Generatore di Video da Prompt Rapido e Facile per Contenuti Potenziati dall'AI

Trasforma le tue idee in video di alta qualità generati dall'AI istantaneamente. La nostra funzione Testo-a-video da script ti consente di creare immagini accattivanti con facilità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per nuovi utenti di software, dimostrando un flusso di lavoro passo-passo con un "video generato dall'AI" che presenta immagini luminose e intuitive e audio diretto e sincronizzato; sfrutta la funzione Testo-a-video da script di HeyGen per guidare accuratamente gli spettatori attraverso le funzioni essenziali degli "strumenti di editing video".
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio dinamico di aggiornamento prodotto di 45 secondi rivolto agli utenti esistenti e ai primi adottanti, mostrando nuove funzionalità con "visivi AI" moderni e coinvolgenti e una voce narrante energica, generata senza soluzione di continuità attraverso la generazione di Voiceover di HeyGen, evidenziando come il nostro "generatore da prompt a video" ora offra capacità ancora più avanzate.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di suggerimenti tecnici conciso di 30 secondi per sviluppatori, offrendo una rapida best practice con immagini nitide e dirette e un tono autorevole; utilizza i Template e le scene di HeyGen per una creazione rapida, assicurando che i "prompt di testo" risultino in un "file MP4 ad alta risoluzione" pronto per l'uso immediato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Usare un Generatore di Video da Prompt

Trasforma senza sforzo le tue idee in video coinvolgenti con l'AI, da semplici prompt di testo a un prodotto finale lucido e di alta qualità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il testo o lo script desiderato nel generatore. La nostra avanzata AI elaborerà il tuo script da testo a video, gettando le basi per il tuo contenuto.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visivi
Arricchisci la tua narrazione scegliendo dalla nostra vasta libreria multimediale. Seleziona video e immagini di stock di alta qualità o incorpora avatar AI dinamici per presentare il tuo messaggio.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Affina l'audio del tuo video sfruttando la nostra generazione di voiceover. Scegli tra varie voci e stili per adattarli al tuo marchio, garantendo un audio sincronizzato in tutta la tua creazione.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Finalizza il tuo progetto esportandolo nel rapporto d'aspetto e nella qualità desiderati. Scarica il tuo file MP4 ad alta risoluzione, pronto per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione di Corsi Scalabili

Trasforma contenuti educativi e piani di lezione in corsi video coinvolgenti generati dall'AI per raggiungere un pubblico globale.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video da prompt?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma prompt di testo o script potenziati dall'AI in video professionali con facilità. Questa innovativa capacità di testo a video consente agli utenti di creare contenuti video generati dall'AI in modo efficiente.

Posso personalizzare i video generati dall'AI creati con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce strumenti di editing video completi per personalizzare i tuoi contenuti. Puoi integrare visivi AI, selezionare tra diversi avatar parlanti e perfezionare vari elementi per adattarli efficacemente al tuo marchio e messaggio.

Quali sono le opzioni di output per i video realizzati con HeyGen?

HeyGen garantisce che i tuoi progetti siano consegnati con qualità professionale e flessibilità. Gli utenti possono scaricare contenuti video come file MP4 ad alta risoluzione, supportando vari ridimensionamenti di rapporto d'aspetto ed esportazioni per adattarsi a diverse piattaforme. Ogni video presenta audio e immagini perfettamente sincronizzati.

HeyGen supporta l'uso di avatar parlanti e la generazione di voce AI?

Sì, HeyGen eccelle nell'offrire una vasta gamma di avatar AI realistici che possono presentare il tuo script in modo naturale. Insieme alla potente tecnologia di generazione di voce AI, queste funzionalità forniscono un modo fluido e coinvolgente per creare presentazioni video dinamiche.

