo dei clienti, costruendo fiducia e incoraggiando le conversioni nelle campagne di remarketing.

Domande Frequenti

Come posso creare efficacemente un video pubblicitario di remarketing di alta qualità?

HeyGen semplifica la creazione di video creativi coinvolgenti per la tua campagna di remarketing. Con avatar AI e testo-a-video da script, puoi rapidamente produrre contenuti raffinati per i tuoi segmenti di pubblico, ottimizzando i tuoi sforzi pubblicitari video.

Qual è il modo migliore per ottimizzare i contenuti video per gli annunci di retargeting su YouTube?

HeyGen ti consente di ottimizzare la tua pubblicità video fornendo ridimensionamento del rapporto d'aspetto e controlli di branding personalizzati. Questo assicura che il tuo video creativo sia perfettamente adatto a piattaforme come YouTube e si allinei con il tuo obiettivo di campagna complessivo per aumentare le conversioni.

HeyGen può aiutare a migliorare le conversioni delle mie campagne di retargeting video?

Assolutamente. Creando contenuti video personalizzati e coinvolgenti con HeyGen, puoi riattivare i visitatori del sito web e ottenere conversioni più elevate. Il nostro strumento ti aiuta a produrre video pubblicitari di remarketing efficaci che risuonano con il tuo pubblico personalizzato.

Come assicura HeyGen la coerenza del brand nella pubblicità video?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, inclusi loghi e colori personalizzati, per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi sforzi pubblicitari video. Puoi anche aggiungere generazione di voce narrante professionale e sottotitoli per una campagna di remarketing raffinata e specifica per il brand.

