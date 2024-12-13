Creatore di Video Pubblicitari Immobiliari per un Marketing Rapido delle Proprietà

Crea rapidamente video immobiliari straordinari per il marketing sui social media utilizzando modelli e scene professionali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio pubblicitario dinamico di 30 secondi per i social media per una nuova inserzione, rivolto ad agenti immobiliari e marketer che necessitano di contenuti rapidi e coinvolgenti. Impiega i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente immagini accattivanti e musica di sottofondo vivace, dimostrando quanto facilmente un creatore di video pubblicitari immobiliari possa realizzare promozioni efficaci.
Prompt di Esempio 2
Crea un video informativo di 90 secondi che spiega le avanzate funzionalità della casa intelligente di un appartamento moderno, rivolto a investitori o acquirenti esperti di tecnologia in cerca di approfondimenti dettagliati sulla proprietà. Sfrutta la funzione Testo-a-video da script e Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire una comunicazione precisa e chiara in uno stile visivo orientato ai dettagli, con un output video in HD.
Prompt di Esempio 3
Illustra la versatilità dei tuoi video immobiliari in un clip di marketing di 45 secondi per professionisti del settore immobiliare che gestiscono più inserzioni online. Mostra come la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen semplifica l'adattamento dei contenuti per varie piattaforme, presentando uno stile visivo efficiente e facile da usare che sottolinea un marketing video efficace.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari Immobiliari

Crea senza sforzo video pubblicitari immobiliari straordinari che catturano l'attenzione dei potenziali acquirenti e mostrano le proprietà con un tocco professionale, garantendo un output di alta qualità per tutte le piattaforme.

1
Step 1
Seleziona un Modello Immobiliare
Inizia il tuo progetto scegliendo tra una varietà di modelli e scene pubblicitarie immobiliari progettati professionalmente per le presentazioni di proprietà, fornendo un avvio rapido alla creazione del tuo video.
2
Step 2
Carica i Tuoi Media di Proprietà
Personalizza il tuo annuncio caricando foto e clip video di alta qualità della tua proprietà direttamente nella libreria multimediale, assicurando che ogni dettaglio sia perfettamente catturato e presentato.
3
Step 3
Aggiungi Audio e Testo Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con la generazione di voiceover professionali per le descrizioni delle proprietà e integra musica di sottofondo accattivante, rendendo il tuo annuncio più immersivo e informativo per gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Annuncio
Finalizza il tuo annuncio esportandolo in qualità video HD, quindi ridimensionalo e condividilo facilmente su varie piattaforme di social media per raggiungere un pubblico più ampio e attrarre potenziali interessati.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo Immobiliare

Costruisci fiducia e credibilità creando video AI avvincenti che presentano clienti soddisfatti e transazioni immobiliari di successo.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari immobiliari?

HeyGen è una piattaforma video alimentata da AI progettata per semplificare l'intero processo di creazione di un video pubblicitario immobiliare. Puoi facilmente trasformare script di testo in video coinvolgenti, rendendo accessibili a tutti le funzionalità di editing video complesse.

Quali funzionalità di editing sono disponibili per i video immobiliari?

HeyGen offre una gamma di funzionalità di editing robuste, tra cui una funzionalità intuitiva di trascinamento. Puoi utilizzare modelli predefiniti, caricare foto delle tue proprietà e aggiungere musica di sottofondo insieme a transizioni ed effetti per creare video immobiliari accattivanti.

Posso produrre video immobiliari di alta qualità con HeyGen?

Sì, HeyGen ti consente di creare contenuti video professionali in HD per tutti i tuoi video immobiliari. Puoi anche implementare controlli di branding per mantenere la coerenza nei tuoi sforzi di marketing video, garantendo un aspetto raffinato per i social media e altre piattaforme.

HeyGen offre avatar AI per migliorare il marketing video immobiliare?

Assolutamente. HeyGen dispone di avatar AI e capacità avanzate di generazione di voiceover, permettendoti di includere un tocco umano senza la necessità di telecamere o attori. Questo migliora le tue strategie di marketing video immobiliare, rendendo i tuoi messaggi più coinvolgenti.

