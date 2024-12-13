Sblocca un ROAS più alto con il nostro Creatore di Video Pubblicitari per le Performance

Aumenta il tuo ROAS e ottimizza le campagne generando rapidamente annunci video ad alta conversione da script con la nostra funzione di testo in video potenziata dall'AI.

585/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video prodotto elegante di 45 secondi su misura per i marchi D2C che cercano di elevare la loro presenza online. L'estetica dovrebbe essere moderna e ad alta risoluzione, con riprese dinamiche dei prodotti intervallate da avatar AI che narrano i benefici chiave con un tono sofisticato. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per generare senza sforzo contenuti video di prodotto raffinati che sfruttano un generatore di video AI per una produzione rapida e una portata globale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video post coinvolgente di 15 secondi per i social media rivolto a marketer e creatori di contenuti che puntano a una diffusione virale. Lo stile visivo e audio dovrebbe emulare contenuti video UGC autentici, con musica energica, transizioni rapide e sottotitoli/caption prominenti generati da HeyGen. Sottolinea la facilità di creare annunci AI dinamici ottimizzati per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, catturando immediatamente l'attenzione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 60 secondi per agenzie pubblicitarie e marketer delle performance, illustrando il potere dei test creativi nell'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e orientata ai dati, utilizzando il testo in video da script per spiegare concetti complessi, accompagnata da una voce narrante professionale che articola chiaramente le intuizioni. Mostra come HeyGen consenta agli utenti di iterare rapidamente sui creativi pubblicitari, rendendo più semplice produrre annunci video personalizzati e condurre test creativi approfonditi per un impatto massimo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari per le Performance

Genera annunci video ad alta conversione senza sforzo, ottimizza per qualsiasi piattaforma e scala le tue campagne pubblicitarie con il nostro motore creativo potenziato dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Pubblicitario Iniziale
Inserisci il tuo script e sfrutta il nostro generatore di video AI per produrre istantaneamente annunci video coinvolgenti con avatar AI realistici.
2
Step 2
Personalizza con Risorse Coinvolgenti
Migliora il tuo video aggiungendo B-roll, musica, sottotitoli e applicando controlli di branding per allinearti con le tue risorse pubblicitarie ad alta conversione.
3
Step 3
Localizza e Ottimizza i Contenuti
Utilizza le nostre capacità di generazione vocale e sottotitoli per adattare senza sforzo il tuo video per il pubblico globale su tutti i post dei social media.
4
Step 4
Esporta per Piattaforme Diverse
Scegli il formato perfetto per le tue campagne pubblicitarie utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarsi a piattaforme come Meta, TikTok e YouTube.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Trasforma le Storie dei Clienti in Annunci

.

Sfrutta l'AI per trasformare autentiche storie di successo dei clienti in potenti annunci video UGC ad alta conversione senza sforzo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei creativi pubblicitari per una migliore performance?

HeyGen funziona come un avanzato generatore di video AI, permettendoti di produrre rapidamente una vasta gamma di creativi pubblicitari ad alte prestazioni. Serve come il tuo creatore di video pubblicitari per le performance definitivo, aiutandoti a creare annunci video coinvolgenti su misura per varie piattaforme, ottimizzando le tue campagne pubblicitarie in modo efficiente.

HeyGen può aiutarmi a creare contenuti video UGC autentici?

Sì, HeyGen è ideale per generare video UGC autentici. Puoi sfruttare i nostri attori AI o creare i tuoi agenti AI personalizzati per consegnare script, simulando contenuti generati dagli utenti senza i costi di produzione tradizionali. Questo consente una rapida iterazione e test di script virali.

Che tipo di video prodotto posso realizzare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare video prodotto dinamici che mostrano efficacemente le tue offerte. La nostra piattaforma ti consente di generare annunci video personalizzati per nuovi prodotti o funzionalità, utilizzando modelli pubblicitari e servizi fotografici virtuali per presentare i tuoi articoli in modi accattivanti.

HeyGen offre soluzioni per ottimizzare i test creativi e l'iterazione?

Assolutamente. HeyGen consente ai marketer delle performance di condurre rigorosi test A/B generando una libreria multimediale infinita di creativi pubblicitari diversi. Questo accelera il processo di test creativo, aiutandoti a identificare e ottimizzare rapidamente le campagne per migliorare il tuo punteggio di performance creativa e il ROAS complessivo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo