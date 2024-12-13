Generatore di Video di Formazione sullo Sviluppo Organizzativo
Trasforma il tuo L&D con avatar AI per una formazione dei dipendenti coinvolgente e condivisione della conoscenza.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video coinvolgente di 1 minuto per i nuovi assunti che affrontano l'onboarding dei dipendenti, caratterizzato da uno stile visivo amichevole e accessibile con un tono audio incoraggiante, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare senza soluzione di continuità i valori chiave dell'azienda e le introduzioni iniziali ai dipartimenti.
Crea un video di formazione sulla conformità di 1,5 minuti destinato a tutti i dipendenti, adottando uno stile visivo formale e chiaro, completato da una consegna audio seria e istruttiva, garantendo l'efficacia di questo video di formazione sfruttando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per informazioni critiche sulle politiche e l'accessibilità.
Sviluppa un video tutorial informativo di 1,5 minuti per formatori ed educatori che dimostri come convertire contenuti PPT/PDF esistenti in video di formazione dinamici, impiegando uno stile visivo educativo e strutturato con una narrazione audio utile e guida, semplificata notevolmente utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per un'impostazione rapida.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata e la Scala della Formazione.
Produci e distribuisci rapidamente un volume maggiore di corsi di sviluppo organizzativo, garantendo che tutti i dipendenti, indipendentemente dalla posizione, abbiano accesso a materiali di apprendimento vitali.
Migliora il Coinvolgimento nell'Apprendimento.
Sfrutta l'AI per creare video di formazione dinamici e interattivi che catturano l'attenzione dei discenti, migliorando significativamente la partecipazione e la ritenzione delle conoscenze nei programmi di sviluppo organizzativo.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sullo sviluppo organizzativo?
HeyGen consente alle aziende di generare video di formazione sullo sviluppo organizzativo di alta qualità in modo efficiente utilizzando l'AI. La nostra piattaforma sfrutta avatar AI e capacità di testo in video, riducendo significativamente il tempo e le risorse tipicamente richiesti per la creazione video tradizionale.
Quali integrazioni tecniche offre HeyGen per i sistemi di apprendimento e sviluppo?
HeyGen supporta integrazioni tecniche essenziali per l'apprendimento e lo sviluppo, inclusa la funzionalità di esportazione SCORM per una compatibilità senza soluzione di continuità con il tuo LMS esistente. Questo assicura che i tuoi video di formazione generati dall'AI possano essere facilmente distribuiti e monitorati all'interno della tua infrastruttura attuale.
HeyGen può localizzare i video di formazione per una forza lavoro globale diversificata?
Sì, HeyGen consente una robusta localizzazione dei video di formazione attraverso avanzate sintesi vocali AI e supporto multilingue. Questa funzione aiuta le organizzazioni a fornire efficacemente contenuti di apprendimento e sviluppo coerenti ai loro dipendenti globali.
Come può HeyGen trasformare contenuti esistenti in video di formazione coinvolgenti?
HeyGen semplifica il processo di conversione di presentazioni PPT/PDF esistenti in video di formazione dinamici. Gli utenti possono selezionare da una varietà di modelli di video di formazione e utilizzare avatar AI per dare vita ai loro contenuti con uno sforzo di modifica minimo.