Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 30 secondi per i social media rivolto ai consumatori generali, spiegando la semplicità di una nuova app di pagamento mobile. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e moderna, utilizzando elementi interattivi e voci AI realistiche per una consegna coinvolgente. Gli avatar AI di HeyGen sarebbero perfetti per recitare in questo pezzo coinvolgente, rendendo le funzionalità complesse più accessibili.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo raffinato di 60 secondi destinato ai team di marketing, illustrando i vantaggi di un sistema di elaborazione dei pagamenti robusto per le transazioni B2B. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo sofisticato con visualizzazioni di dati chiare, completato da una voce narrante professionale e autorevole. Utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen si potrebbe produrre rapidamente questo script potenziato dall'AI, semplificando la creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo conciso di 20 secondi per i commercianti di e-commerce, evidenziando un vantaggio specifico di un nuovo gateway di pagamento, come i pagamenti istantanei. La presentazione visiva dovrebbe essere veloce e diretta, concentrandosi sui benefici chiave con sovrapposizioni di testo d'impatto, includendo anche Sottotitoli/caption chiare per una maggiore accessibilità. Questo generatore di video AI rende semplice trasmettere informazioni cruciali in modo rapido ed efficace.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Pagamenti

Genera video chiari e professionali che spiegano processi di pagamento, funzionalità o aggiornamenti utilizzando l'AI, semplificando la creazione di contenuti per varie piattaforme.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inserisci il tuo testo che descrive i processi di pagamento o i benefici. La nostra AI converte il tuo script in una base video dinamica utilizzando 'Testo a video da script'.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio di pagamento con una presenza professionale e coinvolgente, dando vita ai tuoi contenuti.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Personalizza il tuo video con controlli di branding, inclusi il tuo logo e i colori del marchio, garantendo un aspetto coerente e professionale per tutti i contenuti relativi ai pagamenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta facilmente il tuo video di pagamento finito in vari rapporti d'aspetto, ottimizzato per una condivisione senza interruzioni su siti web, social media o comunicazioni interne.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Produci video potenti potenziati dall'AI che evidenziano le testimonianze dei clienti per le soluzioni di pagamento, costruendo fiducia e dimostrando valore in modo efficace.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen consente agli utenti di creare video di alta qualità in modo efficiente utilizzando il suo avanzato generatore di video AI. Basta inserire il tuo script, scegliere tra una vasta gamma di avatar AI, e HeyGen trasformerà il tuo testo in video rapidamente e professionalmente.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i contenuti video?

HeyGen offre robuste funzionalità di personalizzazione, permettendoti di adattare i tuoi contenuti video con precisione. Puoi applicare i controlli di Branding unici del tuo marchio come loghi e colori, e selezionare tra vari template per garantire che i tuoi video promozionali siano in linea con la tua identità.

HeyGen può generare voci e avatar AI realistici?

Sì, HeyGen eccelle nella produzione di voci AI altamente realistiche e avatar interattivi realistici. Sfruttando l'AI Generativa all'avanguardia, HeyGen assicura che le tue presentazioni video siano coinvolgenti e credibili.

Come possono le aziende utilizzare HeyGen per flussi di lavoro di produzione video efficienti?

HeyGen migliora significativamente i flussi di lavoro di produzione video per i team di content marketing automatizzando i processi chiave. Dalla generazione di video per i social media a video promozionali completi, HeyGen semplifica la creazione e consente un facile ridimensionamento del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme.

