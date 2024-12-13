Generatore di Video da Prompt Rapido e Facile per Contenuti Potenziati dall'AI
Trasforma le tue idee in video di alta qualità generati dall'AI istantaneamente. La nostra funzione Testo-a-video da script ti consente di creare immagini accattivanti con facilità.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per nuovi utenti di software, dimostrando un flusso di lavoro passo-passo con un "video generato dall'AI" che presenta immagini luminose e intuitive e audio diretto e sincronizzato; sfrutta la funzione Testo-a-video da script di HeyGen per guidare accuratamente gli spettatori attraverso le funzioni essenziali degli "strumenti di editing video".
Produci un annuncio dinamico di aggiornamento prodotto di 45 secondi rivolto agli utenti esistenti e ai primi adottanti, mostrando nuove funzionalità con "visivi AI" moderni e coinvolgenti e una voce narrante energica, generata senza soluzione di continuità attraverso la generazione di Voiceover di HeyGen, evidenziando come il nostro "generatore da prompt a video" ora offra capacità ancora più avanzate.
Progetta un video di suggerimenti tecnici conciso di 30 secondi per sviluppatori, offrendo una rapida best practice con immagini nitide e dirette e un tono autorevole; utilizza i Template e le scene di HeyGen per una creazione rapida, assicurando che i "prompt di testo" risultino in un "file MP4 ad alta risoluzione" pronto per l'uso immediato.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video coinvolgenti e ad alte prestazioni dai tuoi prompt di marketing utilizzando l'AI.
Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video e clip accattivanti per i social media dai tuoi prompt di testo per aumentare il coinvolgimento.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la generazione di video da prompt?
HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma prompt di testo o script potenziati dall'AI in video professionali con facilità. Questa innovativa capacità di testo a video consente agli utenti di creare contenuti video generati dall'AI in modo efficiente.
Posso personalizzare i video generati dall'AI creati con HeyGen?
Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti di editing video completi per personalizzare i tuoi contenuti. Puoi integrare visivi AI, selezionare tra diversi avatar parlanti e perfezionare vari elementi per adattarli efficacemente al tuo marchio e messaggio.
Quali sono le opzioni di output per i video realizzati con HeyGen?
HeyGen garantisce che i tuoi progetti siano consegnati con qualità professionale e flessibilità. Gli utenti possono scaricare contenuti video come file MP4 ad alta risoluzione, supportando vari ridimensionamenti di rapporto d'aspetto ed esportazioni per adattarsi a diverse piattaforme. Ogni video presenta audio e immagini perfettamente sincronizzati.
HeyGen supporta l'uso di avatar parlanti e la generazione di voce AI?
Sì, HeyGen eccelle nell'offrire una vasta gamma di avatar AI realistici che possono presentare il tuo script in modo naturale. Insieme alla potente tecnologia di generazione di voce AI, queste funzionalità forniscono un modo fluido e coinvolgente per creare presentazioni video dinamiche.