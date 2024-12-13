Strumento Video per l'Abilitazione dei Partner: Migliora le Prestazioni dei Partner

Ottimizza la formazione e il coinvolgimento dei partner con video dinamici di microlearning, sfruttando avatar AI all'avanguardia per contenuti coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo professionale di 45 secondi per i responsabili dei programmi partner, illustrando la creazione senza sforzo di video essenziali per l'onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con una narrazione chiara fornita da un avatar AI, sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per evidenziare efficienza e coerenza nell'educazione dei partner.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di aggiornamento conciso di 30 secondi rivolto ai partner esistenti, trasmettendo efficacemente nuove funzionalità del prodotto o strategie di vendita come contenuti video coinvolgenti. Questo pezzo visivamente attraente dovrebbe avere un tono chiaro e informativo e includere sottotitoli per l'accessibilità, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare il suo messaggio.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video motivazionale di 75 secondi per i leader delle vendite, dimostrando come i video di formazione personalizzati per le vendite possano essere rapidamente sviluppati e distribuiti tramite un portale partner. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico e ispirante, mostrando la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per un'integrazione senza soluzione di continuità su varie piattaforme, tutto costruito da modelli e scene professionali.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona uno Strumento Video per l'Abilitazione dei Partner

Trasforma rapidamente le tue conoscenze in contenuti video coinvolgenti per educare e potenziare i tuoi partner di canale, migliorando le loro prestazioni e il loro successo.

1
Step 1
Crea Script Coinvolgenti
Utilizza la funzione di testo-a-video da script per trasformare senza sforzo i tuoi contenuti scritti in script video dinamici per la formazione dei partner.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, aggiungendo un tocco umano professionale e coinvolgente ai tuoi video.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio
Personalizza i tuoi video con controlli di branding, inclusi loghi e colori, per garantire coerenza con l'identità della tua azienda in tutte le comunicazioni con i partner.
4
Step 4
Esporta e Integra
Esporta senza problemi i tuoi video di abilitazione dei partner completati per una facile distribuzione e integrazione con il tuo sistema di gestione dell'apprendimento o portale partner.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Risorse di Vendita per i Partner di Grande Impatto

Genera video AI coinvolgenti di storie di successo dei clienti per i partner, dotandoli di contenuti potenti per l'abilitazione alle vendite.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come strumento video per l'abilitazione dei partner?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare video professionali di "formazione partner" e "onboarding" in modo efficiente. Come avanzato "generatore di video AI", semplifica la produzione di "contenuti video" di alta qualità per l'"abilitazione dei partner di canale".

Qual è il ruolo degli avatar AI in HeyGen per la formazione dei partner?

Gli "avatar AI" realistici di HeyGen danno vita ai tuoi script, trasformando il "testo-a-video da script" in contenuti coinvolgenti. Questo è ideale per fornire moduli di "microlearning" coerenti e una "formazione alle vendite" efficace ai partner.

HeyGen può integrarsi con il software di abilitazione dei partner esistente?

HeyGen semplifica la creazione di "contenuti video" dinamici che possono essere facilmente distribuiti attraverso il tuo "software di abilitazione dei partner", "sistema di gestione dell'apprendimento" o "portale partner" esistenti. Questo migliora la consegna complessiva delle risorse di "abilitazione dei partner".

Come assicura HeyGen la coerenza del marchio nei video per i partner?

HeyGen offre robusti "controlli di branding" per garantire che tutti i "contenuti video" siano allineati con l'identità del tuo marchio, inclusi loghi e colori personalizzati. Utilizza "modelli e scene" professionali e "sottotitoli" automatici per mantenere un aspetto curato e coerente per i tuoi materiali di "formazione partner".

