Generatore di Video Tutorial PPC: Crea Annunci Vincenti Velocemente

Genera annunci video vincenti senza sforzo. Sfrutta il Testo-a-video da script di HeyGen per annunci video d'impatto e a basso costo.

483/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per le agenzie di marketing e i responsabili e-commerce che mirano a produrre "varianti multiple" di contenuti "PPC Ad Video Maker", immagina un video istruttivo coinvolgente di 45 secondi. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando grafiche pulite e transizioni fluide, accompagnata da una voce narrante autorevole ma amichevole e una musica di sottofondo discreta. Questo video dimostrerà efficacemente come gli "AI avatars" di HeyGen possano trasmettere messaggi diversi e come il "Testo-a-video da script" semplifichi notevolmente la creazione di contenuti per creativi pubblicitari variati.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video altamente coinvolgente di 60 secondi progettato per creatori di contenuti e strateghi di marca, illustrando come elevare i "contenuti pubblicitari social" attraverso "video ads" d'impatto. Lo stile visivo dovrebbe essere narrativo e emotivamente risonante, incorporando filmati di stock diversificati facilitati dal "Media library/stock support" di HeyGen e visuali espressive. Una traccia musicale emotiva dovrebbe completare una voce narrante chiara, con "Sottotitoli/caption" ben visibili per garantire accessibilità e ritenzione del messaggio in tutti gli ambienti di visualizzazione.
Prompt di Esempio 3
Per gli specialisti PPC e i marketer delle performance focalizzati su come "ottimizzare gli annunci" e generare "video ads a basso costo" rapidamente, concepisci un video pubblicitario conciso di 15 secondi. Il design visivo dovrebbe essere diretto e d'impatto, con sovrapposizioni di testo audaci e tagli rapidi, completato da una voce narrante energica e assertiva. Il video dovrebbe evidenziare come il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen semplifichi la distribuzione su più piattaforme e come i "Templates & scenes" adattabili accelerino drasticamente la generazione di nuovi creativi pubblicitari.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Tutorial PPC

Crea senza sforzo video tutorial PPC professionali per informare il tuo pubblico e ottimizzare i tuoi creativi pubblicitari con il nostro AI Video Maker.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Tutorial
Inizia scrivendo o incollando il contenuto del tuo tutorial PPC nell'editor. Sfrutta la nostra funzione Testo-a-video da script per convertire istantaneamente il tuo testo in uno storyboard video, formando la base del tuo video istruttivo.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e la Voce
Migliora il tuo tutorial selezionando un AI avatar per presentare il tuo contenuto o utilizza un voiceover professionale per la narrazione. Sfoglia la nostra vasta libreria multimediale/supporto stock per aggiungere elementi visivi pertinenti che chiariscano i tuoi concetti PPC.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Integra l'identità del tuo marchio applicando controlli di branding personalizzati, inclusi loghi e colori, al tuo video tutorial. Aggiungi sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo pubblico, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro.
4
Step 4
Esporta per le Campagne Pubblicitarie
Una volta completato il tuo video tutorial PPC, utilizza la nostra funzione di Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme. Genera annunci video vincenti su misura per diversi creativi pubblicitari e inizia a ottimizzare gli annunci in modo efficace.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Apprendimento Avanzato per Strategie PPC

.

Aumenta il coinvolgimento degli spettatori e la ritenzione delle conoscenze nella formazione PPC con contenuti interattivi generati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video vincenti per campagne PPC?

HeyGen è un avanzato AI Video Maker che semplifica l'intero processo di produzione. Gli utenti possono generare rapidamente video pubblicitari PPC coinvolgenti semplicemente convertendo il Testo-a-video da uno script, utilizzando un'ampia selezione di modelli video per garantire coerenza e efficienza creativa.

HeyGen può fornire ampie opzioni di personalizzazione per il branding negli annunci video?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti per garantire che i tuoi annunci video si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi personalizzare le scene, integrare il tuo logo e i colori del marchio, e persino sfruttare gli AI avatars con voiceover professionali e sottotitoli per trasmettere un messaggio di marca coerente.

Quali caratteristiche rendono HeyGen efficace per sviluppare rapidamente varianti multiple di annunci video?

HeyGen è progettato per la creazione rapida di annunci, consentendo agli utenti di generare varianti multiple in modo efficiente. Le sue robuste capacità di narrazione multi-scena e i modelli video completi, combinati con un'integrazione del flusso di lavoro senza soluzione di continuità, permettono una rapida iterazione e ottimizzazione di creativi pubblicitari diversi.

Come migliorano gli AI avatars e i voiceover di HeyGen l'impatto creativo delle pubblicità PPC?

Gli AI avatars realistici e i voiceover professionali di alta qualità di HeyGen elevano significativamente l'impatto creativo dei tuoi annunci video. Forniscono un elemento umano coinvolgente e una narrazione chiara, assicurando che le tue pubblicità PPC siano più coinvolgenti ed efficaci nel catturare l'attenzione del pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo