Crea Video Educativi sul Prodotto Coinvolgenti Velocemente

Crea facilmente video di formazione e tutorial sul prodotto coinvolgenti che migliorano la comprensione degli utenti. Trasforma i tuoi script in immagini accattivanti con la capacità di testo in video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un "video tutorial" di 45 secondi focalizzato su una "funzionalità del prodotto" chiave per gli utenti esistenti desiderosi di sbloccare funzionalità avanzate. Questo video dovrebbe adottare un approccio visivo diretto in stile tutorial, incorporando registrazioni dello schermo e testo chiaro sullo schermo, supportato da una voce narrante articolata. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen e Sottotitoli per garantire chiarezza e accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Progetta un "video tutorial" conciso di 30 secondi che offra suggerimenti rapidi per i comuni punti dolenti dei clienti, servendo come un dinamico "video di educazione del cliente". L'estetica visiva dovrebbe essere veloce e coinvolgente, impiegando motion graphics per evidenziare le azioni chiave, accompagnato da musica di sottofondo energica. Impiega i Template e le scene diversificate di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per assemblare rapidamente immagini accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Produci un "Video di Formazione sul Prodotto" completo di 90 secondi che dettagli gli aggiornamenti recenti e le funzionalità avanzate per utenti coinvolti e utenti esperti, funzionando come una "panoramica tecnica del prodotto" concisa. Presenta questo con uno stile visivo professionale ed elegante, mescolando elementi animati con avatar AI realistici per un tocco sofisticato, tutto narrato con toni sicuri e autorevoli. Utilizza la funzione di testo in video di HeyGen per creare in modo efficiente la narrazione dettagliata e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per la distribuzione su varie piattaforme.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Educativo sul Prodotto

Scopri come creare rapidamente ed efficacemente video educativi sul prodotto per guidare i tuoi clienti e migliorare la comprensione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar
Inizia delineando le caratteristiche e i benefici del tuo prodotto in uno script chiaro. Poi, scegli da una vasta libreria di avatar AI per servire come presentatore sullo schermo, dando vita al tuo video educativo sul prodotto con un tocco umano. Questa configurazione iniziale assicura una base professionale e coinvolgente.
2
Step 2
Aggiungi Immagini e Personalizza il Branding
Migliora il tuo tour del prodotto con immagini coinvolgenti. Utilizza i template e la libreria multimediale di HeyGen, e applica i tuoi controlli di branding specifici (come loghi e colori) per garantire coerenza e rafforzare l'identità del tuo marchio durante il tour del prodotto.
3
Step 3
Seleziona Voiceover e Genera Sottotitoli
Genera narrazioni dal suono naturale utilizzando capacità avanzate di generazione di voiceover. Allo stesso tempo, genera automaticamente sottotitoli e didascalie accurate per rendere i tuoi video tutorial accessibili e comprensibili per tutti gli spettatori, migliorando la comprensione e la portata.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale del Prodotto
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente in vari formati e risoluzioni. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per assicurarti che i tuoi video di onboarding siano perfettamente ottimizzati per qualsiasi piattaforma o dispositivo, pronti per la distribuzione immediata ai nuovi utenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Demo e Aggiornamenti Rapidi del Prodotto

Crea rapidamente video dimostrativi del prodotto brevi e coinvolgenti e clip di annuncio delle funzionalità per i social media e l'educazione rapida dei clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi sul prodotto?

HeyGen consente ai team di generare rapidamente "video educativi sul prodotto" e "video di formazione sul prodotto" coinvolgenti utilizzando avatar AI e funzionalità di testo in video. Questo semplifica il processo di creazione di "video tutorial" e "video di onboarding" completi per clienti e nuovi membri del team in modo efficiente.

HeyGen può semplificare lo sviluppo di video di formazione sul prodotto?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente lo sviluppo di "video di formazione sul prodotto". Gli utenti possono sfruttare "template" personalizzati, "voiceover" e "sottotitoli" per creare contenuti "istruttivi" coerenti ed efficaci, rendendo i "video di onboarding" più efficienti per nuovi utenti o dipendenti.

Qual è il ruolo di HeyGen nella creazione di video dimostrativi del prodotto efficaci?

HeyGen è fondamentale per creare "video dimostrativi del prodotto" accattivanti. Combinando "avatar AI" con "registrazioni dello schermo" dinamiche e "testo sullo schermo" chiaro, HeyGen consente alle aziende di mostrare "video di funzionalità del prodotto" e "tour del prodotto" in modo chiaro e coinvolgente.

HeyGen supporta il branding per i video di educazione del cliente?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di "branding" robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio in tutti i "video di educazione del cliente". Questo assicura che i tuoi "video tutorial" e "animazioni esplicative" mantengano un'identità di marca coerente, migliorando l'aspetto professionale del tuo "contenuto di marketing".

