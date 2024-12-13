Generatore di Video di Formazione sul Marketing del Prodotto: Crea Contenuti Coinvolgenti

Rivoluziona l'onboarding dei dipendenti con la nostra piattaforma video AI. Crea video di formazione sul marketing del prodotto coinvolgenti e personalizzati utilizzando avatar AI realistici.

494/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Come possono i team di marketing esplorare la tecnologia all'avanguardia del generatore di video AI? Genera un video esplicativo moderno e pulito di 45 secondi, caratterizzato da uno stile visivo innovativo e una voce AI amichevole, che si rivolge a questi team. Questo video dimostrerà vividamente la potenza degli avatar AI di HeyGen e la sua capacità di trasformare il testo in video da script, portando in vita concetti complessi senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video conciso e istruttivo di 30 secondi, utilizzando animazioni di testo dinamiche e audio nitido, per le aziende che cercano un generatore di video di formazione interna rapida per nuove funzionalità software. Questo video dovrebbe enfatizzare la capacità di HeyGen di generare automaticamente sottotitoli/caption accurati per una maggiore accessibilità, mostrando come la sua ricca libreria multimediale/supporto stock arricchisca i contenuti senza richiedere risorse esterne.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dimostrativo di 90 secondi basato su una storia e ispirazionale, completo di transizioni fluide e un narratore sicuro, su misura per le piccole imprese che lanciano nuovi prodotti e che necessitano di un affidabile creatore di video di prodotto. Illustra la funzionalità di trasformazione del testo in video da script di HeyGen che semplifica la creazione di spiegazioni professionali del prodotto, dimostrando ulteriormente come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto garantiscano una presentazione perfetta su tutte le piattaforme desiderate.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un generatore di video di formazione sul marketing del prodotto

Trasforma facilmente la tua conoscenza del prodotto in video di formazione coinvolgenti, assicurando che il tuo team sia sempre informato e pronto a promuovere efficacemente.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inserisci direttamente il tuo contenuto di formazione sul marketing del prodotto nella piattaforma. Il nostro strumento di creazione da testo a video lo preparerà automaticamente per un presentatore AI.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per essere il volto della tua formazione. Questi avatar AI animeranno e parleranno il tuo script, dando vita ai tuoi contenuti.
3
Step 3
Applica la Personalizzazione del Marchio
Integra il logo, i colori e i caratteri della tua azienda utilizzando i nostri controlli di branding. Questo assicura che il tuo video di formazione si allinei perfettamente con l'identità e lo stile del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Una volta personalizzato, genera e scarica il tuo video di formazione di alta qualità. La piattaforma supporta vari esportazioni di rapporto d'aspetto, pronte per qualsiasi piattaforma o caso d'uso.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Integra Storie di Successo dei Clienti nella Formazione

.

Produci video AI avvincenti di successi dei clienti per illustrare efficacemente i benefici e l'impatto del prodotto all'interno della tua formazione sul marketing del prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing del prodotto e di formazione di alta qualità?

HeyGen consente agli utenti di generare facilmente video professionali di marketing del prodotto e di formazione utilizzando il suo avanzato generatore di video AI. Il nostro strumento di creazione da testo a video, insieme a modelli personalizzabili e avatar AI realistici, semplifica l'intero processo di produzione dallo script al video finale.

Posso personalizzare i video generati da AI di HeyGen per allinearli con l'identità del mio marchio?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di incorporare i controlli del tuo marchio, loghi e schemi di colori specifici. Puoi anche utilizzare la nostra diversificata libreria multimediale e i modelli per creare video di prodotto che riflettano perfettamente lo stile e il messaggio unici del tuo marchio.

Quali possibilità creative offre HeyGen con i suoi avatar AI e la funzione di testo in video?

HeyGen sblocca vaste possibilità creative attraverso i suoi avatar AI realistici e il potente strumento di creazione da testo a video. Basta inserire il tuo script e HeyGen genererà video dinamici con voiceover naturali, rendendolo un generatore di video di formazione ideale per contenuti coinvolgenti.

Come può essere utilizzato HeyGen per produrre video esplicativi di prodotto coinvolgenti?

HeyGen eccelle nella produzione di video esplicativi di prodotto coinvolgenti combinando un design intuitivo con potenti capacità AI. Sfrutta la nostra ampia selezione di modelli, avatar AI realistici e funzionalità di testo in video per mostrare chiaramente il tuo prodotto e comunicare efficacemente il suo valore al tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo