Generatore di Video da PowerPoint: Trasforma le Diapositive in Video Coinvolgenti

Trasforma le tue diapositive statiche in presentazioni video coinvolgenti con avatar AI e visuali dinamiche.

479/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Un video di 1,5 minuti rivolto a marketer digitali e comunicatori tecnici mostra la versatilità di trasformare file PPTX in contenuti video dinamici. Visivamente, dovrebbe essere veloce con transizioni moderne, illustrando chiaramente come "esportare in orizzontale 16:9, quadrato 1:1 e verticale 9:16" per varie piattaforme. Una colonna sonora vivace combinata con una precisa "Generazione di voce fuori campo" guiderà gli spettatori attraverso il processo di utilizzo del "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per massimizzare la loro portata.
Prompt di Esempio 2
Per piccoli imprenditori e educatori impegnati, crea un video istruttivo di 45 secondi che enfatizzi la semplicità di convertire presentazioni senza installazioni complesse. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e facile da usare, con testo sullo schermo che rinforza le azioni chiave, rendendo chiaro che "Nessun software necessario" è un grande vantaggio. Una voce amichevole e rassicurante guida lo spettatore, completata da "Sottotitoli/caption" essenziali per garantire accessibilità e facilità di comprensione.
Prompt di Esempio 3
Questo walkthrough dettagliato di 2 minuti è rivolto a designer di presentazioni e comunicatori aziendali avanzati, dimostrando il controllo granulare disponibile quando si trasformano le presentazioni. La presentazione visiva dovrebbe essere sofisticata, mostrando l'"editor basato su scene" e evidenziando come gli utenti possano manipolare elementi individuali per una "presentazione video dinamica". Una voce fuori campo sicura e informativa spiegherà le opzioni di personalizzazione avanzate offerte dalla funzione "Template e scene" di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video da PowerPoint

Trasforma le tue presentazioni PowerPoint in video dinamici e coinvolgenti senza sforzo, completi di voci AI e branding personalizzato, per creare contenuti video raffinati.

1
Step 1
Carica la Tua Presentazione
Inizia caricando i tuoi file PowerPoint esistenti (.ppt o .pptx) direttamente sulla nostra piattaforma. Le tue diapositive verranno rapidamente convertite in scene video modificabili, preservando i tuoi visuali e layout originali, pronte per la creazione di video.
2
Step 2
Modifica e Personalizza le Scene
Una volta caricate, adatta ogni scena alle tue esigenze. Puoi affinare testo, forme e media, o selezionare dalla nostra vasta collezione di Template e scene video per migliorare l'appeal visivo e il coinvolgimento della tua presentazione.
3
Step 3
Aggiungi Voci Fuori Campo e Presentatori AI
Eleva il tuo video con voci fuori campo professionali utilizzando la nostra tecnologia avanzata di AI Voice Over, che offre un'ampia selezione di voci naturali. Puoi anche integrare presentatori AI per presentare i tuoi contenuti in modo dinamico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Dinamico
Finalizza il tuo progetto esportandolo nel formato desiderato, come MP4 o MOV. La tua nuova presentazione video dinamica è ora pronta per essere condivisa su diverse piattaforme, catturando il tuo pubblico con transizioni fluide e alta qualità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Riproporre Contenuti per i Social Media

.

Trasforma rapidamente le presentazioni PowerPoint in video e clip accattivanti per i social media, aumentando l'interazione del pubblico e la visibilità del marchio.

background image

Domande Frequenti

Come converte HeyGen PowerPoint in video utilizzando l'AI?

Il generatore di video AI di HeyGen trasforma i tuoi file .ppt e .pptx in video raffinati e coinvolgenti. Basta caricare la tua presentazione e la piattaforma alimentata da AI di HeyGen ti guiderà nel processo di creazione di presentazioni video dinamiche.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili quando converto le mie diapositive PowerPoint in video coinvolgenti con HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per trasformare le tue diapositive PowerPoint in video coinvolgenti. Puoi utilizzare scene video modificabili, incorporare presentatori AI con AI Voice Over in oltre 140 lingue, aggiungere musica di sottofondo e applicare branding personalizzato per adattare la tua presentazione video dinamica.

Quali formati e risoluzioni video supporta HeyGen per l'esportazione delle mie presentazioni PowerPoint convertite?

HeyGen supporta l'esportazione delle tue presentazioni PowerPoint come file video MP4 o MOV di alta qualità, inclusi full HD. Puoi anche esportare il tuo video finale in vari rapporti d'aspetto come orizzontale 16:9, quadrato 1:1 e verticale 9:16 per diverse esigenze di condivisione.

Posso creare una presentazione video dinamica dal mio PowerPoint senza bisogno di software aggiuntivo?

Sì, HeyGen funge da generatore online di PowerPoint in video senza soluzione di continuità, senza necessità di installazione di software. Puoi facilmente trasformare il tuo file PPT in un video raffinato basato su scene direttamente dal tuo browser web, rendendolo incredibilmente conveniente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo