Trasforma dati finanziari complessi in aggiornamenti chiari per investitori con la nostra funzione intelligente di testo in video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 60 secondi sui risultati trimestrali rivolto ad azionisti e membri del consiglio, mostrando le intuizioni finanziarie dell'azienda con un'estetica raffinata e basata sui dati. Il video dovrebbe impiegare grafica animata elegante e una voce narrante professionale, con un sottofondo musicale vivace ma formale. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire efficacemente le narrazioni finanziarie in scene dinamiche, utilizzando Template e scene esistenti per avviare il processo di creazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video riassuntivo energico di 30 secondi sugli ultimi approfondimenti finanziari per team di vendita, dipendenti o anche il pubblico generale, enfatizzando uno stile visivo moderno e conciso con animazioni vivaci. L'audio dovrebbe includere una traccia musicale di sottofondo vivace, garantendo una comunicazione chiara. Migliora l'accessibilità e il coinvolgimento generando automaticamente Sottotitoli/didascalie per tutti i contenuti parlati, e integra facilmente elementi visivi rilevanti dalla vasta libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per illustrare i punti chiave in questa efficace soluzione di video reporting.
Prompt di Esempio 3
Crea un video per investitori di 50 secondi amichevole e accogliente, progettato per potenziali nuovi investitori e partner chiave, con l'obiettivo di costruire fiducia e trasmettere potenziale di crescita. La presentazione visiva dovrebbe essere accogliente, utilizzando palette di colori caldi e testo chiaro e rassicurante sullo schermo, abbinato a una voce calda e invitante. Utilizza i Template e le scene prontamente disponibili di HeyGen per semplificare la produzione, e scegli un avatar AI per personalizzare il messaggio, creando un'esperienza di creatore di video AI professionale ma incentrata sull'uomo.
Step 1
Step 2
Step 3
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video sui Risultati Trimestrali

Ottimizza il tuo reporting finanziario con video per investitori coinvolgenti e potenziati dall'AI. Trasforma facilmente dati complessi in contenuti professionali e condivisibili per aggiornamenti trimestrali di impatto.

Step 1
Scegli un Template
Seleziona un template professionale per aggiornamenti agli investitori dalla nostra libreria per avviare i tuoi video di approfondimenti finanziari.
Step 2
Aggiungi il Tuo Script
Incolla il tuo script sui risultati trimestrali, e il nostro creatore di video AI trasformerà automaticamente il tuo testo in scene dinamiche.
3
Step 3
Personalizza con un Avatar AI
Migliora la tua presentazione selezionando un avatar AI per consegnare il tuo rapporto, aggiungendo un elemento dinamico e coinvolgente.
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Integra il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding prima di esportare il tuo video per investitori rifinito.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Comunicazione Interna dei Risultati Trimestrali

Sfrutta l'AI per produrre video accattivanti che spiegano dati finanziari complessi, migliorando la comprensione e la ritenzione dei dipendenti delle prestazioni trimestrali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video coinvolgenti per investitori?

HeyGen funge da intuitivo creatore di video AI, permettendoti di trasformare script di testo in video di approfondimenti finanziari coinvolgenti con avatar AI realistici e voci narranti AI. Questo semplifica notevolmente la produzione di aggiornamenti di alta qualità per investitori per il tuo pubblico.

HeyGen supporta l'inclusione di grafici dinamici per i video sui risultati trimestrali?

Sì, HeyGen consente l'integrazione senza soluzione di continuità di grafici dinamici e altri dati visivi nei tuoi progetti di creatore di video sui risultati trimestrali. Questa funzione aiuta a presentare dati finanziari complessi in modo chiaro ed efficace ai tuoi stakeholder.

Quali controlli di branding sono disponibili per soluzioni di video reporting professionali con HeyGen?

HeyGen offre robusti controlli di branding, inclusi loghi personalizzati e colori del marchio, garantendo che tutte le uscite delle tue soluzioni di video reporting mantengano un aspetto coerente e professionale. Puoi anche sfruttare vari template video per accelerare la creazione rispettando le linee guida del tuo marchio.

Come facilita HeyGen la rapida produzione di video di approfondimenti finanziari per le comunicazioni interne?

HeyGen consente agli utenti di generare rapidamente video di approfondimenti finanziari da script di testo in video utilizzando avatar AI avanzati e didascalie generate automaticamente. Questo accelera le comunicazioni interne e garantisce l'accessibilità per tutti i membri del team all'interno della tua organizzazione.

