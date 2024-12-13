Generatore di Video di Formazione sulla Produttività: Scala l'Apprendimento

Crea video di formazione coinvolgenti in pochi minuti e scala la tua produzione di contenuti utilizzando potenti funzionalità di testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di onboarding di 2 minuti progettato per i nuovi dipendenti, spiegando la cultura aziendale e i processi di base. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, con "teste parlanti" professionali create con gli avatar AI di HeyGen, accompagnate da musica di sottofondo amichevole e sottotitoli precisi per garantire accessibilità e ritenzione per tutti i discenti, rendendolo un efficace "video di formazione".
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 90 secondi rivolto ai creatori di contenuti e-learning e ai responsabili L&D, mostrando come "scalare la creazione di video" in modo efficiente. Questo video necessita di un'estetica visiva dinamica e moderna, utilizzando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per presentare esempi di moduli diversi, abbinati a una generazione di voce narrante sicura e professionale che cattura un pubblico globale per iniziative di "e-learning".
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un segmento istruttivo di 45 secondi per professionisti IT, concentrandosi su uno strumento avanzato di ottimizzazione del flusso di lavoro. Il video dovrebbe avere un design visivo nitido e minimalista e una voce narrante AI autorevole e chiara, sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare la documentazione tecnica in contenuti coinvolgenti, fungendo infine da pratico "generatore di video di formazione sulla produttività".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione sulla Produttività

Trasforma i tuoi contenuti formativi con l'AI. Crea facilmente video di formazione sulla produttività coinvolgenti utilizzando avatar AI e capacità intelligenti di testo-a-video.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di contenuti formativi. Il generatore di video AI utilizzerà questa capacità di testo-a-video da script come base per il tuo video, trasformando le tue parole in una presentazione dinamica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Voce
Scegli tra una selezione diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Abbina il tuo avatar a una generazione di voce narrante professionale per trasmettere il tuo messaggio in modo chiaro e coerente.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video aggiungendo elementi visivi pertinenti, sfondi ed elementi del marchio. Utilizza modelli e scene per progettare contenuti coinvolgenti che rafforzano i concetti chiave di produttività.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Una volta perfezionato il tuo video, esportalo utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto. Il tuo video di formazione sulla produttività di alta qualità generato dall'AI è ora pronto per essere condiviso o integrato in qualsiasi piattaforma di e-learning.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica Argomenti Complessi di Produttività

Trasforma concetti di produttività complessi o tecnici in spiegazioni video generate dall'AI facilmente digeribili e visivamente accattivanti per i tirocinanti.

Domande Frequenti

Come semplifica il generatore di video AI di HeyGen la creazione di contenuti formativi?

HeyGen sfrutta la tecnologia AI avanzata per trasformare il testo in video formativi coinvolgenti, con avatar AI realistici e voci narranti personalizzabili. Questo semplifica e accelera notevolmente la produzione di video formativi professionali, riducendo sia il tempo che i costi.

La piattaforma di HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti?

Sì, HeyGen supporta un'integrazione LMS robusta, inclusa la capacità di esportazione SCORM. Questo consente un dispiegamento senza soluzione di continuità dei tuoi video formativi generati dall'AI all'interno delle tue piattaforme di e-learning attuali, garantendo un'efficace consegna e tracciamento dei contenuti.

Quali strumenti di editing video sono disponibili all'interno di HeyGen per personalizzare i video generati dall'AI?

HeyGen offre un'interfaccia intuitiva con potenti strumenti di editing video per progettare scene, aggiungere animazioni, incorporare media e utilizzare modelli predefiniti. Gli utenti possono personalizzare i contenuti visivi e aggiungere il proprio logo, creando video raffinati senza richiedere competenze avanzate di editing video.

Come può HeyGen aiutare le organizzazioni a scalare la creazione di video per programmi di formazione e onboarding diversificati?

HeyGen consente alle organizzazioni di scalare rapidamente la creazione di video agendo come un potente generatore di testo-a-video. Permette una rapida produzione di contenuti coinvolgenti per la formazione di nuovi assunti, guide sui prodotti e altre esigenze formative professionali, facilitando la creazione e l'aggiornamento di video in più lingue.

