Portale Video di Formazione per Partner: Eleva il Tuo Team

Aumenta la convalida delle competenze e fornisci una formazione online coerente creando video coinvolgenti con gli avatar AI di HeyGen.

409/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 90 secondi per i partner esistenti che desiderano avanzare nella loro competenza, dettagliando i percorsi di apprendimento strutturati e il curriculum di certificazione disponibile. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e simile a un tutorial, arricchito con sottotitoli di HeyGen per chiarezza e modelli e scene distinti per guidare gli spettatori attraverso ogni fase di apprendimento.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dinamico di 45 secondi rivolto ai partner che cercano risposte rapide o sviluppo di competenze specifiche, dimostrando quanto facilmente possano accedere a particolari video di formazione e guide utente all'interno del portale. Utilizza il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini coinvolgenti e il testo-a-video da script per una narrazione concisa di problema-soluzione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video motivazionale di 75 secondi, destinato ai partner interessati alla crescita professionale e all'impegno nella comunità, sottolineando l'importanza della convalida delle competenze e delle ricche intuizioni acquisite dai nostri webinar. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ispirante e sicuro, con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen che garantiscono un aspetto raffinato per tutte le piattaforme e gli avatar AI che trasmettono efficacemente i messaggi chiave.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Portale Video di Formazione per Partner

Crea un portale video coinvolgente e accessibile per i tuoi partner con i potenti strumenti di creazione e personalizzazione di HeyGen, semplificando la loro esperienza di apprendimento.

1
Step 1
Crea Video di Formazione Coinvolgenti
Sfrutta la funzione 'Testo-a-video da script' di HeyGen per generare rapidamente contenuti didattici di alta qualità per i tuoi partner.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voce
Seleziona da una vasta gamma di 'avatar AI' e voci per presentare la tua formazione, garantendo una presenza di marca coerente e professionale.
3
Step 3
Applica un Branding Coerente
Utilizza i 'controlli di branding (logo, colori)' per personalizzare i tuoi video, assicurandoti che si allineino perfettamente con l'identità visiva della tua azienda all'interno del portale.
4
Step 4
Esporta e Integra nel Tuo Portale Partner
Esporta i tuoi video di formazione completati utilizzando varie opzioni di 'ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto' per un'integrazione senza soluzione di continuità nella piattaforma del tuo portale video di formazione per partner.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Storie di Successo dei Partner

.

Crea testimonianze video avvincenti e storie di successo dei clienti per potenziare i partner con potenti strumenti di abilitazione alle vendite e convalidare l'applicazione delle competenze.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il nostro portale video di formazione per partner?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video di formazione professionali e contenuti di formazione online per il tuo Partner Portal utilizzando avatar AI e testo-a-video da script. Questo semplifica lo sviluppo di materiali di formazione coinvolgenti e guide utente.

HeyGen supporta il branding per i contenuti del nostro portale di formazione?

Assolutamente, HeyGen consente ampi controlli di branding, inclusa l'aggiunta del tuo logo e colori personalizzati, assicurando che tutti i tuoi video di formazione siano in linea con l'identità del tuo marchio all'interno del tuo Portale di Formazione. Questo aiuta a mantenere un aspetto coerente per il tuo curriculum di certificazione.

Cosa rende HeyGen ideale per lo sviluppo di formazione tecnica e percorsi di apprendimento?

HeyGen accelera la creazione di formazione tecnica e percorsi di apprendimento attraverso funzionalità come la generazione di testo-a-video, la generazione di voiceover e i sottotitoli automatici. Questo rende efficiente la produzione di guide dettagliate su come utilizzare e contenuti di sviluppo applicativo per la convalida delle competenze.

HeyGen può aiutarci a produrre contenuti di formazione diversificati per webinar e demo?

Sì, le robuste capacità di HeyGen, inclusi modelli, scene e supporto della libreria multimediale, ti consentono di creare facilmente una varietà di video di formazione adatti per webinar, piattaforme demo e persino argomenti di analisi dei dati. HeyGen supporta anche il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo