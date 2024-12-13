Generatore di Video di Formazione sulla Gestione del Portafoglio
Crea istantaneamente video di formazione sulla gestione del portafoglio coinvolgenti, migliorando l'apprendimento con avatar AI.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video informativo di 2 minuti per i team L&D che progettano moduli di strategia di investimento avanzata, dettagliando metodi complessi di valutazione del rischio. Questo video richiede un tono visivo educativo e autorevole, incorporando grafiche nitide sullo schermo e una presentazione audio seria e informativa. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire efficacemente la documentazione tecnica in un video raffinato.
Produci un video di aggiornamento sulla formazione sulla conformità di 90 secondi per consulenti finanziari globali, evidenziando i recenti cambiamenti normativi nella gestione patrimoniale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto, conciso e formale, garantendo che le informazioni critiche siano chiaramente comunicate e accessibili. Implementa la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per supportare video di formazione multilingue e migliorare la chiarezza per un pubblico diversificato.
Progetta un video di coinvolgimento del cliente di 1 minuto che mostri una panoramica personalizzata del portafoglio di investimenti, destinato ai consulenti finanziari da utilizzare durante le dimostrazioni di prodotto con i loro clienti. Il video dovrebbe avere un'attrattiva visiva raffinata e incentrata sul cliente con transizioni di scena fluide e una voce rassicurante dell'AI. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione impressionante e professionale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi i Corsi di Formazione Finanziaria a Livello Globale.
Crea e distribuisci in modo efficiente una gamma più ampia di corsi di formazione sulla gestione del portafoglio a un pubblico globale.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Migliora il coinvolgimento dei tirocinanti e la ritenzione della conoscenza in argomenti complessi di gestione del portafoglio attraverso video potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione professionale per i dipendenti?
HeyGen utilizza un avanzato generatore di video AI che trasforma il testo in video, consentendo la rapida produzione di video di formazione per i dipendenti coinvolgenti. Gli utenti possono scegliere tra avatar AI realistici e sfruttare le voci AI per creare contenuti coinvolgenti in modo efficiente.
HeyGen può assistere i team L&D nella produzione di contenuti di formazione multilingue e con marchio?
Assolutamente. HeyGen offre ai team L&D controlli di branding robusti, consentendo un'integrazione coerente di loghi e colori. Inoltre, le sue capacità supportano la creazione di video di formazione multilingue con sottotitoli/caption automatici, garantendo l'accessibilità globale.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per flussi di lavoro di produzione video semplificati?
HeyGen è dotato di una libreria multimediale completa, modelli e scene diversificati e un generatore di script intelligente, accelerando significativamente la creazione di video. Queste caratteristiche permettono agli utenti di produrre video di alta qualità senza la necessità di software di editing video complessi.
HeyGen offre opzioni di output flessibili e funzionalità di accessibilità per i video di formazione?
Sì, HeyGen supporta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, rendendo i video adattabili a varie piattaforme. I suoi strumenti integrati potenziati dall'AI, inclusi sottotitoli/caption automatici e voci AI, migliorano notevolmente l'accessibilità e promuovono la ritenzione della conoscenza tra pubblici diversi.