Scopri esempi di video prodotto ispiratori

Scopri video prodotto accattivanti che potenziano il tuo marketing con la funzione di testo in video di HeyGen. Trasforma facilmente le tue sceneggiature in contenuti visivi coinvolgenti che aumentano la brand awareness.

585/2000
Passaggio 1
Inserisci Il Tuo Prompt
Passaggio 2
Clicca Sul Pulsante Genera
Passaggio 3
Guarda Il Tuo Video Prendere Vita
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Come usare il Video Maker di HeyGen

Creare il tuo video con il nostro video maker basato sull’IA è veloce, intuitivo e flessibile. Ecco come passare dall’idea al video finale:

Niente troupe. Niente montaggio. Solo il tuo agente video AI al lavoro.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione di video nativa per i prompt

Creazione di video nativa per i prompt

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo prompt in un video completo. Tu descrivi l’idea. Agent restituisce una risorsa completamente strutturata e pronta per la pubblicazione. Non c’è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare manualmente i contenuti.

Generazione video end-to-end

Generazione video end-to-end

L’agente gestisce l’intero processo di creazione del video: scrive uno script chiaro e coinvolgente a partire dalla tua idea, seleziona immagini in linea con il tono e il messaggio, aggiunge una voce fuori campo naturale e sensibile alle emozioni, applica montaggio e transizioni per un ritmo fluido e professionale e infine perfeziona sottotitoli, tempi e ritmo per garantire chiarezza e massime prestazioni.

Costruito con struttura e intenzione

Costruito con struttura e intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce i video dalle fondamenta. Ogni output è progettato intenzionalmente per allinearsi al tuo obiettivo: dal messaggio e dal ritmo, allo scorrere delle scene e all’aderenza al pubblico. Il risultato è un video coerente e guidato da uno scopo preciso.

Come funziona

Come funzionano gli esempi di video di prodotto

Impara a creare esempi di video di prodotto coinvolgenti con una guida passo dopo passo che sfrutta le funzionalità innovative di HeyGen.

Passaggio 1

Crea uno script coinvolgente

Inizia creando uno script conciso e coinvolgente che metta in evidenza le caratteristiche principali del tuo prodotto. Concentrati su semplicità e chiarezza per assicurarti che il tuo pubblico comprenda il valore che offri. Usa le funzionalità di text-to-video di HeyGen per rendere questo processo più efficiente.

Passaggio 2

Seleziona avatar IA e doppiaggi vocali

Scegli tra l’ampia selezione di avatar e voiceover AI di HeyGen per dare un tocco professionale al tuo video di prodotto. Questa funzionalità ti permette di presentare il tuo prodotto in modo coinvolgente e vicino al pubblico, migliorando il coinvolgimento degli spettatori.

Passaggio 3

Aggiungi scene visivamente accattivanti

Migliora il tuo video di prodotto con la vasta gamma di template e scene di HeyGen. Questo ti aiuta a rappresentare visivamente i vantaggi del tuo prodotto e le sue applicazioni nel mondo reale, rendendo i contenuti più attraenti e facili da comprendere per gli spettatori.

Passaggio 4

Esporta con controlli di branding

Infine, personalizza il tuo video in linea con il tuo brand utilizzando i controlli di branding di HeyGen. Regola loghi, colori e altri elementi, quindi esporta il video nel formato di aspect ratio desiderato, ottenendo un risultato finale curato e perfettamente coerente con l’identità del tuo marchio.

Recensioni

Recensioni HeyGen: Cosa dicono davvero gli utenti

HeyGen ha oltre 900 recensioni e una valutazione di 4,8 su G2. Le persone adorano quanto sia facile creare video a partire da testo, tradurre con l’IA e usare avatar realistici.

G2-White-Orange-Icon

Valutato 4,8 / 5 · Oltre 900 recensioni

G2-Teal-Orange-Icon

Creazione di video multilingue senza sforzo, ovunque ti trovi

Adoro usare HeyGen perché mi permette di creare comunicazioni chiare e coinvolgenti in più lingue e di adattare i messaggi alla mia community. La parte migliore è che posso realizzare ottimi video anche quando sono in movimento, senza dovermi registrare fisicamente ogni volta.

- Jacob B.

G2-Teal-Orange-Icon

Uno strumento rivoluzionario per una creazione di video rapida e coerente

Altamente consigliato a chiunque desideri velocità, qualità e una creazione video flessibile in un mondo in cui il contenuto è il vero re.

- Corneliu C.

G2-Teal-Orange-Icon

Eccezionalmente intuitivo, trasforma la creazione di contenuti

HeyGen ha davvero trasformato il modo in cui la mia azienda opera. Soprattutto, mi permette di creare le pubblicità e i contenuti per i social media necessari a promuovere i nostri prodotti e servizi.

- Brent M.

G2-Teal-Orange-Icon

Finalmente, una piattaforma video basata sull’IA che sembra davvero umana

Gli avatar, i toni di voce e gli strumenti per il ritmo sono anni luce avanti rispetto ad altre piattaforme. Il nuovo workflow di Video Agent è rivoluzionario: ascolta, si adatta e apporta modifiche in modo rapidissimo.

- Magnus J.

G2-Teal-Orange-Icon

Sorprendentemente semplice e perfetto per video rapidi dall’aspetto professionale

Heygen è davvero facile da usare. L’agente AI spiega chiaramente come apparirà ogni clip video e offre opzioni per perfezionare i dettagli. È un’app davvero utile e la parte migliore sono le lunghe durate dei video, perfette per YouTube.

- Christine B.

Casi d’uso

Sblocca video di prodotto coinvolgenti con HeyGen

Sfrutta l’IA di HeyGen per creare demo prodotto coinvolgenti, potenziando il video marketing e la brand awareness senza sforzo.

Icona 1

Genera clip coinvolgenti per i social media

Quickly produce engaging social media clips to captivate your audience and drive product interest.

Icona 2

Creazione di annunci ad alte prestazioni con video AI

Create compelling ads swiftly using AI to enhance product visibility and attract potential customers.

Icona 3

Metti in mostra le storie di successo dei clienti

Highlight customer testimonials through impactful videos that build trust and convert prospects into loyal customers.

Hai domande? Noi abbiamo le risposte

In che modo HeyGen migliora le strategie di video marketing?

HeyGen offre una suite completa di strumenti basati sull’IA, tra cui avatar AI e generazione di voiceover, per creare video di prodotto coinvolgenti che catturano l’attenzione del pubblico e aumentano la notorietà del brand. Grazie ai controlli di branding e al ridimensionamento del formato, i tuoi video possono essere adattati in modo impeccabile a qualsiasi piattaforma.

Quali funzionalità tecniche rendono HeyGen adatto alla creazione di video SaaS?

HeyGen eccelle nella produzione di video SaaS grazie a funzionalità come la conversione da testo a video a partire da uno script, i sottotitoli e un vasto archivio multimediale. Questi strumenti garantiscono che i tuoi video dimostrativi di prodotto non siano solo informativi, ma anche visivamente coinvolgenti, offrendo chiarezza tecnica con la massima semplicità.

HeyGen può aiutare a creare video di prodotto con uno storytelling coinvolgente?

Sì, l’uso di template, scene e generazione di voiceover in HeyGen ti permette di integrare elementi di storytelling nei video di prodotto. Queste funzionalità aiutano a costruire una narrazione che aumenta il coinvolgimento degli spettatori e il legame emotivo, facendo risaltare il tuo prodotto.

In che modo HeyGen semplifica il processo di creazione dei video?

HeyGen semplifica la creazione di video offrendo strumenti intuitivi come la conversione da script a video e una libreria di modelli personalizzabili. Queste funzionalità garantiscono un approccio strutturato e guidato passo dopo passo, permettendo anche a chi ha budget limitati di realizzare facilmente video di prodotto professionali.

