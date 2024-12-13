Video Maker per la Pagina dei Prezzi: Piani per Ogni Creatore

Scegli un piano che si adatta alla tua visione, dalle opzioni gratuite alle funzionalità pro come gli avatar AI per risultati sorprendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video elegante e professionale di 45 secondi rivolto a team di marketing e aziende in crescita, caratterizzato da grafiche moderne e una voce narrante sicura e informativa. Questo video dovrebbe evidenziare come i nostri piani tariffari a livelli offrano soluzioni scalabili, dimostrando il potere degli avatar AI di personalizzare i messaggi e migliorare la comunicazione del brand, enfatizzando la struttura intelligente dei prezzi del video maker che supporta la crescita professionale.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video dinamico di 60 secondi su misura per freelance e agenzie, che utilizza immagini energiche e una traccia audio amichevole e chiara per spiegare appieno il valore completo incorporato nei nostri piani di abbonamento. Il video dovrebbe mostrare come la gestione dei crediti consenta una flessibilità senza pari nella creazione di contenuti, presentando in particolare la generazione automatica di sottotitoli/caption accurati per aumentare l'accessibilità e il coinvolgimento su tutte le piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video autorevole di 45 secondi per grandi imprese e professionisti esperti di tecnologia, caratterizzato da un'estetica pulita e high-tech e una narrazione efficiente e diretta. Questo video dovrebbe sottolineare le robuste capacità di branding personalizzato e integrazione, concentrandosi in particolare sul processo senza soluzione di continuità del Text-to-video dalla generazione di script e sulla sua compatibilità con le opzioni di download HD e SCORM, illustrando come il nostro software video AI semplifichi i flussi di lavoro complessi per un output superiore.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker per la Pagina dei Prezzi

Comunica efficacemente i tuoi piani tariffari e le opzioni di abbonamento ai potenziali clienti con un video coinvolgente potenziato dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Video dei Prezzi
Inizia scrivendo uno script chiaro che delinei i tuoi piani tariffari e i dettagli dell'abbonamento. La nostra funzione di Text-to-video dallo script darà vita alle tue parole.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Voce
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per essere il volto della tua spiegazione dei prezzi, completato dalla generazione di voiceover realistici.
3
Step 3
Applica Branding e Visual Personalizzati
Personalizza il tuo video con i colori e il logo del tuo brand utilizzando i nostri controlli di branding per mantenere un aspetto professionale coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video in Alta Definizione
Finalizza il tuo video e scaricalo in qualità HD e SCORM, pronto per essere incorporato direttamente nella tua pagina dei prezzi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra storie di successo dei clienti

Sfrutta i video AI per presentare testimonianze e costruire fiducia per i tuoi piani di abbonamento.

Domande Frequenti

Come offre valore HeyGen alle aziende che creano video?

HeyGen semplifica la produzione video con avatar AI avanzati e una robusta tecnologia di text-to-video, riducendo significativamente tempi e costi. Gli utenti beneficiano dell'accesso a un'ampia libreria di modelli, garantendo output di alta qualità e una creazione di contenuti efficiente.

Quali funzionalità di collaborazione sono disponibili in HeyGen per i progetti di team?

HeyGen è progettato per supportare una collaborazione di team senza soluzione di continuità con spazi di lavoro condivisi, consentendo a più utenti di lavorare sui progetti in modo efficiente. Questo assicura un branding coerente e un output creativo unificato in tutta l'organizzazione, supportato da un'assistenza clienti dedicata.

HeyGen offre funzionalità avanzate come l'accesso API e i download in HD?

Sì, HeyGen fornisce un accesso API robusto per l'integrazione nei flussi di lavoro esistenti, insieme a download video in alta definizione. Queste capacità tecniche garantiscono un output video di livello professionale e opzioni di distribuzione flessibili per le diverse esigenze aziendali.

HeyGen può creare vari tipi di contenuti video per diverse piattaforme?

Assolutamente. La piattaforma versatile di HeyGen e gli avatar AI consentono la creazione di una vasta gamma di contenuti, dai video esplicativi coinvolgenti agli annunci dinamici per i social media. I nostri strumenti ti permettono di generare contenuti video accattivanti su misura per qualsiasi pubblico o canale.

