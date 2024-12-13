Generatore di Marketing per il Reclutamento: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Produci senza sforzo video di branding del datore di lavoro sorprendenti per attrarre i migliori talenti, potenziati da avatar AI avanzati per un marketing di reclutamento dinamico.

529/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video caldo e ispirante di 60 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese e i generalisti delle risorse umane, dimostrando l'impatto dei video di branding del datore di lavoro coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe incorporare immagini vivaci e musica di sottofondo delicata, favorendo un'atmosfera positiva sul posto di lavoro. Utilizza i vasti "templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente un video professionale che racconti la storia unica della tua azienda e attragga i migliori talenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing per il reclutamento dinamico di 30 secondi rivolto ai team di marketing nel reclutamento e ai manager dei social media, illustrando come sfruttare efficacemente il video per il reclutamento sui social media. L'estetica dovrebbe essere veloce e moderna, con testo d'impatto sullo schermo. Integra senza soluzione di continuità la funzione "aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen per ottimizzare i tuoi contenuti per varie piattaforme social, massimizzando la portata e l'engagement.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo di 50 secondi per reclutatori esperti di tecnologia e leader innovativi delle risorse umane, esplorando le capacità di un generatore di video AI nel migliorare le strategie di acquisizione di talenti. Adotta uno stile visivo elegante e futuristico con una voce fuori campo professionale e autorevole. Dimostra come la funzione avanzata di "voiceover generation" di HeyGen consenta la creazione rapida ed efficiente di contenuti audio multilingue o diversificati, facendo risuonare i tuoi messaggi di reclutamento a livello globale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Marketing per il Reclutamento

Crea rapidamente video di branding del datore di lavoro coinvolgenti con l'AI. Trasforma il testo in contenuti di marketing per il reclutamento accattivanti, potenziando i tuoi sforzi di acquisizione di talenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Reclutamento
Inizia inserendo il tuo script. La nostra funzione di text-to-video trasforma il tuo testo in contenuti video di marketing per il reclutamento coinvolgenti, generati istantaneamente.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Scena
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per presentare il tuo messaggio. Migliora i tuoi video di branding del datore di lavoro selezionando tra vari modelli e scene.
3
Step 3
Personalizza Branding e Media
Applica la tua identità di marca unica utilizzando i nostri controlli di branding. Aggiungi facilmente loghi, colori del marchio e arricchisci i tuoi contenuti con media dalla nostra libreria o dai tuoi caricamenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Genera il tuo video professionale con sottotitoli automatici e utilizza la funzione di aspect-ratio resizing & exports per una condivisione senza soluzione di continuità su diverse piattaforme, ottimizzando il tuo reclutamento sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Video di Branding del Datore di Lavoro Autentici

.

Evidenzia la cultura aziendale e le esperienze dei dipendenti con video AI coinvolgenti, rafforzando il tuo brand del datore di lavoro per attrarre i candidati ideali.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il nostro marketing per il reclutamento?

Il generatore di video AI di HeyGen rivoluziona il tuo marketing per il reclutamento permettendoti di creare rapidamente video di branding del datore di lavoro coinvolgenti. Questo consente al tuo team di acquisizione di talenti di coinvolgere i candidati in modo più efficace e di mostrare la cultura aziendale in modo dinamico.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen offre capacità avanzate di generazione di video AI, inclusi avatar AI realistici e una potente funzionalità di text-to-video. Questo consente la creazione senza soluzione di continuità di contenuti di marketing per il reclutamento professionali senza competenze complesse di editing video, semplificando il tuo processo di produzione video.

Possiamo mantenere la nostra identità di marca con i video prodotti da HeyGen?

Sì, HeyGen garantisce che il tuo branding del datore di lavoro rimanga coerente attraverso opzioni di branding personalizzabili complete, inclusi loghi, colori e caratteri. Puoi utilizzare i nostri diversi modelli di video per creare video di marketing per il reclutamento in linea con il tuo marchio in modo semplice e professionale.

Dove possono essere utilizzati i video di marketing per il reclutamento di HeyGen?

I video di marketing per il reclutamento generati da HeyGen sono versatili e ideali per varie piattaforme di marketing per il reclutamento, inclusi campagne di reclutamento sui social media, pagine di carriera e email di contatto. Supportano efficacemente la tua strategia complessiva di acquisizione di talenti su più canali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo