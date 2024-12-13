Generatore di Video di Formazione sulla Riassicurazione: Potenzia l'Apprendimento

Semplifica la creazione di corsi di riassicurazione coinvolgenti e migliora la ritenzione delle conoscenze con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo coinvolgente di 90 secondi rivolto ai nuovi assunti nel settore assicurativo, chiarendo concetti complessi in modo efficace. Lo stile visivo dovrebbe essere animato e incorporare infografiche facili da comprendere, supportato da una voce fuori campo amichevole e istruttiva. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente il materiale educativo in immagini accattivanti, rendendolo una soluzione ideale per un creatore di video di formazione assicurativa.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione per dipendenti di 2 minuti per una compagnia assicurativa globale, garantendo istruzioni standardizzate in diverse regioni. Mantieni uno stile visivo coerente con il marchio con testo sullo schermo professionale e conciso, incorporando una voce fuori campo multilingue chiara e articolata. Impiega la potente funzione di generazione di voiceover di HeyGen per produrre facilmente la formazione in più lingue, rendendolo uno strumento altamente efficace per la formazione globale dei dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 45 secondi per l'abilitazione alle vendite progettato per fornire aggiornamenti rapidi su nuovi prodotti o politiche di riassicurazione ai team di vendita. Lo stile visivo dovrebbe essere energico, moderno e caratterizzato da tagli rapidi per mantenere un alto coinvolgimento, accompagnato da uno stile audio vivace, motivante e conciso. Accelera la creazione sfruttando i numerosi modelli e scene di HeyGen, semplificando la produzione di video di formazione vitali per il tuo team.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione sulla Riassicurazione

Crea facilmente video di formazione sulla riassicurazione coinvolgenti e accurati con strumenti potenziati dall'AI, trasformando i tuoi script in contenuti visivi dinamici.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo script completo per l'argomento della riassicurazione. Questo testo alimenta il tuo video generato dall'AI, consentendo una creazione efficiente "da testo a video".
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI e la Scena
Scegli da una vasta libreria di "Avatar AI" per essere il tuo presentatore. Migliora l'appeal visivo selezionando un modello e una scena adatti a completare il tuo contenuto.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Sfrutta i voiceover AI avanzati per consegnare il tuo script con una narrazione dal suono naturale. Applica i controlli di branding della tua azienda per un aspetto professionale e coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Completato
Rivedi i tuoi "video di formazione" finali per verificarne l'accuratezza. Una volta approvati, "esporta" senza sforzo il tuo video di formazione sulla riassicurazione di alta qualità, completo di sottotitoli/caption generati automaticamente, per una condivisione senza problemi.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi e Migliora l'Istruzione

.

Scomponi politiche e processi di riassicurazione intricati in lezioni video chiare e facili da comprendere per un apprendimento efficace.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione AI?

HeyGen ti consente di generare facilmente video di formazione da un semplice script, sfruttando avatar AI avanzati e voiceover AI per dare vita ai tuoi contenuti senza complessi montaggi video. Il nostro intuitivo generatore di video AI semplifica l'intero processo di produzione.

HeyGen può creare video di formazione multilingue con voiceover e sottotitoli professionali?

Sì, HeyGen supporta la generazione di video multilingue, inclusi voiceover AI professionali e sottotitoli/caption automatici, rendendo i tuoi contenuti formativi accessibili e incisivi per un pubblico globale.

Quali tipi di contenuti formativi può migliorare HeyGen e offre integrazione con LMS?

HeyGen è ideale per migliorare vari contenuti formativi, come la formazione dei dipendenti, la formazione sulla conformità e l'abilitazione alle vendite. La nostra piattaforma supporta una consegna efficiente dei contenuti e può integrarsi con i sistemi LMS esistenti per un'implementazione senza soluzione di continuità dei tuoi video di formazione.

HeyGen offre modelli e scene per produrre rapidamente video esplicativi coinvolgenti?

Assolutamente! HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli e scene progettati professionalmente, consentendo agli utenti di creare rapidamente video esplicativi coinvolgenti e video di formazione di alta qualità con facilità.

