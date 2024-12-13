Generatore di Video di Formazione sulla Gestione del Portafoglio

Crea istantaneamente video di formazione sulla gestione del portafoglio coinvolgenti, migliorando l'apprendimento con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 2 minuti per i team L&D che progettano moduli di strategia di investimento avanzata, dettagliando metodi complessi di valutazione del rischio. Questo video richiede un tono visivo educativo e autorevole, incorporando grafiche nitide sullo schermo e una presentazione audio seria e informativa. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire efficacemente la documentazione tecnica in un video raffinato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di aggiornamento sulla formazione sulla conformità di 90 secondi per consulenti finanziari globali, evidenziando i recenti cambiamenti normativi nella gestione patrimoniale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto, conciso e formale, garantendo che le informazioni critiche siano chiaramente comunicate e accessibili. Implementa la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per supportare video di formazione multilingue e migliorare la chiarezza per un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di coinvolgimento del cliente di 1 minuto che mostri una panoramica personalizzata del portafoglio di investimenti, destinato ai consulenti finanziari da utilizzare durante le dimostrazioni di prodotto con i loro clienti. Il video dovrebbe avere un'attrattiva visiva raffinata e incentrata sul cliente con transizioni di scena fluide e una voce rassicurante dell'AI. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione impressionante e professionale.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione sulla Gestione del Portafoglio

Crea senza sforzo video di formazione sulla gestione del portafoglio coinvolgenti con AI, migliorando l'apprendimento e la ritenzione per consulenti finanziari e team L&D.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo contenuto di formazione sulla gestione del portafoglio, permettendo al generatore di video AI di trasformare il tuo testo in uno script dinamico pronto per la produzione video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI e modelli professionali per rappresentare i tuoi consulenti finanziari o team L&D, assicurando che i tuoi video di formazione siano visivamente coinvolgenti e coerenti.
3
Step 3
Aggiungi Voci e Branding
Migliora il tuo video con voci AI professionali in più lingue e applica i colori e il logo unici del tuo marchio per video di formazione in linea con il brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di formazione sulla gestione del portafoglio di alta qualità esportandolo in vari rapporti d'aspetto, pronto per una distribuzione senza problemi ai tuoi dipendenti o clienti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Finanziari Complessi

Semplifica concetti di investimento complessi e migliora l'educazione finanziaria, rendendo la gestione del portafoglio più facile da comprendere per i tirocinanti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione professionale per i dipendenti?

HeyGen utilizza un avanzato generatore di video AI che trasforma il testo in video, consentendo la rapida produzione di video di formazione per i dipendenti coinvolgenti. Gli utenti possono scegliere tra avatar AI realistici e sfruttare le voci AI per creare contenuti coinvolgenti in modo efficiente.

HeyGen può assistere i team L&D nella produzione di contenuti di formazione multilingue e con marchio?

Assolutamente. HeyGen offre ai team L&D controlli di branding robusti, consentendo un'integrazione coerente di loghi e colori. Inoltre, le sue capacità supportano la creazione di video di formazione multilingue con sottotitoli/caption automatici, garantendo l'accessibilità globale.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per flussi di lavoro di produzione video semplificati?

HeyGen è dotato di una libreria multimediale completa, modelli e scene diversificati e un generatore di script intelligente, accelerando significativamente la creazione di video. Queste caratteristiche permettono agli utenti di produrre video di alta qualità senza la necessità di software di editing video complessi.

HeyGen offre opzioni di output flessibili e funzionalità di accessibilità per i video di formazione?

Sì, HeyGen supporta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, rendendo i video adattabili a varie piattaforme. I suoi strumenti integrati potenziati dall'AI, inclusi sottotitoli/caption automatici e voci AI, migliorano notevolmente l'accessibilità e promuovono la ritenzione della conoscenza tra pubblici diversi.

