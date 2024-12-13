Generatore di Video di Formazione per Progetti: AI per un Apprendimento Coinvolgente

Sviluppa video di formazione sulla gestione dei progetti ad alto impatto più velocemente sfruttando il testo-a-video intuitivo da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 2 minuti che spieghi strategie complesse di gestione del rischio all'interno dei video di formazione sulla gestione dei progetti. Questo contenuto e-learning coinvolgente dovrebbe utilizzare visuali infografiche moderne e uno stile audio calmo e autorevole. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare in modo efficiente spiegazioni dettagliate in segmenti video raffinati.
Prompt di Esempio 2
Crea un aggiornamento video dinamico di 45 secondi per tutti i membri del team di progetto sui prossimi cambiamenti degli strumenti software, promuovendo una migliore comunicazione interna. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso ed energico, con una voce professionale e vivace. Impiega i modelli personalizzabili e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente questo annuncio, garantendo un messaggio visivamente accattivante e coerente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di aggiornamento sulla conformità di 60 secondi per i team di progetto globali, coprendo le normative essenziali sulla privacy dei dati. Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole e chiaro, accompagnato da un tono professionale coerente nell'audio. Utilizza la capacità di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità dei contenuti in più lingue per un pubblico diversificato.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione sulla Gestione dei Progetti

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti di formazione sulla gestione dei progetti in video coinvolgenti e di alta qualità utilizzando strumenti potenziati dall'AI, migliorando l'apprendimento e lo sviluppo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Incolla o scrivi il tuo script di formazione sulla gestione dei progetti direttamente nella piattaforma. La nostra funzione "testo-a-video da script" convertirà il tuo testo in scene coinvolgenti, formando la base del tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Migliora il tuo video selezionando da una gamma diversificata di "avatar AI" per agire come presentatore sullo schermo. Scegli un look professionale che si allinei con il tuo marchio per una consegna raffinata.
3
Step 3
Applica Branding e Visuali
Integra l'identità della tua organizzazione utilizzando i "controlli di branding" per aggiungere loghi, regolare i colori e selezionare sfondi appropriati, garantendo una presenza del marchio coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo video e utilizza il "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottenerlo nel formato e nella risoluzione desiderati. Il tuo contenuto professionale generato dall'AI è ora pronto per essere condiviso.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Motivazionali di Impatto

Genera video motivazionali coinvolgenti che possono essere integrati nella formazione sulla gestione dei progetti per ispirare i team e promuovere un ambiente di apprendimento positivo.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione professionale?

HeyGen funge da generatore di video AI intuitivo, consentendo agli utenti di trasformare script in video di formazione professionale senza sforzo. Con modelli personalizzabili e avatar AI, semplifica il processo di sviluppo di contenuti e-learning coinvolgenti e di onboarding dei dipendenti.

HeyGen può creare contenuti e-learning coinvolgenti con avatar AI realistici e supporto multilingue?

Assolutamente. HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e una generazione di voiceover robusta per produrre materiali e-learning altamente coinvolgenti. Inoltre, le sue capacità di contenuti multilingue, inclusi sottotitoli e caption, lo rendono ideale per iniziative di formazione globali.

Qual è l'approccio di HeyGen per trasformare script di testo in contenuti video?

HeyGen è specializzato nella creazione efficiente di testo-a-video, permettendoti di inserire semplicemente il tuo script. La nostra piattaforma genera automaticamente audio sincronizzato, voiceover AI realistici e visuali dinamici, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo tradizionalmente richiesti per la produzione video.

Come posso garantire che i miei video di formazione mantengano la coerenza del marchio con HeyGen?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e stili personalizzati direttamente nei tuoi video. Questo assicura che tutti i tuoi video di formazione professionale siano perfettamente allineati con la tua identità aziendale e le linee guida di comunicazione visiva.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo