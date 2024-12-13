Generatore di Video di Formazione per la Scoperta del Prodotto per i Team di L&D

Trasforma il testo in video di formazione coinvolgenti con avatar AI per migliorare l'onboarding e l'abilitazione alle vendite.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di formazione coinvolgente di 60 secondi progettato per i team di vendita e i nuovi assunti, dimostrando scenari di role play efficaci per la formazione alla vendita. Lo stile audio dovrebbe essere chiaro e professionale, con un tono conversazionale, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per produrre facilmente dialoghi coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo conciso di 30 secondi per nuovi utenti e creatori di contenuti, illustrando come trasformare il testo in video coinvolgenti con facilità. Questo tutorial accogliente dovrebbe presentare interfacce utente pulite e voiceover AI amichevoli, evidenziando la semplicità della generazione di voiceover di HeyGen e dei modelli e scene personalizzabili.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo di 45 secondi rivolto ai professionisti dell'apprendimento e dello sviluppo, rivelando come i team di L&D possano creare rapidamente video di formazione efficaci. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e raffinato, enfatizzando l'efficienza e presentando gli avatar AI di HeyGen e i modelli e scene diversificati per uno sviluppo rapido dei contenuti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per la Scoperta del Prodotto

Scopri come creare rapidamente video di formazione per la scoperta del prodotto che coinvolgano il tuo team e migliorino la comprensione utilizzando strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il tuo script e seleziona un modello
Inizia redigendo i punti chiave per la tua formazione sulla scoperta del prodotto. Poi, seleziona facilmente un modello professionale per semplificare la creazione del tuo video, garantendo un aspetto raffinato.
2
Step 2
Scegli un Avatar AI
Seleziona un avatar AI realistico per essere il presentatore della tua formazione. Questo avatar AI trasmetterà il tuo messaggio con espressioni e movimenti naturali.
3
Step 3
Incolla il tuo script per i voiceover AI
Incolla semplicemente il tuo script di formazione nella piattaforma. La nostra AI avanzata genererà automaticamente voiceover coinvolgenti che si adattano perfettamente ai tuoi contenuti.
4
Step 4
Esporta il tuo video di formazione finito
Una volta soddisfatto del tuo contenuto di scoperta del prodotto, esporta il tuo video di formazione di alta qualità nel formato desiderato, pronto per la distribuzione al tuo team.

Casi d'Uso

Sviluppa Demo di Prodotto Coinvolgenti

Sviluppa video demo di prodotto coinvolgenti e walkthrough per evidenziare le caratteristiche e i benefici principali durante la scoperta del prodotto.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video coinvolgenti dal testo?

Il generatore di video AI di HeyGen trasforma il tuo "testo in video coinvolgenti" utilizzando "avatar AI" e "modelli" personalizzabili. Questo consente una rapida produzione di "demo di prodotto" e "video di formazione" accattivanti senza editing complesso.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo degli avatar AI di HeyGen?

Gli "avatar AI" di HeyGen danno vita ai tuoi contenuti con espressioni realistiche e "voiceover AI", perfetti per un'abilitazione alle vendite efficace, un onboarding efficiente e contenuti dinamici per i "team di L&D". Semplificano la creazione di comunicazioni video professionali.

HeyGen è ideale per la creazione rapida di video di formazione alla vendita?

Assolutamente, il "generatore di video AI" di HeyGen consente ai "team di L&D" di produrre rapidamente contenuti di "formazione alla vendita" coinvolgenti e "scenari di role play". I suoi "modelli" e "avatar AI" riducono significativamente i tempi di produzione mantenendo la qualità.

HeyGen può personalizzare i video con elementi di branding?

Sì, HeyGen offre ampi "controlli di branding" per personalizzare i tuoi video con loghi e colori personalizzati, garantendo la coerenza del marchio. Puoi anche aggiungere sottotitoli dinamici con il "Generatore di Sottotitoli AI" e integrare media dalla libreria integrata per demo di prodotto rifinite.

