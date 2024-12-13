Creatore di Video Prodotto Online per Creare Video Coinvolgenti Velocemente

Crea video dimostrativi di prodotto e annunci video straordinari senza sforzo con la nostra avanzata funzione di testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video dimostrativo di prodotto informativo di 45 secondi, rivolto a potenziali clienti e appassionati di tecnologia, spiegando come utilizzare una caratteristica unica di una nuova applicazione software. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva pulita e moderna con registrazioni dello schermo chiare e puntatori animati, accompagnato da una voce fuori campo calma e professionale. Sfrutta la generazione di voce fuori campo di HeyGen per garantire spiegazioni cristalline, rendendo semplice per chiunque comprendere le funzionalità complesse del tuo prodotto.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio video dinamico di 15 secondi per un nuovo accessorio di moda, specificamente rivolto agli utenti dei social media e agli acquirenti d'impulso con uno stile visivo vibrante e veloce, caratterizzato da tagli rapidi e musica alla moda. Un avatar AI energico dovrebbe consegnare uno slogan accattivante e mettere in risalto l'attrattiva del prodotto. Questo breve e coinvolgente annuncio può essere rapidamente prodotto utilizzando gli avatar AI di HeyGen per catturare l'attenzione e suscitare immediato interesse nel tuo prodotto come Generatore di Video Prodotto AI.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo di prodotto completo di 60 secondi per una soluzione SaaS B2B, su misura per i decisori aziendali e i professionisti in cerca di soluzioni efficienti. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato e professionale, impiegando grafica animata e iconografia chiara, accompagnato da una voce fuori campo autorevole ma accessibile. Utilizzando i modelli e le scene di HeyGen, puoi strutturare efficacemente la tua narrazione per comunicare chiaramente la proposta di valore del tuo servizio complesso.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video Prodotto Online

Crea rapidamente video prodotto coinvolgenti con la nostra piattaforma online intuitiva, perfetta per demo, annunci e campagne sui social media.

Step 1
Crea il Tuo Script
Genera il tuo contenuto video sfruttando i nostri script auto-generati dall'AI, o incolla il tuo. La nostra piattaforma utilizza quindi il testo-a-video da script per costruire le tue scene iniziali.
Step 2
Seleziona un Modello
Scegli da una libreria diversificata di modelli video professionali e scene per fornire una struttura visiva coinvolgente per la tua storia di prodotto.
Step 3
Aggiungi una Voce Coinvolgente
Eleva il tuo video con una narrazione chiara e professionale. Utilizza la nostra funzione di generazione di voce fuori campo per aggiungere un audio coinvolgente che metta in risalto le migliori caratteristiche del tuo prodotto.
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video prodotto e utilizza la nostra funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per ottimizzarlo per varie piattaforme, assicurandoti che appaia fantastico ovunque, dai social media al tuo sito web.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo del Prodotto

Sviluppa testimonianze di clienti e video esplicativi di prodotto che evidenziano il valore reale e costruiscono fiducia con i potenziali acquirenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video prodotto?

HeyGen è un Generatore di Video Prodotto AI che ti consente di creare video prodotto in modo efficiente. La nostra piattaforma utilizza un'AI avanzata per semplificare il processo di produzione dal concetto al completamento.

Posso personalizzare i miei video prodotto con HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per garantire che i tuoi video dimostrativi di prodotto si allineino perfettamente con il tuo marchio. Utilizza i nostri diversi modelli di video, l'editor drag-and-drop e i controlli di branding per creare contenuti unici e coinvolgenti.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per video prodotto coinvolgenti?

HeyGen fornisce un toolkit AI che include la generazione di voce fuori campo e script auto-generati dall'AI per migliorare i tuoi video esplicativi di prodotto. Queste funzionalità consentono la creazione di narrazioni professionali e coinvolgenti senza registrazioni manuali.

Come può HeyGen aiutarmi a produrre annunci video per i social media?

HeyGen è un creatore di video prodotto online ideale per generare annunci video di alta qualità ottimizzati per le piattaforme social. Con opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazione rapida, puoi creare contenuti video per varie campagne in modo efficiente.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo