Video Pubblicitario di Performance Marketing: Aumenta le Tue Conversioni

Aumenta i tassi di conversione e il coinvolgimento del pubblico con annunci di performance accattivanti, facilmente creati utilizzando gli avatar AI di HeyGen per contenuti dinamici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 60 secondi basato sui dati rivolto ai responsabili del marketing digitale, illustrando come aumentare i tassi di conversione attraverso l'analisi strategica delle campagne di video marketing. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e professionale, con animazioni in stile infografico e una voce narrante autorevole, supportata da filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, garantendo la massima accessibilità con sottotitoli generati automaticamente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video pubblicitario di performance marketing di 30 secondi specificamente per specialisti di marketing che mirano alla Gen Z su TikTok, mostrando il potere della personalizzazione nelle campagne di breve durata. Il video dovrebbe avere uno stile visivo alla moda e a taglio rapido con musica di sottofondo popolare e senza copyright, con un avatar AI diversificato che parla direttamente al pubblico. La funzione di HeyGen 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' sarebbe essenziale per un'ottimizzazione mobile ottimale su varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo di 50 secondi rivolto a società SaaS e startup tecnologiche, semplificando contenuti video digitali complessi per ridurre efficacemente il costo per acquisizione con una forte chiamata all'azione. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e amichevole, utilizzando elementi animati e una colonna sonora vivace, sfruttando i modelli e le scene predefinite di HeyGen per uno sviluppo rapido. Una generazione di voce narrante calda e simile a quella umana guiderà gli spettatori attraverso la soluzione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Video Pubblicitario di Performance Marketing

Scopri come creare contenuti video digitali efficaci per guidare le tue campagne pubblicitarie e migliorare i tassi di conversione utilizzando strumenti potenti.

1
Step 1
Crea i Tuoi Contenuti Video Digitali
Inizia trasformando il tuo messaggio di marketing in un video coinvolgente. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo a video da script' per generare rapidamente il tuo contenuto pubblicitario iniziale.
2
Step 2
Seleziona Immagini Coinvolgenti
Aumenta il coinvolgimento del pubblico scegliendo tra vari avatar AI per rappresentare il tuo marchio o trasmettere il tuo messaggio, rendendo il tuo annuncio relazionabile e visivamente attraente.
3
Step 3
Applica l'Ottimizzazione del Marchio
Assicurati che il tuo video pubblicitario sia perfettamente allineato con l'identità del tuo marchio. Applica i controlli di branding, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza in tutte le tue campagne.
4
Step 4
Esporta con Chiamata all'Azione Chiara
Finalizza il tuo annuncio esportandolo nel rapporto d'aspetto richiesto per diverse piattaforme. Assicurati che il tuo video comunichi chiaramente una Chiamata all'Azione per guidare gli spettatori al passo successivo.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sfrutta le Testimonianze dei Clienti per gli Annunci

Crea testimonianze video coinvolgenti per costruire fiducia e prova sociale, migliorando l'efficacia dei tuoi video pubblicitari di performance marketing.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video pubblicitari di performance marketing?

HeyGen accelera la produzione di video pubblicitari di performance marketing trasformando gli script in contenuti video digitali raffinati con avatar AI realistici e modelli personalizzabili. Questo semplifica notevolmente i tuoi sforzi di video marketing per varie campagne pubblicitarie.

Quali funzionalità offre HeyGen per coinvolgere il pubblico su piattaforme social come TikTok?

HeyGen migliora il coinvolgimento del pubblico sulle piattaforme social fornendo strumenti come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per l'ottimizzazione mobile, assicurando che i tuoi contenuti video digitali appaiano al meglio ovunque. La voce narrante automatizzata e i sottotitoli aumentano ulteriormente l'accessibilità e l'impatto su piattaforme come TikTok.

HeyGen può aiutare a personalizzare le campagne pubblicitarie e mantenere la coerenza del marchio?

Sì, HeyGen consente una forte coerenza del marchio e personalizzazione nelle tue campagne pubblicitarie con controlli di branding dedicati per loghi e colori. Puoi creare contenuti video digitali e narrazioni coinvolgenti che risuonano in modo unico con i target di riferimento.

Quale ruolo svolge HeyGen nell'ottimizzazione dei contenuti video digitali per il performance marketing?

HeyGen supporta l'ottimizzazione dei contenuti video digitali per il performance marketing consentendo iterazioni rapide e test di diversi concetti creativi pubblicitari. Le sue funzionalità versatili aiutano a perfezionare i tuoi contenuti video digitali, contribuendo a migliorare le prestazioni complessive delle campagne.

