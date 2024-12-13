Creatore di Video Pubblicitari Programmati: Crea Annunci Video AI Velocemente

Genera senza sforzo annunci video programmati personalizzati su larga scala. La nostra capacità di testo-a-video da script consente la creazione dinamica di annunci e il targeting del pubblico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo dinamico di 90 secondi rivolto a CTO e Lead Developer, illustrando i benefici critici del rendering scalabile per campagne pubblicitarie programmatiche. Visivamente, presenta grafiche in movimento accattivanti che dimostrano il flusso di dati e processi backend senza soluzione di continuità, arricchiti da un avatar AI coinvolgente di HeyGen che spiega eloquentemente come modificare dinamicamente le risorse video su larga scala, il tutto accompagnato da musica di sottofondo energica e professionale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 2 minuti progettato per Manager delle Operazioni Pubblicitarie e Trader Programmatici, dettagliando strategie avanzate per il bidding in tempo reale e il targeting del pubblico all'interno di un framework pubblicitario programmatico. Il video dovrebbe impiegare visualizzazioni di dati nitide ed esempi rapidi di creatività pubblicitarie efficaci, presentati con una voce fuori campo sicura e supportati dai sottotitoli/caption di HeyGen per garantire che ogni sfumatura tecnica sia perfettamente chiara al pubblico.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video dimostrativo conciso di 45 secondi per Ingegneri DevOps e Sviluppatori Backend, evidenziando la facilità e l'efficienza del rendering lato server per la generazione di video. Lo stile visivo dovrebbe essere minimalista e focalizzato su UI/UX intuitive per ambienti di sviluppo, con un tono audio calmo e rassicurante, utilizzando la funzione di modelli e scene di HeyGen per creare rapidamente dimostrazioni di strumenti interni e mostrare flussi di lavoro semplificati per postazioni di sviluppatori.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari Programmati

Crea e personalizza rapidamente annunci video dinamici per la pubblicità programmata, migliorando l'efficacia delle campagne con il rendering scalabile.

1
Step 1
Crea Contenuti Video
Inizia generando la tua creatività pubblicitaria utilizzando il testo-a-video da script, sfruttando efficacemente il Generatore di Video AI per trasformare la tua narrazione in contenuti coinvolgenti.
2
Step 2
Personalizza le Narrazioni degli Annunci
Affina il tuo messaggio attraverso funzionalità avanzate di editing video, incorporando elementi come i controlli di branding per allinearti agli obiettivi della tua campagna.
3
Step 3
Integra Elementi Dinamici
Implementa componenti personalizzati come avatar AI, ottimizzati per il rendering scalabile lato server per affrontare le diverse esigenze di targeting del pubblico.
4
Step 4
Genera Risorse Programmatiche
Produci annunci video MP4 finali con ridimensionamento del rapporto d'aspetto appropriato, pronti per il lancio su varie piattaforme pubblicitarie programmatiche.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti

Sviluppa annunci video di successo dei clienti avvincenti, migliorando la fiducia e la conversione per il pubblico mirato.

Domande Frequenti

Come supporta HeyGen la creazione di video pubblicitari programmati?

HeyGen funziona come un avanzato Generatore di Video AI, consentendo la creazione di creatività pubblicitarie dinamiche essenziali per la pubblicità programmata. La nostra piattaforma è progettata per aiutare le aziende a costruire applicazioni che generano contenuti video personalizzati su larga scala, semplificando le tue campagne.

Gli sviluppatori possono integrare la generazione di video AI di HeyGen nelle applicazioni personalizzate?

Assolutamente, HeyGen offre robuste capacità API per consentire agli sviluppatori di integrare senza soluzione di continuità la generazione di video AI nelle loro applicazioni di editing video personalizzate. Questo permette il rendering lato server e la costruzione di soluzioni scalabili su misura per esigenze specifiche, compatibili con stack tecnologici moderni come React o TypeScript.

Quali sono i vantaggi tecnici dell'utilizzo di HeyGen per la produzione di video ad alto volume?

HeyGen offre significativi vantaggi tecnici per la produzione di video ad alto volume attraverso il suo rendering scalabile e l'ottimizzazione guidata dall'AI. Questo assicura la generazione efficiente di numerose creatività pubblicitarie e contenuti video pubblicitari dinamici, massimizzando l'output senza un'estesa intervento manuale.

Che tipo di contenuto video personalizzato può generare HeyGen per le campagne?

HeyGen consente la creazione di contenuti video altamente personalizzati, inclusi veri video MP4 con Avatar AI realistici e Attori AI. Questa capacità è ideale per diverse creatività pubblicitarie e strategie di targeting del pubblico precise attraverso varie campagne video.

