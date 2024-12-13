Sblocca un ROAS più alto con il nostro Creatore di Video Pubblicitari per le Performance
Aumenta il tuo ROAS e ottimizza le campagne generando rapidamente annunci video ad alta conversione da script con la nostra funzione di testo in video potenziata dall'AI.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video prodotto elegante di 45 secondi su misura per i marchi D2C che cercano di elevare la loro presenza online. L'estetica dovrebbe essere moderna e ad alta risoluzione, con riprese dinamiche dei prodotti intervallate da avatar AI che narrano i benefici chiave con un tono sofisticato. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per generare senza sforzo contenuti video di prodotto raffinati che sfruttano un generatore di video AI per una produzione rapida e una portata globale.
Produci un video post coinvolgente di 15 secondi per i social media rivolto a marketer e creatori di contenuti che puntano a una diffusione virale. Lo stile visivo e audio dovrebbe emulare contenuti video UGC autentici, con musica energica, transizioni rapide e sottotitoli/caption prominenti generati da HeyGen. Sottolinea la facilità di creare annunci AI dinamici ottimizzati per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, catturando immediatamente l'attenzione.
Crea un video informativo di 60 secondi per agenzie pubblicitarie e marketer delle performance, illustrando il potere dei test creativi nell'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e orientata ai dati, utilizzando il testo in video da script per spiegare concetti complessi, accompagnata da una voce narrante professionale che articola chiaramente le intuizioni. Mostra come HeyGen consenta agli utenti di iterare rapidamente sui creativi pubblicitari, rendendo più semplice produrre annunci video personalizzati e condurre test creativi approfonditi per un impatto massimo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Creazione Rapida di Annunci ad Alte Prestazioni.
Genera rapidamente annunci video ad alto impatto utilizzando l'AI, aumentando il ROAS per i marketer delle performance e ottimizzando le campagne.
Video Pubblicitari Coinvolgenti per i Social Media.
Produci annunci video e clip coinvolgenti specificamente per i social media per aumentare l'engagement e le conversioni.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i miei creativi pubblicitari per una migliore performance?
HeyGen funziona come un avanzato generatore di video AI, permettendoti di produrre rapidamente una vasta gamma di creativi pubblicitari ad alte prestazioni. Serve come il tuo creatore di video pubblicitari per le performance definitivo, aiutandoti a creare annunci video coinvolgenti su misura per varie piattaforme, ottimizzando le tue campagne pubblicitarie in modo efficiente.
HeyGen può aiutarmi a creare contenuti video UGC autentici?
Sì, HeyGen è ideale per generare video UGC autentici. Puoi sfruttare i nostri attori AI o creare i tuoi agenti AI personalizzati per consegnare script, simulando contenuti generati dagli utenti senza i costi di produzione tradizionali. Questo consente una rapida iterazione e test di script virali.
Che tipo di video prodotto posso realizzare con HeyGen?
Con HeyGen, puoi creare video prodotto dinamici che mostrano efficacemente le tue offerte. La nostra piattaforma ti consente di generare annunci video personalizzati per nuovi prodotti o funzionalità, utilizzando modelli pubblicitari e servizi fotografici virtuali per presentare i tuoi articoli in modi accattivanti.
HeyGen offre soluzioni per ottimizzare i test creativi e l'iterazione?
Assolutamente. HeyGen consente ai marketer delle performance di condurre rigorosi test A/B generando una libreria multimediale infinita di creativi pubblicitari diversi. Questo accelera il processo di test creativo, aiutandoti a identificare e ottimizzare rapidamente le campagne per migliorare il tuo punteggio di performance creativa e il ROAS complessivo.