Portale Video di Formazione per Partner: Eleva il Tuo Team
Aumenta la convalida delle competenze e fornisci una formazione online coerente creando video coinvolgenti con gli avatar AI di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video informativo di 90 secondi per i partner esistenti che desiderano avanzare nella loro competenza, dettagliando i percorsi di apprendimento strutturati e il curriculum di certificazione disponibile. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e simile a un tutorial, arricchito con sottotitoli di HeyGen per chiarezza e modelli e scene distinti per guidare gli spettatori attraverso ogni fase di apprendimento.
Crea un video dinamico di 45 secondi rivolto ai partner che cercano risposte rapide o sviluppo di competenze specifiche, dimostrando quanto facilmente possano accedere a particolari video di formazione e guide utente all'interno del portale. Utilizza il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini coinvolgenti e il testo-a-video da script per una narrazione concisa di problema-soluzione.
Crea un video motivazionale di 75 secondi, destinato ai partner interessati alla crescita professionale e all'impegno nella comunità, sottolineando l'importanza della convalida delle competenze e delle ricche intuizioni acquisite dai nostri webinar. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ispirante e sicuro, con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen che garantiscono un aspetto raffinato per tutte le piattaforme e gli avatar AI che trasmettono efficacemente i messaggi chiave.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi i Contenuti di Formazione e la Portata.
Genera rapidamente corsi di formazione online estesi, percorsi di apprendimento e guide utente per educare in modo efficiente una rete globale di partner.
Migliora il Coinvolgimento e la Retenzione della Formazione.
Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento nella formazione dei partner, migliorare la comprensione e garantire una maggiore ritenzione delle conoscenze per la formazione tecnica chiave.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare il nostro portale video di formazione per partner?
HeyGen ti consente di creare rapidamente video di formazione professionali e contenuti di formazione online per il tuo Partner Portal utilizzando avatar AI e testo-a-video da script. Questo semplifica lo sviluppo di materiali di formazione coinvolgenti e guide utente.
HeyGen supporta il branding per i contenuti del nostro portale di formazione?
Assolutamente, HeyGen consente ampi controlli di branding, inclusa l'aggiunta del tuo logo e colori personalizzati, assicurando che tutti i tuoi video di formazione siano in linea con l'identità del tuo marchio all'interno del tuo Portale di Formazione. Questo aiuta a mantenere un aspetto coerente per il tuo curriculum di certificazione.
Cosa rende HeyGen ideale per lo sviluppo di formazione tecnica e percorsi di apprendimento?
HeyGen accelera la creazione di formazione tecnica e percorsi di apprendimento attraverso funzionalità come la generazione di testo-a-video, la generazione di voiceover e i sottotitoli automatici. Questo rende efficiente la produzione di guide dettagliate su come utilizzare e contenuti di sviluppo applicativo per la convalida delle competenze.
HeyGen può aiutarci a produrre contenuti di formazione diversificati per webinar e demo?
Sì, le robuste capacità di HeyGen, inclusi modelli, scene e supporto della libreria multimediale, ti consentono di creare facilmente una varietà di video di formazione adatti per webinar, piattaforme demo e persino argomenti di analisi dei dati. HeyGen supporta anche il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.