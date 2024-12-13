Generatore di Video di Formazione per la Gestione delle Prestazioni per un Apprendimento di Impatto

Trasforma la formazione HR con avatar AI accattivanti, garantendo uno sviluppo dei dipendenti coinvolgente ed efficace.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 2 minuti su misura per i responsabili delle risorse umane e i team leader. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, mostrando diversi 'avatar AI' che interagiscono in un ambiente di ufficio virtuale, accompagnati da una voce narrante amichevole e incoraggiante e un sottofondo strumentale vivace. Questo video dovrebbe esplorare come HeyGen funzioni come un 'generatore di video di formazione per la gestione delle prestazioni', evidenziando specificamente la potenza dell'uso di 'avatar AI' realistici per fornire contenuti formativi di impatto.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di 75 secondi per organizzazioni globali ed educatori multilingue. Ha bisogno di uno stile visivo dinamico a tema globale che presenti diversità culturale nei suoi elementi grafici, insieme a una voce narrante neutra e professionale che incorpori elementi musicali del mondo. Il contenuto dovrebbe concentrarsi sul robusto 'supporto multilingue' di HeyGen per la produzione di vari 'video di formazione', sottolineando come la funzione di 'generazione di voiceover' semplifichi gli sforzi di localizzazione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale di 1 minuto rivolto ai team di produzione video e ai creatori di contenuti L&D. Implementa uno stile visivo elegante che dimostri l'interfaccia collaborativa con viste a schermo diviso e una narrazione energica e chiara accompagnata da musica elettronica contemporanea. Il messaggio centrale del video dovrebbe ruotare attorno ai benefici della 'Collaborazione Multi Utente in Tempo Reale' all'interno della piattaforma 'AI video generator' di HeyGen, mostrando quanto sia facile aggiungere e sincronizzare 'Sottotitoli/didascalie' per la revisione del team.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione per la Gestione delle Prestazioni

Produci rapidamente video di formazione per la gestione delle prestazioni professionali con l'AI, semplificando la creazione e la consegna di contenuti per una formazione aziendale efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia incollando il tuo copione di formazione per la gestione delle prestazioni o digitandolo direttamente nella piattaforma per sfruttare la funzionalità di Text-to-video from script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo formatore, garantendo una consegna professionale e coinvolgente per la tua formazione aziendale.
3
Step 3
Migliora il Tuo Video
Migliora il tuo video utilizzando la generazione di voiceover precisa, assicurando una narrazione chiara e coerente per la tua formazione sulla gestione delle prestazioni.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Applica i controlli di branding specifici del tuo marchio per mantenere la coerenza, quindi esporta il tuo video di formazione completato per la distribuzione attraverso i tuoi canali preferiti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione con l'AI?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di generazione video AI, inclusi avatar AI realistici e funzionalità di text-to-video, permettendoti di trasformare i copioni in video di formazione coinvolgenti in modo efficiente. I nostri modelli pre-progettati accelerano ulteriormente la produzione di contenuti, garantendo efficienza nella creazione di materiali di formazione aziendale.

Quali integrazioni tecniche offre HeyGen per migliorare i flussi di lavoro di formazione aziendale?

HeyGen supporta varie integrazioni per semplificare la tua formazione aziendale. Questo include l'integrazione LMS per una consegna dei contenuti senza soluzione di continuità, funzionalità di collaborazione multi-utente in tempo reale per progetti di team e opzioni di archiviazione video centralizzata per gestire efficacemente i tuoi asset.

HeyGen può personalizzare i video di formazione per adattarsi a specifiche linee guida del marchio e identità visive?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di personalizzare elementi del marchio come loghi e colori all'interno dei tuoi video di formazione. I nostri strumenti di editing e personalizzazione intelligenti assicurano che i tuoi contenuti mantengano un'identità visiva coerente e professionale.

Oltre all'inglese, quali capacità linguistiche offre HeyGen per la formazione globale?

HeyGen fornisce un ampio supporto multilingue, incluse traduzioni con un solo clic e servizi robusti di sottotitolazione e trascrizione. Questo assicura che i tuoi video di formazione siano accessibili e raggiungano efficacemente un pubblico globale e diversificato, soddisfacendo vari requisiti di accessibilità.

