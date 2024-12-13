Crea un Video Pubblicitario di Lancio Prodotto Vincente

Lancia il tuo prodotto con video pubblicitari sorprendenti che catturano l'attenzione e aumentano le vendite. Semplifica la produzione e migliora la narrazione utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale dinamico di 45 secondi su misura per giovani professionisti, sfruttando grafiche in movimento vivaci e una colonna sonora energica per la viralità sui social media, animato da un carismatico avatar AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi che utilizza una narrazione coinvolgente per demistificare un complesso prodotto B2B per clienti esecutivi, caratterizzato da uno stile visivo sofisticato e una voce narrante professionale generata senza sforzo tramite HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci un video prodotto visivamente ricco di 30 secondi rivolto ai consumatori generali, evidenziando le caratteristiche principali con filmati di repertorio diversificati dalla libreria multimediale di HeyGen e garantendo l'accessibilità con sottotitoli integrati, accompagnato da una colonna sonora contemporanea e stimolante.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Pubblicitario di Lancio Prodotto

Sfrutta il potenziale del tuo prodotto con video di lancio accattivanti. Crea annunci professionali e di grande impatto senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo uno script coinvolgente che racconti la storia del tuo prodotto. Utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare istantaneamente le tue parole in immagini coinvolgenti, gettando le basi per la tua scrittura di script.
2
Step 2
Scegli gli Elementi Visivi
Seleziona da una ricca libreria di Modelli e scene per rappresentare visivamente il tuo prodotto. Migliora il tuo annuncio con animazioni dinamiche e grafiche per evidenziare le caratteristiche e i benefici chiave, garantendo un aspetto raffinato.
3
Step 3
Applica Branding e Rifiniture
Personalizza il tuo video con l'identità unica del tuo marchio. Usa i controlli di Branding per aggiungere il tuo logo, colori personalizzati e integrare essenziali call to action, garantendo coerenza del marchio e un editing efficace.
4
Step 4
Esporta per l'Impatto
Finalizza il tuo annuncio di lancio prodotto utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzarlo per varie piattaforme. Prepara il tuo video per una campagna di video marketing di successo su tutti i canali scelti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci Fiducia con Video Testimonial AI

Sviluppa video testimonial potenti alimentati dall'AI per costruire fiducia e credibilità iniziali per il tuo nuovo prodotto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creatività dei miei video di lancio prodotto?

HeyGen ti consente di creare "video di lancio prodotto" coinvolgenti con "animazioni" dinamiche e "narrazioni" accattivanti. Sfrutta i nostri avatar AI e i vari modelli per dare vita alla tua visione creativa direttamente da uno script.

HeyGen può aiutare a creare video promozionali professionali in modo efficiente?

Sì, HeyGen semplifica la produzione di "video promozionali" di alta qualità offrendo modelli estesi, personalizzazione del marchio e una libreria multimediale integrata. Questo riduce significativamente la necessità di servizi tradizionali di "produzione video".

Quali opzioni di branding offre HeyGen per i video di prodotto?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti per garantire che il tuo "video di prodotto" si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori. Puoi anche aggiungere facilmente elementi di "call to action" e sottotitoli professionali per un efficace "video marketing".

HeyGen supporta vari formati per la distribuzione di video sui social media?

Assolutamente, HeyGen ti consente di ottimizzare i tuoi video per diverse piattaforme con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione flessibili, perfette per le campagne sui "social media". Aggiungi sottotitoli generati automaticamente per massimizzare il coinvolgimento e la portata dei tuoi sforzi di "video marketing".

