Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video pubblicitario convincente di 45 secondi per un marchio di e-commerce che introduce una nuova linea di prodotti per la casa ecologici, destinati a consumatori attenti all'ambiente. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, caldo e invitante, con primi piani dei prodotti in uso, accompagnato da una generazione di voce fuori campo professionale e rassicurante da HeyGen che evidenzia le caratteristiche e i benefici chiave come generatore di video di prodotto AI.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio video conciso di 60 secondi per un'agenzia di marketing digitale che dimostra la loro nuova piattaforma di analisi ai clienti aziendali. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e orientato ai dati con grafici animati e statistiche chiare, utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità e trasmettere informazioni complesse in modo efficace, semplificando il loro processo di produzione creativa.
Prompt di Esempio 3
Genera un video promozionale coinvolgente di 30 secondi per un influencer del fitness che introduce un nuovo programma di allenamento online, progettato per professionisti impegnati che cercano routine rapide ed efficaci. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e motivazionale, con tagli rapidi di esercizi e testimonianze degli utenti, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per creare rapidamente video di prodotto con una narrazione ad alto impatto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari per il Lancio di Prodotti

Crea senza sforzo video pubblicitari accattivanti per il lancio di prodotti con l'AI, semplificando i tuoi sforzi di marketing dal concetto all'esportazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script pubblicitario per il prodotto. Utilizza le funzionalità di scrittura di script intelligenti per ottimizzare il tuo messaggio per il massimo impatto.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di modelli o sfrutta gli avatar AI per dare vita visivamente alla storia del tuo prodotto.
3
Step 3
Aggiungi Elementi del Brand
Personalizza il tuo annuncio integrando il logo, i colori e altri elementi visivi del tuo brand utilizzando controlli di branding intuitivi.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con generazione automatica di voiceover e sottotitoli, quindi esporta in vari formati ottimizzati per le piattaforme social.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Amplifica la Fiducia nel Prodotto con Testimonianze

.

Costruisci credibilità e fiducia trasformando le storie di successo dei clienti in video di testimonianze coinvolgenti e potenziati dall'AI per il tuo prodotto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un efficace generatore di video di prodotto AI per la pubblicità?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per permetterti di creare video pubblicitari AI e video di prodotto coinvolgenti con facilità. La nostra piattaforma ti consente di trasformare script in visuali accattivanti utilizzando avatar AI e un editor drag-and-drop, riducendo significativamente i costi e i tempi tipici di produzione video.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per realizzare video di marketing in linea con il brand?

HeyGen offre una suite di editing intuitiva con un'ampia selezione di modelli video e potenti opzioni di personalizzazione del brand, inclusi loghi e colori del brand. Questo ti permette di produrre facilmente video di marketing professionali che risuonano con il tuo pubblico e mantengono un'identità di brand coerente.

HeyGen può aiutare a creare video pubblicitari per il lancio di prodotti rapidamente ed efficientemente?

Assolutamente, HeyGen semplifica la creazione di video pubblicitari per il lancio di prodotti permettendoti di generare testo in video direttamente dal tuo script. La nostra piattaforma offre assistenza alla scrittura di script intelligente, voci AI per voiceover e sottotitoli automatici, garantendo una produzione creativa rapida e di alta qualità per varie piattaforme social.

HeyGen supporta elementi creativi avanzati come avatar AI e traduzioni per una portata globale?

Sì, HeyGen integra avatar AI sofisticati per aggiungere un tocco umano ai tuoi video pubblicitari. Inoltre, la nostra piattaforma supporta le traduzioni, permettendoti di localizzare i tuoi annunci video e raggiungere efficacemente pubblici diversi su diverse piattaforme social.

