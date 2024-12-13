Generatore di Video di Formazione PR AI: Migliora l'Immagine del Tuo Brand

Trasforma i tuoi script di formazione PR in video dinamici utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen per una consegna di contenuti rapida e professionale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo conciso di 45 secondi che dimostri come utilizzare efficacemente il nostro software interno di monitoraggio dei media per il PR outreach. Rivolto ai nuovi membri del team PR, assicurando uno stile visivo luminoso e coinvolgente con testo su schermo facile da seguire, sfruttando i Sottotitoli/caption e il supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen per visuali d'impatto che fungano da pratici "video tutorial" all'interno di un set più ampio di "video di formazione."
Prompt di Esempio 2
Produci un video interno convincente di 90 secondi per i manager PR e i team L&D, evidenziando i benefici dell'AI nel semplificare i flussi di lavoro delle relazioni con i media. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e persuasivo con una voce narrante AI sicura, realizzato utilizzando i Modelli & scene di HeyGen e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto, mostrando come una "piattaforma video AI" supporta i "team L&D."
Prompt di Esempio 3
Progetta un rapido clip promozionale di 30 secondi per il lancio di uno strumento interno 'generatore di video di formazione PR', rivolto ai responsabili dei team PR impegnati. Il video necessita di uno stile visivo dinamico e veloce con voce narrante e Sottotitoli/caption sincronizzati per trasmettere rapidamente l'efficienza dello strumento, utilizzando le capacità di generazione della Voce narrante di HeyGen per un suono raffinato e una "produzione video" ottimizzata.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione PR

Crea senza sforzo video di formazione PR d'impatto con avatar AI, tecnologia di testo-a-video e branding personalizzabile per educare il tuo team e affinare il tuo messaggio.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla o digita il tuo contenuto di formazione PR nell'editor di script. La nostra capacità di testo-a-video trasformerà il tuo testo in una narrazione professionale per il tuo video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo materiale di formazione. Eleva il livello di professionalità del tuo video con un portavoce virtuale.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Personalizza il tuo video utilizzando i nostri controlli di Branding, integrando senza soluzione di continuità il logo della tua azienda e i colori del brand per un messaggio coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo video di formazione PR esportandolo nel rapporto d'aspetto desiderato. Condividi facilmente il tuo video completato con il tuo team per un apprendimento e una distribuzione efficaci.

Casi d'Uso

Sviluppa Comunicazioni PR Ispiratrici

Genera video motivazionali per formare efficacemente i team PR sulla creazione di narrazioni coinvolgenti e strategie di comunicazione interna.

Domande Frequenti

Come crea HeyGen video AI a partire dal testo?

HeyGen sfrutta l'AI generativa avanzata per trasformare il tuo script in video professionali. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di avatar AI realistici e utilizzare la potente funzione di testo-a-video, che include anche la generazione di voce narrante AI, per dare vita ai loro contenuti senza sforzo.

Quali caratteristiche tecniche rendono HeyGen una piattaforma video AI efficiente?

HeyGen offre una piattaforma video AI completa con strumenti di editing video intuitivi, permettendo agli utenti di creare rapidamente contenuti di alta qualità. Le caratteristiche tecniche chiave includono la generazione automatica di sottotitoli, l'accesso a modelli diversi e una robusta libreria multimediale per migliorare i tuoi video.

I video di HeyGen possono essere facilmente condivisi e integrati in altre piattaforme?

Sì, HeyGen garantisce una distribuzione senza soluzione di continuità dei tuoi contenuti video generati dall'AI. Puoi condividere facilmente i video con un semplice link o incorporarli direttamente in siti web, sistemi di gestione dell'apprendimento o presentazioni, rendendo i tuoi contenuti pronti per qualsiasi pubblico.

HeyGen supporta le diverse esigenze di creazione di contenuti per un pubblico globale?

Assolutamente. Il generatore di video AI di HeyGen facilita la creazione di contenuti in oltre 140 lingue, completo di audio sincronizzato e capacità di lettore video multilingue. Questa flessibilità tecnica consente agli utenti di produrre video accessibili e d'impatto per una portata mondiale.

