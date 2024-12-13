Crea un Video Tutorial Coinvolgente sulla Guida al Prodotto

Aumenta l'adozione degli utenti e semplifica le funzionalità complesse con video dinamici, utilizzando le potenti capacità di testo-a-video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video "dimostrativo del prodotto" di 90 secondi per utenti esperti, mostrando specificamente la nostra nuova funzione di automazione del flusso di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente dettagliato, con registrazioni dinamiche dello schermo e annotazioni precise per evidenziare le funzionalità chiave. Assicurati che i sottotitoli siano generati automaticamente per l'accessibilità, fornendo una spiegazione chiara e concisa per ottimizzare il loro flusso di lavoro.
Prompt di Esempio 2
Produci un video "esplicativo del prodotto" di 2 minuti rivolto a team leader e project manager, illustrando come il nostro strumento di analisi guidato dall'AI semplifica la creazione di report complessi. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo professionale e pulito con sovrapposizioni in stile infografico e una traccia di sottofondo vivace, utilizzando modelli e scene per assemblare rapidamente guide visivamente accattivanti passo-passo che enfatizzano i guadagni di efficienza.
Prompt di Esempio 3
Crea un video tutorial "guida al prodotto" di 45 secondi rivolto a sviluppatori e amministratori tecnici, dettagliando il processo di integrazione della nostra API. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere nitido e minimalista, incorporando frammenti di codice e una generazione di voiceover autorevole per trasmettere istruzioni precise per un'integrazione senza problemi. Questo video semplificherà un processo di configurazione tradizionalmente complesso.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Video Tutorial sulla Guida al Prodotto

Crea senza sforzo video tutorial professionali sulla guida al prodotto che educano gli utenti e migliorano l'onboarding, mostrando il valore del tuo prodotto con chiarezza.

1
Step 1
Registra l'Interazione con il Prodotto
Cattura il tuo prodotto in azione con gli strumenti di **registrazione dello schermo** integrati di HeyGen. Questo assicura visuali chiare per il tuo video tutorial sulla guida al prodotto, evidenziando le caratteristiche chiave e i flussi di lavoro direttamente dalla tua interfaccia.
2
Step 2
Seleziona un Modello e Aggiungi Scene
Inizia il tuo processo creativo selezionando tra una gamma di **modelli predefiniti**. Organizza facilmente le tue clip registrate e integra media aggiuntivi per creare scene video coinvolgenti.
3
Step 3
Genera Voiceover AI
Migliora la tua guida con **voiceover** dal suono naturale generati dall'AI. Questo guida efficacemente il tuo pubblico e aggiunge un tocco professionale al tuo video dimostrativo del prodotto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Tutorial
Finalizza il tuo video scegliendo il rapporto d'aspetto ottimale ed **Esportalo** in alta definizione. Distribuisci il tuo video tutorial professionale sulla guida al prodotto su tutte le tue piattaforme preferite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Funzionalità Complesse del Prodotto

Scomponi facilmente le funzionalità intricate del prodotto in tutorial video comprensibili e coinvolgenti per migliorare la comprensione degli utenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video tutorial professionali sulla guida al prodotto?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per ottimizzare il tuo flusso di lavoro di produzione video. Puoi facilmente generare video tutorial sulla guida al prodotto da script, utilizzando avatar AI e modelli predefiniti, riducendo significativamente la necessità di competenze di editing tradizionali e consentendo la creazione efficiente di video tutorial software di alta qualità.

HeyGen può migliorare il coinvolgimento degli utenti nei video dimostrativi del prodotto?

Assolutamente. HeyGen migliora l'esperienza utente permettendoti di incorporare avatar virtuali AI e testo dinamico, rendendo il tuo video dimostrativo del prodotto più interattivo e coinvolgente. La piattaforma offre anche una generazione robusta di voiceover e sottotitoli automatici per garantire una comunicazione chiara e accessibile per il tuo pubblico.

Come può HeyGen aiutare a mantenere la coerenza del marchio nei video esplicativi del prodotto?

HeyGen fornisce controlli completi per il branding, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e i font personalizzati nei tuoi video esplicativi del prodotto. Con modelli e scene personalizzabili, puoi garantire che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità del tuo marchio, creando un'esperienza visiva coerente.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per creare guide di onboarding utente e passo-passo?

HeyGen ti consente di creare rapidamente guide di onboarding utente e passo-passo coinvolgenti, semplificando processi complicati. Le sue capacità di testo-a-video, combinate con sottotitoli automatici, offrono contenuti chiari, educativi e coinvolgenti, portando a un miglioramento dell'adozione degli utenti e della fidelizzazione dei clienti.

