HeyGen ha oltre 900 recensioni e una valutazione di 4,8 su G2. Le persone adorano quanto sia facile creare video a partire da testo, tradurre con l’IA e usare avatar realistici.

Creazione di video multilingue senza sforzo, ovunque ti trovi Adoro usare HeyGen perché mi permette di creare comunicazioni chiare e coinvolgenti in più lingue e di adattare i messaggi alla mia community. La parte migliore è che posso realizzare ottimi video anche quando sono in movimento, senza dovermi registrare fisicamente ogni volta. - Jacob B.

Uno strumento rivoluzionario per una creazione di video rapida e coerente Altamente consigliato a chiunque desideri velocità, qualità e una creazione video flessibile in un mondo in cui il contenuto è il vero re. - Corneliu C.

Eccezionalmente intuitivo, trasforma la creazione di contenuti HeyGen ha davvero trasformato il modo in cui la mia azienda opera. Soprattutto, mi permette di creare le pubblicità e i contenuti per i social media necessari a promuovere i nostri prodotti e servizi. - Brent M.

Finalmente, una piattaforma video basata sull’IA che sembra davvero umana Gli avatar, i toni di voce e gli strumenti per il ritmo sono anni luce avanti rispetto ad altre piattaforme. Il nuovo workflow di Video Agent è rivoluzionario: ascolta, si adatta e apporta modifiche in modo rapidissimo. - Magnus J.