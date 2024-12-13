Sblocca il Successo con un Generatore di Video di Formazione sulla Strategia della Piattaforma

Trasforma la tua strategia L&D con video di formazione professionali. Genera facilmente contenuti coinvolgenti, dall'onboarding alle guide pratiche, utilizzando la potente funzione da Testo a video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video coinvolgente di 90 secondi progettato per i team di supporto tecnico che spiega funzionalità software complesse. Utilizza uno stile visivo passo-passo con dimostrazioni chiare da un avatar AI e una generazione di voce narrante precisa per garantire la massima chiarezza nella formazione software.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un modulo di formazione aziendale di 2 minuti per formatori che introducono nuove piattaforme interne. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio raffinato e accessibile, sfruttando modelli e scene dinamiche e sottotitoli automatici per una comprensione universale del video di formazione sulla strategia della piattaforma.
Prompt di Esempio 3
Produci un breve clip istruttivo di 45 secondi per i team di marketing che necessitano di contenuti rapidi e visivamente attraenti per i social media sulle nuove funzionalità. Il video dovrebbe avere uno stile dinamico e veloce con avatar AI diversi e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione sulla Strategia della Piattaforma

Crea in modo efficiente video di formazione professionali per i dipendenti e migliora la tua strategia della piattaforma con il nostro generatore di video AI. Semplifica la produzione e migliora l'apprendimento.

1
Step 1
Seleziona un Modello di Video di Formazione
Inizia selezionando da una libreria di modelli e scene progettati professionalmente per vari video di formazione. Questo ti aiuta a impostare rapidamente il tuo progetto per una formazione efficace dei dipendenti.
2
Step 2
Crea Contenuti Coinvolgenti con l'AI
Sfrutta la funzione da Testo a video per trasformare i tuoi materiali di formazione in scene dinamiche. Basta inserire il tuo copione e guarda i tuoi contenuti prendere vita per la tua strategia della piattaforma.
3
Step 3
Aggiungi Avatar e Voci Narranti AI
Aumenta il coinvolgimento aggiungendo avatar AI realistici per presentare le tue informazioni. Scegli tra una selezione diversificata e abbinali a voci narranti generate dall'AI per una presentazione professionale nei tuoi video di formazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione generando automaticamente sottotitoli/caption per l'accessibilità. Una volta completato, esporta facilmente l'output di alta qualità del generatore di video AI e condividilo con il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi

Semplifica senza sforzo strategie di piattaforma intricate e argomenti di formazione tecnica in lezioni video AI chiare e comprensibili.

Domande Frequenti

Come può il generatore di video AI di HeyGen semplificare la creazione di video di formazione?

Il generatore di video AI di HeyGen consente agli utenti di produrre rapidamente video di formazione professionali utilizzando avatar AI realistici e voci narranti AI. Questa strategia della piattaforma aiuta i team L&D a convertire efficacemente i copioni in contenuti visivi coinvolgenti, risparmiando tempo e risorse significativi per la formazione dei dipendenti.

HeyGen può generare video multilingue con sottotitoli integrati?

Sì, HeyGen supporta la creazione di video multilingue, fondamentale per l'onboarding globale e la formazione dei dipendenti. La piattaforma genera automaticamente sottotitoli/caption accurati, garantendo accessibilità e una comprensione più ampia tra pubblici diversi.

Quali tipi di video di formazione possono essere creati utilizzando la piattaforma di HeyGen?

HeyGen è un generatore di video di formazione versatile adatto a varie esigenze, inclusi onboarding, formazione software e video pratici. Gli utenti possono sfruttare modelli predefiniti e la funzione da testo a video per creare contenuti coinvolgenti per qualsiasi scenario di formazione dei dipendenti.

HeyGen supporta funzionalità avanzate come il Registratore Schermo AI e il testo a video?

Assolutamente. HeyGen integra un potente Registratore Schermo AI per dimostrare processi complessi come la formazione software e offre capacità sofisticate di testo a video. Questi strumenti di creazione video consentono una trasformazione senza soluzione di continuità dei contenuti scritti in video dinamici, migliorando l'esperienza di apprendimento.

