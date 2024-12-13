strumento powerpoint to video: Trasforma le Diapositive in Video Coinvolgenti

Converti PowerPoint in video con l'AI, rendendo le tue presentazioni più coinvolgenti con una generazione di voiceover senza sforzo.

351/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Impara a trasformare il tuo PPT in Video per creare frammenti coinvolgenti per i social media in questo tutorial conciso di 45 secondi, perfetto per marketer e team di vendita impegnati. Adotta uno stile visivo moderno e veloce con musica di sottofondo vivace e testo chiaro e conciso da video a script per evidenziare i passaggi chiave.
Prompt di Esempio 2
Libera il potere di un convertitore PowerPoint AI in questa dimostrazione di 1 minuto, rivolta a piccoli imprenditori e creatori di corsi online. Il video dovrebbe presentare uno stile amichevole e visivamente guidato con un avatar AI personale che spiega le caratteristiche e i benefici.
Prompt di Esempio 3
Ottimizza la tua consegna di contenuti trasformando la tua Presentazione PowerPoint in Video con questa guida completa di 2 minuti, pensata per imprese globali e piattaforme di e-learning. Presenta uno stile visivo ad alta definizione e raffinato, integrando un ampio supporto di libreria multimediale/stock e sottotitoli/caption multilingue per la massima accessibilità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona lo Strumento PowerPoint to Video

Trasforma le tue presentazioni in video coinvolgenti potenziati dall'AI, perfetti per la formazione, i social media o la comunicazione aziendale, con il nostro efficiente strumento online.

1
Step 1
Carica la Tua Presentazione
Inizia caricando la tua Presentazione PowerPoint sulla nostra piattaforma online sicura. Non è necessario scaricare software, rendendo la conversione del tuo PPT in Video senza intoppi.
2
Step 2
Aggiungi Voiceover AI o Narrazione
Migliora le tue diapositive con un voice over AI di alta qualità. Genera narrazione dal tuo testo utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover, o carica il tuo audio per un tocco personalizzato.
3
Step 3
Seleziona Miglioramenti Visivi
Scegli tra una varietà di modelli e scene per applicare automaticamente animazioni e transizioni professionali al tuo contenuto, dando vita alla tua presentazione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza la tua creazione ed esporta il tuo PowerPoint in video in formati popolari come MP4 o MOV, pronto per essere condiviso sui social media o piattaforme interne con ridimensionamento versatile del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea più corsi e raggiungi più studenti in tutto il mondo

.

Produci corsi video educativi di alta qualità da presentazioni esistenti per espandere la tua portata e impatto globale.

background image

Domande Frequenti

Come fa HeyGen a convertire le presentazioni PowerPoint in video potenziati dall'AI?

HeyGen semplifica la conversione della tua "Presentazione PowerPoint in Video" utilizzando l'"AI". Basta "caricare i file della tua presentazione", e la nostra piattaforma "potenziata dall'AI" trasforma le tue diapositive in "video generati dall'AI" dinamici con presentatori virtuali e "voice over AI".

Quali formati video posso aspettarmi quando esporto il mio video PowerPoint convertito da HeyGen?

Quando "esporti in video" da HeyGen, puoi ottenere il tuo contenuto convertito in formati standard come "MP4 o MOV". Questo "strumento powerpoint to video" garantisce un'ampia compatibilità e alta "qualità video" per le tue presentazioni.

Posso aggiungere voice over AI o narrazione personalizzata ai miei video PowerPoint in HeyGen?

Sì, HeyGen migliora notevolmente il tuo "PPT in Video" con avanzati "voice over AI" attraverso capacità di "text-to-speech" o anche utilizzando un "Presentatore Virtuale AI". Questo ti permette di aggiungere facilmente una "narrazione" coinvolgente alle tue diapositive per "video narrati dall'AI".

HeyGen supporta software di presentazione popolari come Google Slides per la conversione video?

Assolutamente, HeyGen è un versatile "convertitore PowerPoint AI" che supporta il caricamento diretto di "file PPTX o PPT" e "Google Slides". La nostra piattaforma offre un processo di conversione senza soluzione di continuità come "strumento online", senza necessità di "software" per un uso efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo