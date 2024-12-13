Video di Formazione per il Reclutamento: Migliora il Tuo Processo di Assunzione

Potenzia i Responsabili delle Assunzioni con contenuti formativi coinvolgenti e di alta qualità, creati senza sforzo utilizzando gli avatar AI di HeyGen per un apprendimento dinamico.

Sviluppa un video dinamico di 45 secondi che mostri strategie innovative di sourcing utilizzando i Social Media per specialisti in Talent Acquisition. Questo video dovrebbe essere moderno e vivace, incorporando sovrapposizioni di testo sullo schermo con esempi. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per produrre contenuti in modo efficiente e accedi alla sua libreria multimediale/stock per immagini accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video convincente di 30 secondi per Leader delle Risorse Umane e Responsabili delle Assunzioni sottolineando il ruolo critico di un forte employer branding nell'attrarre il candidato ideale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere raffinato e persuasivo, utilizzando grafiche pulite e musica di sottofondo professionale. Inizia con uno dei Template & scene pronti di HeyGen e utilizza il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per adattarlo a diverse piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di formazione di 90 secondi per professionisti delle Risorse Umane e leadership, approfondendo la diversità, l'equità e l'inclusione e come mitigare il Bias Inconscio nelle assunzioni per attrarre i migliori Talenti. Lo stile visivo dovrebbe essere empatico con immagini diversificate, accompagnato da un voiceover calmante e informativo. Assicurati la piena accessibilità aggiungendo Sottotitoli/didascalie attraverso le funzionalità di HeyGen per una maggiore diffusione.
Come Funzionano i Video di Formazione per il Reclutamento

Crea senza sforzo video di formazione per il reclutamento professionali e incisivi utilizzando avatar AI e strumenti intuitivi, potenziando i tuoi Responsabili delle Assunzioni e Reclutatori con competenze essenziali.

Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Sviluppa il tuo contenuto formativo completo per vari argomenti come le Migliori Pratiche di Intervista. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare il tuo materiale scritto in narrazioni video dinamiche.
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, rendendo la tua formazione sul reclutamento coinvolgente e relazionabile per i Responsabili delle Assunzioni. Arricchisci le tue scene con media pertinenti dalla libreria integrata.
Step 3
Applica Elementi del Brand
Integra i controlli del branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire che i tuoi video di formazione sul reclutamento siano in linea con la tua identità aziendale. Questo favorisce un'esperienza di apprendimento coerente e professionale.
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di formazione professionale ed esportalo in vari rapporti d'aspetto per un'integrazione senza soluzione di continuità nella tua libreria video o Sistema di Gestione dell'Apprendimento. Condividi facilmente queste risorse preziose con i tuoi Reclutatori.

Crea Brevi Clip di Formazione

Produci brevi clip video incisivi per i social media o piattaforme interne per fornire rapidi consigli sul reclutamento e rafforzare i punti chiave di apprendimento.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video di formazione per il reclutamento?

HeyGen consente ai Responsabili delle Assunzioni e ai Reclutatori di creare video di formazione per il reclutamento coinvolgenti utilizzando avatar AI e funzionalità di testo-a-video. Questo semplifica la produzione di contenuti formativi di alta qualità per varie migliori pratiche di reclutamento.

Quali capacità AI offre HeyGen per i Reclutatori?

HeyGen fornisce AI avanzata per i Reclutatori, permettendo loro di trasformare script in video di formazione professionali con avatar AI diversificati e voiceover. Questo semplifica notevolmente la creazione di contenuti video formativi su argomenti come strategie di sourcing e interviste.

HeyGen può supportare contenuti formativi brandizzati per Talent Acquisition?

Assolutamente. HeyGen consente ai team di Talent Acquisition di incorporare i controlli del loro branding, inclusi loghi e colori, in tutti i video di formazione. Questo assicura un branding del datore di lavoro coerente in tutti i corsi per reclutatori e materiali di onboarding.

Come facilita HeyGen la creazione efficiente di video di reclutamento e assunzione?

HeyGen accelera la produzione di video di reclutamento e assunzione attraverso template intuitivi e una libreria multimediale completa. Questo permette alle aziende di costruire rapidamente una solida libreria video per la formazione continua sul reclutamento e i processi di onboarding dei dipendenti.

