Video di Formazione per il Reclutamento: Migliora il Tuo Processo di Assunzione
Potenzia i Responsabili delle Assunzioni con contenuti formativi coinvolgenti e di alta qualità, creati senza sforzo utilizzando gli avatar AI di HeyGen per un apprendimento dinamico.
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi che mostri strategie innovative di sourcing utilizzando i Social Media per specialisti in Talent Acquisition. Questo video dovrebbe essere moderno e vivace, incorporando sovrapposizioni di testo sullo schermo con esempi. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per produrre contenuti in modo efficiente e accedi alla sua libreria multimediale/stock per immagini accattivanti.
Produci un video convincente di 30 secondi per Leader delle Risorse Umane e Responsabili delle Assunzioni sottolineando il ruolo critico di un forte employer branding nell'attrarre il candidato ideale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere raffinato e persuasivo, utilizzando grafiche pulite e musica di sottofondo professionale. Inizia con uno dei Template & scene pronti di HeyGen e utilizza il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per adattarlo a diverse piattaforme.
Crea un video di formazione di 90 secondi per professionisti delle Risorse Umane e leadership, approfondendo la diversità, l'equità e l'inclusione e come mitigare il Bias Inconscio nelle assunzioni per attrarre i migliori Talenti. Lo stile visivo dovrebbe essere empatico con immagini diversificate, accompagnato da un voiceover calmante e informativo. Assicurati la piena accessibilità aggiungendo Sottotitoli/didascalie attraverso le funzionalità di HeyGen per una maggiore diffusione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Espandi i Moduli di Formazione per il Reclutamento.
Sviluppa rapidamente moduli di formazione per il reclutamento diversificati per educare in modo efficiente un team globale più ampio di reclutatori e responsabili delle assunzioni.
Migliora il Coinvolgimento e la Retenzione della Formazione.
Utilizza video potenziati dall'AI per catturare l'attenzione dei discenti, migliorando significativamente il coinvolgimento e la ritenzione delle migliori pratiche di reclutamento.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i video di formazione per il reclutamento?
HeyGen consente ai Responsabili delle Assunzioni e ai Reclutatori di creare video di formazione per il reclutamento coinvolgenti utilizzando avatar AI e funzionalità di testo-a-video. Questo semplifica la produzione di contenuti formativi di alta qualità per varie migliori pratiche di reclutamento.
Quali capacità AI offre HeyGen per i Reclutatori?
HeyGen fornisce AI avanzata per i Reclutatori, permettendo loro di trasformare script in video di formazione professionali con avatar AI diversificati e voiceover. Questo semplifica notevolmente la creazione di contenuti video formativi su argomenti come strategie di sourcing e interviste.
HeyGen può supportare contenuti formativi brandizzati per Talent Acquisition?
Assolutamente. HeyGen consente ai team di Talent Acquisition di incorporare i controlli del loro branding, inclusi loghi e colori, in tutti i video di formazione. Questo assicura un branding del datore di lavoro coerente in tutti i corsi per reclutatori e materiali di onboarding.
Come facilita HeyGen la creazione efficiente di video di reclutamento e assunzione?
HeyGen accelera la produzione di video di reclutamento e assunzione attraverso template intuitivi e una libreria multimediale completa. Questo permette alle aziende di costruire rapidamente una solida libreria video per la formazione continua sul reclutamento e i processi di onboarding dei dipendenti.