Generatore di Video di Formazione sulla Produttività: Scala l'Apprendimento
Crea video di formazione coinvolgenti in pochi minuti e scala la tua produzione di contenuti utilizzando potenti funzionalità di testo-a-video da script.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di onboarding di 2 minuti progettato per i nuovi dipendenti, spiegando la cultura aziendale e i processi di base. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, con "teste parlanti" professionali create con gli avatar AI di HeyGen, accompagnate da musica di sottofondo amichevole e sottotitoli precisi per garantire accessibilità e ritenzione per tutti i discenti, rendendolo un efficace "video di formazione".
Produci un video promozionale di 90 secondi rivolto ai creatori di contenuti e-learning e ai responsabili L&D, mostrando come "scalare la creazione di video" in modo efficiente. Questo video necessita di un'estetica visiva dinamica e moderna, utilizzando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per presentare esempi di moduli diversi, abbinati a una generazione di voce narrante sicura e professionale che cattura un pubblico globale per iniziative di "e-learning".
Sviluppa un segmento istruttivo di 45 secondi per professionisti IT, concentrandosi su uno strumento avanzato di ottimizzazione del flusso di lavoro. Il video dovrebbe avere un design visivo nitido e minimalista e una voce narrante AI autorevole e chiara, sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare la documentazione tecnica in contenuti coinvolgenti, fungendo infine da pratico "generatore di video di formazione sulla produttività".
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Scala i Contenuti di Formazione e E-learning.
Espandi rapidamente la tua libreria di corsi di formazione sulla produttività, rendendo accessibili contenuti educativi di alta qualità a un pubblico più ampio.
Eleva il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Distribuisci video dinamici e potenziati dall'AI con avatar realistici per migliorare significativamente la partecipazione dei discenti e il richiamo delle conoscenze nei moduli di produttività.
Domande Frequenti
Come semplifica il generatore di video AI di HeyGen la creazione di contenuti formativi?
HeyGen sfrutta la tecnologia AI avanzata per trasformare il testo in video formativi coinvolgenti, con avatar AI realistici e voci narranti personalizzabili. Questo semplifica e accelera notevolmente la produzione di video formativi professionali, riducendo sia il tempo che i costi.
La piattaforma di HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti?
Sì, HeyGen supporta un'integrazione LMS robusta, inclusa la capacità di esportazione SCORM. Questo consente un dispiegamento senza soluzione di continuità dei tuoi video formativi generati dall'AI all'interno delle tue piattaforme di e-learning attuali, garantendo un'efficace consegna e tracciamento dei contenuti.
Quali strumenti di editing video sono disponibili all'interno di HeyGen per personalizzare i video generati dall'AI?
HeyGen offre un'interfaccia intuitiva con potenti strumenti di editing video per progettare scene, aggiungere animazioni, incorporare media e utilizzare modelli predefiniti. Gli utenti possono personalizzare i contenuti visivi e aggiungere il proprio logo, creando video raffinati senza richiedere competenze avanzate di editing video.
Come può HeyGen aiutare le organizzazioni a scalare la creazione di video per programmi di formazione e onboarding diversificati?
HeyGen consente alle organizzazioni di scalare rapidamente la creazione di video agendo come un potente generatore di testo-a-video. Permette una rapida produzione di contenuti coinvolgenti per la formazione di nuovi assunti, guide sui prodotti e altre esigenze formative professionali, facilitando la creazione e l'aggiornamento di video in più lingue.