Generatore Rapido di Video di Annuncio di Cambiamento di Politica

Crea facilmente video professionali di aggiornamento delle politiche utilizzando i nostri modelli e scene intuitivi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i cittadini in generale, articolare i recenti cambiamenti alle normative locali sul riciclaggio in un annuncio di servizio pubblico di 60 secondi. Lo stile visivo deve essere informativo e amichevole, utilizzando grafica accessibile e una traccia musicale di sottofondo positiva, sfruttando sottotitoli/didascalie per garantire la massima portata e comprensione per questo annuncio di servizio pubblico (PSA) vitale.
Prompt di Esempio 2
Per informare i clienti esistenti, crea un video di annuncio sui social media di 30 secondi che evidenzi una nuova funzionalità o vantaggio legato a un aggiornamento della politica aziendale. Utilizza uno stile visivo coinvolgente e moderno completo di musica di sottofondo vivace e transizioni dinamiche, rapidamente realizzato utilizzando modelli e scene pronti all'uso per un annuncio sui social media raffinato.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video esplicativo di 90 secondi su misura per i professionisti del settore, che delinei meticolosamente un cambiamento significativo della politica normativa nel settore finanziario. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo autorevole e chiaro, incorporando visualizzazioni di dati concise e una voce narrante professionale, tutto generato in modo efficiente tramite testo-a-video da script per garantire la massima accuratezza per questi video di annuncio di cambiamento di politica critici.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Annuncio di Cambiamento di Politica

Trasforma facilmente aggiornamenti di politica complessi in video chiari e coinvolgenti con l'AI, assicurando che i tuoi annunci siano compresi e d'impatto.

Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il testo del tuo annuncio di politica. Il generatore trasformerà il tuo testo in parole parlate dal suono naturale per la narrazione del video.
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar
Scegli un avatar AI professionale per presentare i tuoi cambiamenti di politica. Puoi anche personalizzare il loro aspetto e voce per adattarli al tuo stile di comunicazione.
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Incorpora il logo della tua organizzazione e i colori del marchio. Migliora il tuo messaggio con media di stock, musica di sottofondo e modelli di video pertinenti.
Step 4
Genera ed Esporta
Rivedi il tuo video, genera automaticamente sottotitoli per l'accessibilità, quindi esportalo in vari formati adatti alle piattaforme desiderate.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza gli Spiegatori di Politica per gli Stakeholder

Sviluppa video esplicativi chiari e concisi per comunicare efficacemente nuove politiche a dipendenti, clienti o al pubblico, favorendo una migliore comprensione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di annuncio di politica?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica la creazione di annunci di cambiamento di politica coinvolgenti. Gli utenti possono sfruttare le funzionalità di testo-a-video, avatar AI e vari modelli di video per produrre contenuti professionali rapidamente.

Quali controlli creativi offre HeyGen per il branding dei video di politica?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di personalizzare i video di annuncio di politica con i tuoi colori specifici, loghi e musica di sottofondo. Questo assicura che tutti i tuoi Annunci di Servizio Pubblico (PSA) mantengano un'identità di marca coerente.

HeyGen può aiutare i team delle risorse umane a creare video esplicativi in modo efficiente?

Sì, HeyGen consente ai team delle risorse umane di produrre rapidamente video esplicativi di alta qualità per nuove politiche o aggiornamenti. Con avatar AI e generazione di voce narrante senza soluzione di continuità, puoi trasformare script in video professionali con il minimo sforzo.

Come assicura HeyGen l'accessibilità per gli annunci di politica?

HeyGen supporta l'accessibilità generando automaticamente sottotitoli per tutti i tuoi video di annuncio di cambiamento di politica. Questa funzionalità assicura che il tuo messaggio sia chiaro e comprensibile per un pubblico più ampio su varie piattaforme.

