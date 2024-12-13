Strumento per Video Demo Pre-Vendita: Accelera il Tuo Pipeline

Genera storie di prodotto accattivanti per demo pre-vendita con generazione di voiceover fluida, chiudendo affari più velocemente.

620/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi rivolto a Product Manager e specialisti di Sales Enablement, illustrando la potenza della generazione video basata su AI per creare demo interattive. L'estetica dovrebbe essere moderna ed elegante, con avatar AI sofisticati che guidano gli spettatori attraverso esperienze di prodotto personalizzate, supportate da sottotitoli chiari. Sfrutta i modelli e le scene diversificate di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione raffinata e informativa, enfatizzando come le demo interattive migliorino il coinvolgimento e la comprensione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale conciso di 30 secondi rivolto a Business Development Representatives e Account Executives, concentrandoti su come la nostra soluzione li aiuti a chiudere affari più velocemente attraverso demo pre-vendita efficienti. Adotta uno stile visivo veloce e orientato alla soluzione, con tagli rapidi di reazioni positive dei clienti e benefici del prodotto, sostenuto da una voce narrante energica e persuasiva creata con la generazione di voiceover di HeyGen. Utilizza la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per migliorare l'impatto visivo e trasmettere urgenza e successo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial di 50 secondi per Proprietari di Piccole Imprese e Coordinatori di Marketing, mostrando la semplicità di utilizzare la nostra piattaforma senza codice come principale creatore di video demo di prodotto. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e facile da usare, enfatizzando la facilità d'uso con dimostrazioni passo-passo dell'interfaccia utente, accompagnate da una voce narrante amichevole e accessibile. Questo video dimostrerà come i modelli e le scene di HeyGen e le funzionalità di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto consentano a chiunque di produrre video demo di prodotto di alta qualità e coerenti con il marchio con il minimo sforzo, garantendo accessibilità e coerenza.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona lo Strumento per Video Demo Pre-Vendita

Crea video demo pre-vendita coinvolgenti che raccontano la tua storia di prodotto, coinvolgono gli acquirenti e accelerano il tuo pipeline con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Demo
Inizia registrando il tuo schermo o utilizzando la capacità di testo in video da script di HeyGen per generare una dimostrazione di prodotto di base.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo demo con i controlli di branding di HeyGen (logo, colori) per riflettere l'identità della tua azienda e creare demo interattive coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionale
Migliora la chiarezza e il coinvolgimento utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione dal suono naturale, dando vita alle tue storie di prodotto con voiceover sintetico.
4
Step 4
Condividi e Monitora l'Impatto
Condividi facilmente i tuoi video demo pre-vendita rifiniti e ottieni informazioni sul coinvolgimento degli spettatori utilizzando analisi complete per affinare la tua strategia.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Spiega Rapidamente Funzionalità Complesse

.

Produci video concisi e coerenti con il marchio basati su AI per spiegare chiaramente le funzionalità e i benefici del prodotto, migliorando la comprensione prima della demo dal vivo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen elevare le nostre storie di prodotto con la generazione video AI?

La piattaforma AI di HeyGen consente ai team di vendita e marketing di creare video demo e storie di prodotto coinvolgenti senza sforzo. Sfrutta avatar AI e testo in video da script per generare contenuti visivi accattivanti che risuonano con il tuo pubblico, trasformando il modo in cui presenti il tuo prodotto.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficace per video demo pre-vendita interattivi?

HeyGen trasforma le demo pre-vendita tradizionali in esperienze dinamiche e interattive, consentendo la generazione di video personalizzati su larga scala. La nostra piattaforma senza codice ti permette di creare demo di prodotto coinvolgenti che rispondono a esigenze specifiche degli acquirenti, aiutando ad accelerare il tuo pipeline e chiudere affari più velocemente.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio e offrire opzioni di voiceover sintetico per i video demo?

Assolutamente, HeyGen garantisce che i tuoi video demo siano sempre coerenti con il marchio grazie a controlli di branding completi per loghi e colori all'interno dei modelli. La nostra piattaforma offre anche una generazione avanzata di voiceover sintetico, permettendoti di creare audio raffinato e di alta qualità per ogni storia di prodotto.

Come semplifica HeyGen il processo di editing video per i team di vendita e marketing?

HeyGen semplifica l'editing video con un'interfaccia intuitiva e senza codice, consentendo ai team di vendita e marketing di produrre rapidamente video demo di prodotto di qualità professionale. Utilizza facilmente modelli, aggiungi sottotitoli e affina la tua generazione video per un impatto massimo e una narrazione fluida.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo