Generatore di Video di Formazione sullo Sviluppo Organizzativo

Trasforma il tuo L&D con avatar AI per una formazione dei dipendenti coinvolgente e condivisione della conoscenza.

335/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video coinvolgente di 1 minuto per i nuovi assunti che affrontano l'onboarding dei dipendenti, caratterizzato da uno stile visivo amichevole e accessibile con un tono audio incoraggiante, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare senza soluzione di continuità i valori chiave dell'azienda e le introduzioni iniziali ai dipartimenti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione sulla conformità di 1,5 minuti destinato a tutti i dipendenti, adottando uno stile visivo formale e chiaro, completato da una consegna audio seria e istruttiva, garantendo l'efficacia di questo video di formazione sfruttando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per informazioni critiche sulle politiche e l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video tutorial informativo di 1,5 minuti per formatori ed educatori che dimostri come convertire contenuti PPT/PDF esistenti in video di formazione dinamici, impiegando uno stile visivo educativo e strutturato con una narrazione audio utile e guida, semplificata notevolmente utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per un'impostazione rapida.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione sullo Sviluppo Organizzativo

Produci efficacemente video di formazione coinvolgenti per l'apprendimento e lo sviluppo del tuo team, sfruttando l'AI per semplificare la creazione e la distribuzione dei contenuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia inserendo il tuo contenuto di sviluppo organizzativo. Il generatore di video di formazione AI converte istantaneamente il tuo script in una narrazione visiva, gettando le basi per un apprendimento efficace.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI professionale per presentare il tuo materiale, dando vita ai tuoi video di formazione. Questo aggiunge un tocco umano e migliora il coinvolgimento dei tuoi dipendenti.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Elementi Visivi
Incorpora il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding. Personalizza le scene con media dalla libreria o i tuoi caricamenti per garantire un aspetto coerente e professionale alla creazione del tuo video.
4
Step 4
Esporta e Integra
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari formati, incluso SCORM, per una facile integrazione. Carica senza soluzione di continuità il tuo contenuto di formazione finito nel tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS) esistente per una distribuzione ampia.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti Coinvolgenti su Leadership e Competenze Trasversali

.

Genera video di formazione efficaci per lo sviluppo della leadership, le competenze comunicative e la gestione del cambiamento, promuovendo una cultura organizzativa ispiratrice e unificata.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sullo sviluppo organizzativo?

HeyGen consente alle aziende di generare video di formazione sullo sviluppo organizzativo di alta qualità in modo efficiente utilizzando l'AI. La nostra piattaforma sfrutta avatar AI e capacità di testo in video, riducendo significativamente il tempo e le risorse tipicamente richiesti per la creazione video tradizionale.

Quali integrazioni tecniche offre HeyGen per i sistemi di apprendimento e sviluppo?

HeyGen supporta integrazioni tecniche essenziali per l'apprendimento e lo sviluppo, inclusa la funzionalità di esportazione SCORM per una compatibilità senza soluzione di continuità con il tuo LMS esistente. Questo assicura che i tuoi video di formazione generati dall'AI possano essere facilmente distribuiti e monitorati all'interno della tua infrastruttura attuale.

HeyGen può localizzare i video di formazione per una forza lavoro globale diversificata?

Sì, HeyGen consente una robusta localizzazione dei video di formazione attraverso avanzate sintesi vocali AI e supporto multilingue. Questa funzione aiuta le organizzazioni a fornire efficacemente contenuti di apprendimento e sviluppo coerenti ai loro dipendenti globali.

Come può HeyGen trasformare contenuti esistenti in video di formazione coinvolgenti?

HeyGen semplifica il processo di conversione di presentazioni PPT/PDF esistenti in video di formazione dinamici. Gli utenti possono selezionare da una varietà di modelli di video di formazione e utilizzare avatar AI per dare vita ai loro contenuti con uno sforzo di modifica minimo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo