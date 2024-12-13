Il tuo generatore definitivo di video di formazione per il punto vendita

Genera video di formazione coinvolgenti più velocemente che mai. Trasforma i tuoi script in video professionali con la funzionalità facile di testo-a-video da script.

454/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo dinamico di 30 secondi per i venditori esistenti, utilizzando "modelli di video di formazione" per dimostrare rapidamente una nuova integrazione del programma fedeltà all'interno del POS. Questo video dovrebbe avere uno stile visivo vivace con "scene personalizzabili" e musica di sottofondo energica, mostrando la versatilità dei "Templates & scenes" di HeyGen per una rapida creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un sofisticato "video panoramica del sistema POS" di 60 secondi rivolto ai responsabili di negozio e al personale esperto, dettagliando le funzionalità avanzate di gestione dell'inventario. La presentazione dovrebbe essere autorevole ma accessibile, consegnata da un "Portavoce AI" con un tono profondo e informativo, evidenziando la robusta capacità di "Generazione di voiceover" di HeyGen per contenuti istruttivi di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Produci un tutorial pratico di 50 secondi per tutto il personale, dimostrando come gestire i resi in modo efficiente utilizzando il POS, guidato da un "Attore Vocale AI". Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo nitido e passo-passo concentrandosi su chiare catture dello schermo dell'interfaccia POS, generate direttamente tramite la capacità "Testo-a-video da script" di HeyGen per garantire una guida accurata e coerente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Generatore di Video di Formazione per il Punto Vendita

Crea rapidamente video panoramici del sistema POS coinvolgenti e informativi per i tuoi dipendenti utilizzando strumenti potenziati dall'AI e funzionalità personalizzabili.

1
Step 1
Crea il tuo Progetto
Inizia selezionando un "modello di video di formazione" professionale dalla nostra vasta libreria di "Templates & scenes". Inserisci il tuo script per delineare le funzioni del tuo sistema POS.
2
Step 2
Personalizza il tuo Presentatore
Migliora l'appeal del tuo video scegliendo tra vari "avatar AI" per fungere da guida esperta, dando vita al tuo contenuto per il tuo team.
3
Step 3
Aggiungi una Narrazione Coinvolgente
Utilizza la "Generazione di voiceover" avanzata per aggiungere "voiceover" chiari e professionali, garantendo una comprensione completa del tuo contenuto di formazione.
4
Step 4
Rifinisci ed Esporta
Rivedi il tuo video completato per precisione e coinvolgimento. Infine, utilizza "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per consegnare "video di formazione" di alta qualità ai tuoi dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi del POS

.

Demistifica le operazioni complesse del sistema POS e le procedure tecniche, rendendo l'apprendimento accessibile a tutto il personale.

background image

Domande Frequenti

Come migliorano i video di formazione creativi gli Avatar AI di HeyGen?

HeyGen utilizza avanzati Avatar AI e Portavoce AI per trasformare gli script in coinvolgenti Video di Formazione AI, offrendo un modo creativo e dinamico per trasmettere informazioni. Questi presentatori digitali rendono i temi complessi più accessibili e visivamente attraenti per gli spettatori.

HeyGen può generare efficientemente video di formazione professionali per i dipendenti?

Sì, HeyGen funge da potente generatore di video di formazione, consentendo ai team di marketing e risorse umane di creare rapidamente video di formazione di alta qualità per i dipendenti. Con strumenti potenziati dall'AI e una gamma di modelli di video di formazione, il tempo di produzione è significativamente ridotto senza compromettere la professionalità.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video panoramici personalizzabili del sistema POS?

HeyGen fornisce funzionalità robuste per creare video panoramici dettagliati del sistema POS, inclusi scene personalizzabili e controlli di branding per allinearsi con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente integrare i tuoi media o sfruttare l'ampia libreria di stock per produrre Video di Formazione AI informativi e brandizzati.

HeyGen fornisce voiceover avanzati e sottotitoli per video di formazione AI coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen offre voiceover di alta qualità e un Generatore di Sottotitoli AI per garantire che i tuoi Video di Formazione AI siano completamente accessibili e coinvolgenti. Puoi scegliere tra varie opzioni di Attore Vocale AI per abbinare perfettamente il tono e lo stile del tuo contenuto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo